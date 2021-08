Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 agosto

Previsione di transiti accettabile con Sole che vi regala armonia familiare e serenità. Venere e Plutone sono però dissonanti in amore se siete della prima e della terza decade. Se siete della seconda decade date priorità agli sport come equitazione o ciclismo. Passionalità ed energia vi serviranno per gestire il vostro rapporto affettivo, soprattutto se siete nati dal 28 marzo al 7 aprile. Se ancora lavorate Luna e Sola vi daranno rapidità per terminare le incombenze.

Sole e Saturno – con Giove – vi danno un po’ di fastidio e irrequietezza d’animo se nati tra il 5 e il 12 maggio. Nettuno però è felicemente disposto nei vostri confronti. Se siete nati a maggio Plutone e Nettuno lavoreranno per migliorare i vostri destini sentimentali. Urano, Mercurio e Marte vi faranno arrivare introiti inaspettati se nati tra il 13 e il 19 maggio.

Venere vivacizza e illumina il vostro cammino, con Sole che vi dà grande forma fisica se siete nati nella terza decade. Scioglierete anche i dubbi su una relazione che non vi convinceva in pieno, specie se nati a settembre. Venere concilia situazioni diplomatiche in ufficio, nonostante Nettuno contrario per i nati nella terza decade, se fate parte dei nati tra il 31 maggio e il 9 giugno.

Una giornata d’agosto con Nettuno, Marte e Mercurio in aspetto felice. Venere vi favorisce se nati nella prima decade, con beneficio per la vostra forma fisica. Siete alla vigilia di eventi significativi in amore se siete nati dall’11 al 14 luglio. Per chi invece parte della terza decade c’è da fare attenzione a Plutone contrario in ufficio.

Un cielo quasi totalmente sorridente per voi oggi. Spicca in particolare Luna, così come Sole se fate parte della terza decade. Anche Venere bilancerà mente e corpo per farvi dedicare agli sport. Luna, Venere e Sole unite vi infonderanno una straordinaria energia in amore se il vostro compleanno avviene tra il 9 e il 14 agosto e dal 24 al 27 luglio. Se infine siete nati tra il 30 luglio e il 7 agosto Sole e Venere daranno buone conferme al vostro operato lavorativo.

Nettuno tocca i nati nella terza decade insieme a Mercurio, che darà ottima salute psicofisica a i nati nella prima decade. Non vi esponete a troppe fatiche se fate parte della seconda decade. Lealtà, fedeltà e rispetto sono le vostre basi per una relazione. A lavoro grande energia e piglio se avete ripreso da poco.

Transiti discreti guidati da una splendida Luna che darà serenità psicologica. Mercurio vi favorisce nella lettura o in altri argomenti che vi catturano. La problematica della scelta si ripresenta ancora in amore, per fortuna Sole vi porrà la mano giusta se siete nati a ottobre. Sole e Mercurio uniti vi fanno organizzare le energie dopo il ritorno in ufficio, specie se nati dal 29 settembre al 4 ottobre.

A parte lievi contrattempi in famiglia, Giove vi darà una giornata abbastanza tranquilla, specie se nati dal 9 al 14 novembre. Se invece siete nati dal 30 ottobre al 4 novembre Marte vi darà novità eccitanti ed entusiasmanti in amore. Lavorativamente fate attenzione a come vi rapportate con i colleghi.

Venere dà slancio alle vostre iniziative anche se Nettuno darà n po’ fastidio ai nati della terza decade. Giove continua invece a starvi accanto e a suggerirvi sport come jogging o ciclismo. Se nati dal 15 al 18 dicembre un vigoroso Plutone vi darà la carica in amore e un grande sex-appeal. La vostra bontà aiuterà i colleghi impacciati a lavoro.

Vi deliziate con un po’ di lettura perché sentite la necessità di relax e silenzio se fate parte della terza decade. Volete anche godervi un po’ di intimità con la persona che amate, specie se nati dal 23 dicembre al 4 gennaio. Urano vi fa mettere in ascolto con la persona amata e Mercurio ricompenserà gli sforzi fatti a lavoro, con Plutone che vi darà l’energia necessaria per metterli in pratica.

Nettuno vi concederà capacità di intuito fuori dal comune mentre Urano sarà un po’ dispettoso in ambito familiare. Giove vi darà un punto di incontro con la vostra dolce metà e potrete quindi riconciliarvi dopo alcune incomprensioni. Saturno vi favorisce in ufficio se nati nella seconda decade.

Venere irradia influssi positivi su salute, benessere e forma fisica. Si alza anche il livello della vostra passionalità grazie a Nettuno. Lo stesso Nettuno, insieme a Urano, vi darà idee eccezionali in ufficio se nati dal 28 febbraio al 6 marzo e dal 9 al 14 marzo.