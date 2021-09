Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’1 settembre

Molti pianeti stimolanti in positivo e in negativo. Nettuno e Urano, oltre che Giove e Saturno, sono tra quelli che tifano per voi. Saturno in particolare vi fa godere di uno straordinario momento di vigore e tonicità muscolare. Siete sempre attenti al benessere della persona che avete accanto specialmente se festeggiate gli anni dal 9 all’11 aprile. A lavoro Plutone vi renderà sia spreconi che altruisti.

Una prima giornata di settembre molto serena. Plutone vi favorisce se siete nati tra il 13 e il 16 maggio. Momento molto bello per la vita di coppia: se appartenete alla prima decade però correte il rischio di non saper esprimere in modo convincente i vostri sentimenti. L’attaccamento al denaro e ai bene materiali è molto evidente nel vostro segno.

Mercurio vi alleggerisce di tensioni familiari e contrasta la negatività di Nettuno, Marte e Sole, che portano problemi in famiglia se nati dal 4 al 10 giugno. Luna vivifica il rapporto di coppia se siete nati nella seconda decade mentre chi è nato nella prima faccia attenzione a non alzare troppo i toni con la dolce metà. Oggi avrete risorse da spendere e investire nell’ambito lavorativo.

Una belle verve mentale vi sorregge oggi nei rapporti sociali e amichevoli. Plutone può darvi un po’ di calo di vitalità se nati nella terza decade ma nulla di grave. Nettuno è benefico se festeggiate gli anni dal 9 al 13 luglio, sia che abbiate un sentimento d’amore corrisposto che in caso di una passione molto forte. Mercurio vi darà un aspetto lavorativo dinamico se nati a giugno.

Marte e Mercurio sono positivi e in particolare il secondo vi renderà mattatori in famiglia, con ottima solarità e grande forma fisica. Urano è ancora in angolo sfavorevole e potrebbe farvi commettere delle gaffe per quanto riguarda il rapporto di coppia se siete nati tra il 31 luglio e il 5 agosto. Saturno è contrastante e non vi renderà oculati nella gestione del denaro.

Nettuno vi contrasta ma niente di grave. Lo stesso pianeta potrebbe rendervi di cattivo umore con la vostra dolce metà ma sappiate subito allontanare gli alti e bassi dei pensieri negativi. Se siete single avrete una strana inquietudine se nati a settembre. Luna vi darà carica di eros e magnetismo (specie se nati nella terza decade) ma sempre Nettuno può rovinare tutto. Urano vi chiede attenzione nella gestione delle ricchezze.

Giornata con aspetti molto belli, in particolare da Venere che colora tutto con toni delicati. Mercurio è in ottimo aspetto e vi rende molto percettivi, portandovi a trattare con trasporto la vostra dolce metà se siete nati in prima e seconda decade. Saturno vi darà logica e prudenza nella gestione dei soldi, mentre Giove vi aiuterà a essere più espansivi.

Urano vi provoca complicazioni e contrarietà se nati nella seconda decade. Se siete nel mood di conquiste e avventure, il tag team Luna-Nettuno potrà segnalarvi le piste giuste da intraprendere se fate parte della terza decade. Siete molto prudenti nella gestione dei soldi e nelle spese ma occhio perché oggi Giove è in angolo negativo e potrebbe sfavorirvi se nati nella terza decade.

Venere, Mercurio, Plutone, Saturno e Giove sono tutti a vostro favore. Se siete single utilizzate il vostro magnetismo per trovare una persona giusta. Venere è in aspetto felice per voi se nati a dicembre. Sapete essere parsimoniosi ma anche spendaccioni con i soldi.

Clima rilassante oggi, anche in famiglia. In amore invece, malgrado una configurazione planetaria positiva, potreste correre il rischio di trovare capricci inaspettati dalla vostra dolce metà, specie se nati nella terza decade. Guardate più ai beni immateriali che ai soldi, con Urano che vi rende molto attenti in tal senso.

Venere allieta l’atmosfera attorno a voi. Niente male la forma fisica, alto l’umore così come la prontezza di riflessi. Venere vi promette smaglianti successi in ambito mondano e sessuale se nati in febbraio. Anche Giove è dalla vostra parte con leggerezza. Se nati a gennaio avrete un rapporto un po’ frivolo con i soldi.

Quadro con alti e bassi di umore oggi. Marte e il Sole formano un aspetto negativo: non usate troppe delicatezze in ambito familiare se siete nati in seconda e terza decade. Luna e Giove esaltano il rapporto di coppia specie se siete nati dal 7 al 12 marzo. Siete un segno poco attaccato ai soldi e quindi non esagerate nel mettere economicamente in mostra l’estro di cui per natura siete dotati.