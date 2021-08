Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 agosto segno per segno

Venere, Mercurio e Plutone vi contrastano ma in questa giornata Luna benefica vi proteggerà dandovi metamorfosi, umorismo e forza decisionale. Se festeggiate gli anni tra il 4 e il 10 aprile cogliete al volo le avventure amorose che possono interessarvi. Giove infatti è dalla vostra parte! Spirito di collaborazione e rigore in ufficio che vi rende tra i migliori.

Marte rende il vostro quotidiano sereno e pacato se nati nella terza decade. Forma fisica mozzafiato, mentre in amore Plutone e Luna vi doneranno grande sensibilità ed empatia se appartenete in prima e terza decade. Se siete liberi professionisti sommate punti oggi alla vostra carriera ottenendo una committenza prestigiosa.

Configurazione astrale che in linea generale si presenta propizia, soprattutto per i nati in maggio. Armonia nelle amicizie e in famiglia, mentre in amore riceverete una comprensione lucida e affettiva se nati dal 28 al 31 maggio. Luna vi dona sensibilità e rapidità di esecuzione in ufficio.

Marte tira le fila dei pianeti e vi regala un clima gioioso e positivo. Forma fisica scintillante che si tramuta in un sex appeal magnetico, specie per le donne. Atmosfera magica nel vostro rapporto di coppia grazie a Luna, mentre in ufficio vi riprendete dopo aver faticato un po’ negli scorsi giorni.

Niente di grave ma qualche abbassamento di tono e umore ci sarà oggi per via di Urano contrario. In amore Saturno è ostile ma vi rende comunque capaci di ascoltare. Mercurio rinforzerà positivamente proprio tale attitudine. Porterete in tasca risultati più che discreti lavorativamente parlando.

Venere vi regala un finale di mese brillante, con un fitness di tutto rispetto che attirerà sguardi di ammirazione, specie se siete ancora in spiaggia. Siete molto razionali e analitici ma il consiglio è quello di ascoltare un po’ di più le ragioni del cuore, specie se nati tra il 15 e il 18 settembre. Plutone e Marte sono infatti positivi. Aiuterete inoltre un collega in ufficio.

Un contrasto planetario da parte di Plutone vi darà qualche fibrillazione in ambito familiare o amicale se siete nati nella terza decade. Temperamento molto estroverso, brillante e gioioso il vostro ma questo potrebbe creare equivoci e gelosia con il partner, specie se festeggiate gli anni dal 15 al 19 ottobre. Luna e Venere però vi aiuteranno a minimizzare e stemperare. Le vostre abilità lavorative sono un vero dono di Saturno, specie in ambito tecnico-informatico.

Una generale configurazione dissonante oggi, specie se siete nati nella seconda decade. In amore però Nettuno è molto romantico e vi regalerà momenti poetici con la vostra dolce metà. Oggi non fatevi condizionare da qualche chiacchiera in ufficio e continuate, grazie a Sole, a prendere le vostre parti e a lavorare sodo.

Buoni successi grazie a Mercurio e Venere, che vi consentiranno di esprimervi alla grande con generosità e calore umano. Giove vi dona espansività nell’ambito sentimentale e affettivo. Se avete conquiste in atto, oggi andranno certamente a buon fine! Urano vi dà buona sorte nelle azioni lavorative se festeggiate gli anni dal 5 al 12 dicembre.

Saturno vi favorisce in ogni settore ma in particolar maniera se fate parte della seconda decade. Marte vi provoca felici approcci sentimentali con la vostra dolce metà ma anche incontri erotici. Saturno e Plutone vi danno la saggezza di controllare le emozioni. I capi apprezzano il vostro lavoro, come un positivo Nettuno testimonia ai nati della terza decade.

Giove vi rende pimpanti e vivaci se nati nella terza decade. Luna vi aiuta a capire la sostanza dei vostri sentimenti, mentre Mercurio e Venere rinnovano la vostra vita affettiva. Urano è dissonante però per i nati dal 28 gennaio al 4 febbraio. Avrete un diplomatico equilibrio in ufficio nel mettere pace tra due colleghi.

Sereno-variabile il cielo per voi oggi. Si potrebbero creare equivoci di sorta sia in famiglia che nelle relazioni interpersonali, quindi servirà molta sincerità. Urano vi promette discreta sintonia – soprattutto erotica - con il vostro partner specie se siete nati nella seconda decade. Chi invece è nato nella terza fronteggia qualche baruffa che però non scalfisce la solidità dell’unione. Urano e Plutone vi promettono risultati di alto profilo a lavoro se fate parte della terza decade.