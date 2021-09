Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 settembre

Nettuno vi porta a fare progetti di ampio respiro che in futuro diventeranno reali, specie se siete nati dal 9 al 12 aprile. Giove e Saturno sono benefici e spianano i vostri passi in amore, con romanticismo e passione. Momenti di incertezze nell’ambito casalingo ma Nettuno sarà vostro benefattore se nati nella seconda decade.

Sole e Plutone sono vostri fedeli alleati oggi, soprattutto in famiglia. Urano si fa sentire dandovi sensibilità e affetto per la persona che amate. Marte vi favorirà sempre in amore se siete nati dal 15 al 19 maggio. Sole inoltre vi consentirà di non cadere in tranelli nelle spese.

Mercurio vi darà buona sorte non solo a livello economico ma pure sul profilo sociale, specie se siete nati dal 22 al 30 maggio. Nettuno però è contrario e potrebbe creare qualche problema con i vostri compagni di squadra nel caso in cui giochiate a calcio. Venere continua a provocarvi per ottenere exploit di tenerezza e sensibilità, così come Luna stimola in voi il romanticismo. Urano vi regala sicuri successi in campo familiare se siete nati a settembre.

Venere, Luna e Mercurio sono contrari e vi consigliano di non esagerare a livello gastronomico. Venere invece vi farà sentire con il cuore colmo di gioia e soddisfazione se nati tra il 23 e il 29 giugno. Avrete intuizioni quasi magiche in ufficio, specie se siete liberi professionisti, grazie a Nettuno e soprattutto se fate parte di seconda e terza decade.

Saturno dissonante se festeggiate gli anni dal 27 al 31 luglio può appesantire un po’ la giornata. Occhio al vostro regime alimentare e al relax, cercate di dormire un po’ di più. Venere crea qualche lieve incomprensione con il vostro partner ma Marte vi sorride se siete nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 26 al 31 luglio la razionalità vi può difettare in ambito lavorativo.

Luna, Venere e Mercurio vi donano intelligenza e vitalità. Urano e Sole sono altrettanto positivi specie se siete nati nella seconda decade. Nettuno vi rende invece un po’ disattenti nei confronti del vostro partner, mentre Venere e Luna vi favoriscono. Tenete un basso profilo oggi a lavoro se siete nati nella terza decade: Luna vi aiuterà.

Luna, Venere, Mercurio, Saturno e Giove sono tutti favorevoli e vi infondono ottimismo. Plutone invece vi darà voglia di fare se siete nati a ottobre. Mercurio e Venere vi danno la loro benedizione sentimentale: non dimenticate però di curare la parte passionale del rapporto se nati a ottobre. Non vi sfuggirà nulla nel rapporto con i familiari oggi.

Transiti dall’umore altalenante se siete nati dal 27 al 31 ottobre. Marte, Plutone, Sole e Nettuno vi sono congeniali e vi danno anche la possibilità di leggere qualche interessante libro di genere noir o giallo. Plutone vi favorisce in amore se nati a novembre dandovi anche equilibrio di coppia. Mercurio non fa mancare una condizione di sapienza nel mediare.

Giove è pirotecnico e vi illumina il cammino amplificando tutti i vostri sentimenti. Venere vi fa avvertire la necessità di spaziare un po’ sentimentalmente e un bel Saturno vi regala al tempo stesso capacità di fedeltà se siete nati dal 26 al 29 novembre. Sarete seri, coscienziosi e attenti ai diritti degli altri in ufficio, specie se nati tra il 25 e il 28 novembre, grazie a Plutone.

Urano vi crea alcune distrazioni e vi aiuta nello scioglimento di nodi in campo familiare, specie se nascete dal 2 al 6 gennaio. Urano vi darà allegria ed effervescenza in ambito sociale, Nettuno invece benessere emotivo. Se siete single avrete modo di avvicinare fortemente una persona desiderata. Giornata lavorativa che vi vede molto in forma se nati dal 4 al 12 gennaio.

Nettuno e Saturno si dispongono felicemente per donarvi uno sprint formidabile. Vivificato in particolare il campo delle amicizie e della sfera familiare. La vostra gioia di vivere colma il quotidiano con la vostra dolce metà e innalza il tono vitale di entrambi se nati nella terza decade. Saturno – se nati a gennaio – vi darà ottimi stimoli di responsabilità a lavoro.

Cielo moderatamente positivo con Sole contrario che però non vi disturba più di tanto. Urano e Plutone vi riportano al vostro lato bonario e casalingo, specie se deciderete di preparare delle ottime squisitezze gastronomiche e in particolare se fate parte di seconda e terza decade. Se siete single la passione sarà il vostro fiore all’occhiello, mentre in ufficio Plutone e Nettuno vi favoriranno se siete nati a marzo e avete abbracciato la libera professione.