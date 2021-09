Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 settembre segno per segno

Urano vi sostiene e sarete quindi pronti e direttivi ma anche sensibili in famiglia. Recuperate sintonia a tutti i livelli con la persona amata e anche l’eros va a gonfie vele se siete della terza decade. Marte e Plutone sono dissonanti in ufficio per i nati in prima e terza decade.

Umore altalenante oggi ma non date peso a polemiche sterili che possono nascere in famiglia. Risentite un po’ di un momento di stanchezza nella vostra relazione ma non fatevene un cruccio anche perché Plutone vi invia consigli di equilibrio se siete nati nella terza decade. Urano peraltro creerà situazioni amatorie notevoli per i nati nella seconda. A lavoro, se siete parte della terza decade, potrete contare su un fenomenale Plutone.

Mercurio è in posizione molto congeniale e farà scomparire i nervosismi se siete nati in prima e seconda decade. Nettuno inoltre vi consiglia di rilassarvi dopo una giornata dura. Aumentate la vostra capacità di ascolto in amore, mentre a lavoro Marte e Mercurio sono molto positivi se nati nella prima decade.

Mercurio vi dà qualche lieve disturbo e un calo di vitalità ma per fortuna Venere è positiva e vi darà soddisfazioni. Plutone è un po’ ostile per i nati nella terza decade. Se siete single e nascete dal 29 al 9 giugno arriveranno strepitosi colpi di fulmine, anche se invece Plutone è un po’ imbronciato per i nati dal 15 al 20 luglio. Se fate parte della terza e della seconda decade Urano e Sole vi daranno balzi in avanti in ufficio.

Orizzonte astrale abbastanza discreto con Mercurio, Sole e Marte che vi favoriscono. Urano è un po’ imbronciato invece per i nati della seconda decade. Chi è single vedrà battere forte il suo cuore e colorerà il suo momento di romanticismo. Urano darà nervosismo in ufficio ai nati della seconda decade.

Se appartenete alla terza decade Plutone vi darà una fresca atmosfera da vivere, anche per merito dell’appoggio di Mercurio. Venere, Urano e Plutone sono in ottimo aspetto amoroso e vi garantiscono grande appeal sessuale, sia che siate in coppia sia che siate alla ricerca di qualche partner. Nettuno è contrario in ufficio ma Venere e Urano porteranno spensieratezza in serata.

Mercurio innalza la vostra concentrazione intellettuale se dovete sostenere esami o concorsi. I nati nella prima decade saranno i più favoriti mentre quelli che sono nati tra il 15 e il 21 ottobre dovranno neutralizzare alcune rapide svolte della sorte con la loro razionalità. Giove e Saturno sono armonici in amore per i nati della prima e terza decade. Marte, Mercurio e Venere innalzano la sensibilità affettiva. Saturno a lavoro vi guarda benevolo ma non esagerate con le ambizioni.

Plutone e Venere sono entrambi benefici e vi danno grande intelligenza, anche se chi è nato nella prima decade potrebbe avvertire un po’ di calo di energie. Momento intenso nei sentimenti con Nettuno che promette magiche emozioni. Plutone vi darà conferme sulla vostra eccellente praticità in ufficio, così come Sole.

Sole e Nettuno continuano a guardarvi di traverso ma Mercurio alleggerisce tutte le preoccupazioni, così come Marte vi dona energie necessarie per l’esercizio fisico. Venere è decisamente benevola in amore dandovi fascino e bellezza se nati nella seconda decade. Mercurio invece vi darà la capacità di consolidare alcune situazioni lavorative.

Plutone e Nettuno vi daranno la capacità di comprendere i vostri obiettivi concreti. Mercurio è invece contrario per i nati nella terza decade. Urano è al top in amore e vi servirà per la carica passionale sia che siate in coppia sia che siate single. Nettuno vi ricarica un po’ da una giornata stancante in ufficio con l’ascolto di buona musica specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 gennaio.

Urano e Venere vi fanno interagire positivamente con il mondo esterno. Ottimi anche i rapporti con famiglia e amici, oggi siete portati infatti al pensiero positivo. Approfittate di questa giornata per vivere momenti di grande romanticismo con il vostro partner: Venere e Giove scriveranno storie appassionanti! Se siete liberi professionisti incasserete grandi risultati professionali.