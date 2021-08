1/10 ©IPA/Fotogramma

Sul sito del ministero della Salute sono stati pubblicati alcuni consigli per mantenere fresca la casa mentre c'è caldo all'esterno. Una delle prime soluzioni può essere schermare finestre e vetrate esposte a sud/sud-ovest con tende e/o oscuranti esterni regolabili (come persiane, veneziane) per non far entrare il sole

Meteo, ondata di caldo: 8 città bollino rosso