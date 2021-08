Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 agosto

Venere vi rema contro ma solo per frenare le vostre troppo esaltanti fortune. Giove vi investe affettivamente donandovi slancio empatico se nati dal 17 al 20 aprile. Approfittate per darvi anche un po’ ai piaceri della lettura. Magari potreste leggere “Cristiani di Allah” di Massimo Carlotto.

Una bella Luna vi fa vivere una domenica in modo sereno, divertente e stuzzicante anche grazie alla vostra personalità brillante. Mercurio e Plutone vi daranno momenti felici in amore, specie se appartenete alla terza decade. Siete un segno molto bravo nel mettersi in proprio a lavoro, quindi pazientate e poi otterrete risultati.

Domenica molto vivace con salute, bellezza e armonia dalla vostra parte. Espansività e voglia di divertirsi saranno le chiavi dei momenti passati insieme alla vostra dolce metà. A lavoro la vostra razionalità è il faro donato da Luna e saprete fare le vostre fortune se siete nati tra il 7 e il 13 giugno.

Luna benefica vi regala armonia familiare e un ottimo momento per le emozioni. Mercurio e Urano spianano i passi dell’amore per ognuno di voi presente in tutte le decadi. Se siete liberi professionisti avrete Nettuno dalla vostra parte, soprattutto se fate parte della terza decade.

Venere vi allieta spirito, mente e corpo e sentiranno influssi maggiormente positivi soprattutto i nati nella terza decade, gratificati da buona salute e ottima disposizione d’animo. Sole, Mercurio e Marte vi rendono favoritissimi in amore, soprattutto se siete nati dal 6 al 10 agosto. Se svolgete una libera professione Venere, Sole, Marte e Mercurio non vi tradiranno.

Momento di quiete e riposo per voi grazie a Plutone e Mercurio positivi per i nati nella terza decade. Attenzione all’alimentazione: cercate di non abusare di zuccheri, sali e alcolici. Sole e Mercurio vi garantiscono una vita emotiva molto attiva. Se siete imprenditori vi avvalete di un ambizioso Urano per guidare le vostre mosse se appartenete alla prima decade.

Plutone non vi fa mai stare seduti sulle vostre posizioni, sia in famiglia che nel gruppo di amici. Possibili lievi forme di isolamento ma niente di grave. Attenti però a ogni piccolo desiderio che la vostra dolce metà può richiedere: mostrate sensibilità e cura nel rapporto. Se festeggiate il compleanno dal 17 a l 22 ottobre e siete liberi professionisti, Mercurio vi offrirà un’opportunità concreta che aspettavate da tempo.

Luna oggi non è propriamente positiva ma vi darà una forma fisica buona e un umore allegro. Se siete single cercate tramite i social network di attaccare bottone con qualche persona che potrebbe aggradarvi, anche se siete un po’ allergici a forme di incontro stravaganti. Mercurio benefico favorisce le vostre mosse, mentre a lavoro Nettuno vi dona estro e qualità.

Cielo sereno-variabile con Nettuno che però vi rema contro. Giove invece vi favorisce se siete nati dal 16 al 20 dicembre dandovi grinta. Plutone vi stimola ad agire per proporvi a chi vi piace, specie se festeggiate gli anni a dicembre. Giove accenda la fiamma della passione: non fatela spegnere! Cielo radioso lavorativamente parlando.

Marte, Mercurio e Urano vi assistono dandovi capacità di organizzare la vostra vita in modo efficiente e intelligente, soprattutto se nati a gennaio. Mercurio vi promette un’intesa speciale con la vostra dolce metà. Se siete ancora single potreste avere una certa inquietudine ma Nettuno vi conduce a nuove situazioni che però dovrete approcciare con lucidità. Plutone vi favorisce a lavoro se siete nati dal 15 al 18 gennaio.

Siete particolarmente energetici se festeggiate gli anni dal 14 al 19 febbraio grazie a Giove, volete fare festa e uscire sempre! Forma fisica in ottimo stato se nati a febbraio. Esploderanno svariati flirt nel caso in cui facciate parte della terza decade ma ricordatevi che, se siete già impegnati, non è il caso di cercare altro. Se siete liberi professionisti la vostra attività non si dissocerà dalla vostra personalità.

Plutone, Nettuno, Urano, Giove e Saturno stanno costruendo le fondamenta di nuovi progetti che vi miglioreranno la vita. La vostra sensibilità raggiunge vette sempre più elevate e Nettuno risveglia inoltre alcune passioni ormai sopite. Se avete una relazione stabile Urano la vivifica con un tocco di romanticismo. Nettuno vi dona la volontà di proseguire la vostra ascesa lavorativa se nati nella seconda decade.