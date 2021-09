Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 settembre

Luna non è più negativa ma Venere, Mercurio e Plutone danno ancora malumori se siete nati nella terza decade. Fisicamente e moralmente il vostro benessere è buone e Sole sarà attento alla concordia familiare. Giove vi favorisce in amore se nati nella terza decade, così come Saturno. Sempre se siete nati nella terza decade sarete premiati per la vostra onestà a lavoro.

Sole è in ottimo aspetto per i nati nella seconda decade. Nettuno invece per quelli della terza. Plutone accende il desiderio vostro e della vostra dolce metà. A lavoro Marte, se nati nella terza decade, vi favorisce.

Venere vi darà la compagnia di amici di lunga durata oggi, specie se fate parte della prima decade. Giove e Venere vi favoriscono in amore se siete parte di seconda e terza decade, così come anche Saturno e Mercurio. Se lavorate nell’ambito dei mass media Venere sarà ottimamente disposta.

Luna, Marte, Sole, Urano e Nettuno vi proteggono dagli attacchi di Mercurio, Venere e Plutone, contrari per i nati in luglio. Momento di delicato avvicinamento ad atmosfere romantiche per quanto concerne l’amore, specie per i nati nella terza decade favoriti da Luna e per chi è nato tra il 2 e il 7 luglio con il sostegno di Urano. Sappiate pazientare e i risultati arriveranno anche in ufficio.

Venere esalta la vostra generosità e il vostro carattere socievole. Sole, Marte e Mercurio vi consentono l’uso della razionalità se appartenete a seconda e terza decade. Venere è stupenda anche in amore e vi aiuterà insieme a Marte. Occhio a lavoro perché Urano vi darà eccessiva sicurezza in voi stessi e potreste sbagliare delle mosse.

Sole porta rinnovamento fisico e mentale, specie in famiglia. Nettuno è negativo in amore e vi rende un po’ disattenti alle esigenze del vostro partner. A lavoro Plutone e Urano sono in marcia per voi se appartenete a seconda e terza decade.

Luna vi consentirà di ritemprarvi un po’ grazie a dormite riposanti. Luna e Venere inoltre espandono le vostre emozioni di coppia, mentre se siete single otterrete nuove chance di incidere se nati dal 10 al 14 ottobre. In ufficio grande buona volontà grazie a Luna, specie per i nati nella prima decade.

Controllate un po’ il nervosismo grazie a Luna. Venere e Nettuno vi favoriscono in amore se siete nati nella seconda e terza decade, così come fa anche Nettuno. Saturno e Urano sono però negativi: vi servirebbe una giornata di relax a lavoro ma non potete fermarvi, specie se nati nella seconda decade.

Venere e Giove sono in posizione scintillante e innalzano i vostri entusiasmi. Venere è molto favorevole e vi rende straordinariamente percettivi in amore, pregni di passione e sentimento. Plutone – se festeggiate gli anni dal 15 al 17 settembre – vi apre a occasioni lavorative uniche.

Cielo sereno-variabile con Sole che vi favorisce se nati nella terza decade. Non chiedete troppo al vostro fisico oggi e fate attenzione ai mali di stagione. L’eros abbonda oggi con Luna e Plutone bendisposti mentre in ufficio Saturno e Nettuno faranno crescere in voi un’ambizione importante.

Nettuno e Plutone continuano a spalleggiarvi alla grande. Venere vi darà molta positività a meno che non facciate parte dei nati nella prima decade, che avranno Luna imbronciata. Giove porta inoltre un rinnovamento del vostro look. Senso dell’umorismo e leggerezza di tocco portati da Venere miglioreranno il rapporto con la vostra dolce metà, specie se festeggiate gli anni dal 25 gennaio al 2 febbraio. Saturno è positivo per i lavoratori della prima decade.

Sole e Marte sono negativi ma Urano vi spalleggia così come Plutone se nati nella terza decade. Ritrovate una bella sintonia con la vostra dolce metà grazie a Giove e Nettuno favorevoli. Urano migliora la vostra velocità di azione in ufficio.