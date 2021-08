Oroscopo del 12 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove, Saturno, Sole, Urano e Nettuno vi sorridono tutti. Solo Luna provoca qualche piccolo equivoco – comunque risolvibile – in famiglia. Exploit amorosi di alto livello grazie a Sole e Giove, mentre avrete anche buone opportunità di spese se fate parte della prima decade.

Sole e Saturno sono un po’ imbronciati per i nati nella seconda decade ma niente di particolarmente serio. Giove è disarmonico per quanto concerne l’amore specialmente se festeggiate gli anni nella terza decade: Venere invece vi darà capacità di commuovervi e sorridere come mai fatto finora Anche Nettuno è dalla vostra parte se nati nella terza decade. Qualche piccola quantità di denaro in più fuoriesce dalle vostre tasche ma non preoccupatevene troppo.

Momento di vacanza che vivete con grande spensieratezza, anche se Nettuno è un po’ dissonante per quanto riguarda l’amore se siete nati in giugno. Niente di grave ma cercate di mettere un po’ di pepe nel rapporto se fate parte della seconda decade. Luna, Sole e Giove creeranno le condizioni ottimali ai single per incontri piccanti. Se siete nati dal 27 al 4 giugno Urano vi aiuterà a non esagerare con le spese.

Sfera affettiva ed emotiva che viene esaltata specie per i nati nella prima e terza decade grazie a Nettuno e Venere. Se siete nati dal 7 all’11 luglio però abbiate un po’ più gli occhi aperti perché Luna potrebbe farvi perdere un po’ la testa. Se invece siete parte della terza decade cercate di non sperperare troppo denaro.

Luna vi imprime estro e giocosità se nati nella prima decade. Se invece siete nati tra il 5 e il 10 agosto Sole vi permetterà di godervi la giornata con la persona amata tutta d’un fiato. Se siete single e appartenete alla seconda decade Saturno vi potrà rendere un po’ timidi e impacciati. Urano inoltre si dimostra ostile quindi prudenza nelle spese!

Pianeti positivi se appartenete a prima e terza decade. Venere, Plutone, Mercurio e Urano sono tutti vostri alleati in amore, specie se appartenete a prima e terza decade. Occhio agli investimenti economici perché Sole è un po’ contrario sotto quest’aspetto.

Luna vi regala momenti magici e un’atmosfera eccitante in amore, in collaborazione con Giove. Mercurio vi consente di far evolvere inoltre il vostro rapporto in maniera più matura e consapevole se nati dal 9 al 14 ottobre. Sole inoltre vi dona la gioia di spendere ma senza sperperare.

Siete in magnifica forma fisica e discreta condizione emotiva, con la famiglia che si conferma il settore più importante per voi specialmente se siete nati dal 2 al 7 novembre. Molta fortuna in amore, mentre Saturno – se appartenete alla seconda decade – vi farà perdere un po’ di vista alcuni conti.

Giove e Luna vi faranno sprigionare un intenso sex appeal in una giornata in cui si respira completa armonia. Chi è in una relazione stabile si godrà i frutti dei propri sforzi amorosi, specie se fa parte di prima e terza decade. Saturno inoltre favorirà anche in nati nella seconda decade. Sole vi consente di non badare troppo ai costi per il vostro piacere personale.

Momento di agosto abbastanza soddisfacente. Plutone continua un po’ a spargere capacità comunicativa e disinvoltura in ambito sentimentale. Urano inoltre vi favorisce se siete donne, mentre Saturno lo farà se nati dal 9 al 13 gennaio. La vostra proverbiale parsimonia vi rende grandi risparmiatori ma ogni tanto potete concedervi qualche piacere.

Giornata vivace e giocosa con Nettuno che vi favorisce in tenerezza e romanticismo se nati dal 10 al 14 febbraio. Chi è single avrà i favori combinati di Nettuno e Giove per fare nuovi incontri. Giove inoltre vi darà disponibilità economiche se fate parte della terza decade.

Orizzonte dei transiti piuttosto buono: solo Venere vi darà qualche piccolo e non grave fastidio. Momento felice per le relazioni di coppia con Giove e Nettuno che espandono la dimensione sentimentale. Saturno e Giove inoltre vi suggeriscono prudenza e controllo nelle spese, soprattutto se siete nati a febbraio.