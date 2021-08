Meteo, arriva l’ondata di caldo: mercoledì bollino rosso in 8 città

La settimana che si conclude con Ferragosto sarà rovente a causa di un campo di alta pressione sub-tropicale che investirà il Mediterraneo. Le temperature arriveranno anche a 45 gradi al Sud, a 36-37° nelle città della pianura Padana e fino a 28-30° a 1.500 metri. Martedì 4 città con l’allerta di livello 3, la più elevata. In Sardegna torna la paura per gli incendi

Doppia allerta in Sardegna, attesi anche 44 gradi

Doppia allerta per ondata di calore e incendi in tutta la Sardegna. Da oggi, lunedì 9 agosto, e fino almeno a venerdì 13, sulla regione si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 37 gradi e localmente ben oltre i 40°C. Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in vigore dalle 10 di oggi alle 18 di venerdì 13. Plausibile, secondo quanto indicato nel bollettino di Allerta, che al culmine del fenomeno, tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto, le temperature possano raggiungere di pomeriggio isolati picchi superiori ai 44°C e che le minime notturne rimangano diffusamente oltre i 24 gradi con locali picchi oltre i 30°. A questo si aggiunge un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio emanato dalla Protezione Civile regionale per la giornata di oggi e che riguarda tutta la Sardegna occidentale, comprese le zone interne e, ancora una volta, l'Oristanese, teatro del gigantesco rogo di fine luglio.