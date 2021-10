Oroscopo del 1 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna vi favorisce sin dalle prime ore del mattino e nonostante qualche piccola contrarietà portata da Marte la giornata sarà molto buona. Dichiaratevi alla persona che vi fa battere il cuore scommettendo sulla forza delle azioni controcorrente. Seguite il canto di Arisa con la canzone “Controvento”. Se abbracciate la libera professione siete destinati a magnifici successi oggi.

Plutone e Nettuno vi spalleggiano e vi daranno anche una forma fisica strepitosa da esibire, compreso uno stato di salute molto buono. Come spiega Marco Mengoni, “adesso il cielo è più leggero”, quindi mi raccomando: non mancate di slanci passionali! Venere e Giove vi abbracciano lavorativamente parlando.

Luna vi consente di vivere nel pieno della vostra dimensione e di stare bene, così come canta Vasco Rossi nella sua “Come stai”. Sole e Luna sono collegati al vostro stare in coppia e vi favoriscono se nati dal 5 al 12 giugno. Avrete grande fantasia ma anche capacità di esecuzione a lavoro grazie a Mercurio.

Qualche contrarietà astrale ma niente di grave per i nati in luglio. Ligabue infatti spiega che “c’è un treno che non si ferma mai, non cambia mai, non smette mai”: il vostro! Mercurio, Marte, Saturno e Plutone vi daranno un po’ di ansie se avete iniziato da poco una relazione e se siete nati a luglio, quindi pazientate. Se invece siete nati dal 9 al 20 luglio dovrete avere pazienza in ufficio.

Luna vi coinvolge splendidamente in famiglia in questo inizio mese. Mercurio è splendente e gratifica i nati nella terza decade in amore: vi sentirete sollevati di qualche peso specie se nati in agosto. “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia è la canzone che vi darà coinvolgimento emotivo oggi a lavoro.

Venere e Luna sono molto armonici con voi se nati dal 25 agosto al 2 settembre. Non vi ponete dubbi in amore e, come Loredana Bertè a suo tempo, cantate “questa sera non ti dico no!”. La vostra solida autodisciplina sarà un vantaggio in ufficio.

Esordio di mese frizzante anche perché Luna è molto armonica. Plutone è sfavorevole e potrebbe portare qualche lieve disturbo di comunicazione con la dolce metà se nati dal 15 al 17 ottobre. Tutta vita, come spiega Francesco Renga, supererete le difficoltà “Vivendo adesso”. Venere inoltre vi favorisce a lavoro.

Urano è ostile e può dare qualche lieve nervosismo in famiglia ma Mercurio proverà a mettere le cose a posto. “La descrizione di un attimo” dei Tiromancino è la rappresentazione perfetta dei vostri sentimenti in amore, mentre a lavoro Plutone e Marte vi daranno grinta e creatività.

Mercurio è molto bello e vi darà tanti ottimi consigli per oggi. Luna e Venere porteranno serenità nell’unione di coppia se nati dal 5 al 12 dicembre. A lavoro mostrerete ottimamente la vostra personalità come quella di Frank Sinatra e Maria Callas, oltre che di Elisa.

Marte è disarmonico e può portare a qualche malumore passeggero che però Venere appianerà. “Vietato morire” ha detto Ermal Meta parlando d’amore, infatti farete di tutto per gratificare la vostra vita a livello emotivo e sessuale. Se volete seguire la carriera musicale ispiratevi a mostri sacri come David Bowie o Annie Lennox.

Un ottobre che si apre con Mercurio bellissimo, anche se Urano prova a ostacolarvi in ogni maniera. Giove vi esalta sia che siate single sia che siate in una relazione già collaudata. Come recita Alice Visconti, “Eri con me” e “Ciò che deve accadere, accadrà”. Se decidete di diventare cantanti, abbinate il vostro talento al desiderio di improvvisare.

Venere, Plutone e Urano sono trionfalmente vostri amici. Raphael Gualazzi cantava “Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre”: non sarà una giornata come le altre! Venere e Giove vi daranno grandi incontri erotici e sentimentali. A lavoro infine Giove vi consente di tirare fuori grinta e talento come Tiziano Ferro.