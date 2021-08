Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’8 agosto

Potrete giocarvi grandi chance su ogni tavolo se nati dal 2 al 10 aprile con Mercurio Benefico. Giove e Saturno favoriranno i nati in marzo e nella terza decade per quanto riguarda la fase amorosa. Per quanto riguarda la meta per un viaggio, potreste scegliere la città di Siena, piena di tesori artistici e con il Palio. Altrimenti Sidney.

Saturno, Giove, Sole e Mercurio vi favoriscono in ogni ambito, specie quello familiare. La tenerezza prende il sopravvento e manifestato nel vostro rapporto d’amore la parte più delicata e dolce di voi stessi. Un bel viaggio in Germania, in particolare a Berlino, potrebbe risultare interessante. In Italia, come mete culturali, da vedere Milano, Bologna, Ferrara o Reggio Emilia.

Qualche piccola scaramuccia in famiglia con Mercurio e Luna che però vi renderanno al contempo romantici nella relazione, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 12 giugno. Il Regno Unito e Londra possono essere ottime mete turistiche, in Italia invece potreste scegliere la mondanissima Venezia.

Transiti abbastanza positivi ma con Plutone negativo che dovrete reggere se nati nella terza decade. Oggi vivrete una delle giornate più belle dell’anno per quanto concerne i sentimenti, per un viaggio, mete naturali come Mantova, Cremona o il fiume Danubio possono dare anche maggior intensità alla ricerca della tenerezza.

Sarete favoriti in maniera totale da tutti i pianeti, soprattutto da Saturno e Urano. Influssi positivi anche per quanto concerne l’amore: se siete single ritroverete armonia e condivisione così come pure gusto per l’avventura. La Costa Azzurra, Montecarlo e Miami possono essere mete chic per una vacanza da urlo.

Fase del mese molto serena, con la possibilità di incentivare anche il miglioramento della forma fisica se fate parte della terza decade. Venere vi favorirà in amore mentre Plutone vi proporrà intriganti evasioni erotiche. Se cercate città d’Italia più pulite, Firenze, Genova e Torino sono mete interessanti, così come Parigi.

Posizione un po’ ambigua per i transiti oggi. Luna, Sole e Mercurio alzano il livello di buonumore mentre Plutone pone qualche piccolo ostacolo nella vita familiare se siete parte della terza decade. Luna vi farà sintonizzare con la vostra compagna di relazione in maniera molto emotiva. Vicenza e Mont Saint Michel sono ottimi posti per una vacanza in una città d’arte.

Un cielo luminosissimo per voi oggi con Giove, Saturno, Mercurio, Sole e Urano che però vi remano contro in famiglia. Venere vi favorisce in amore se nati tra il 31 ottobre e il 6 novembre. Potete visitare in questa estate Istanbul, Palermo, Napoli o Marsiglia, così come Siviglia e Granada in Spagna.

Marte, Venere e Luna vi remano contro e sarete troppo impulsivi. Mercurio, Giove, Saturno e Sole sono però in angolo benefico per ciò che concerne l’amore, specie se siete single e se siete nati dal 23 al 29 novembre e dal 12 al 16 dicembre. New York è perfetta per voi quest’estate ma non escludete mete più esotiche come Bali o Buenos Aires.

Un quadro di transiti molto sereno specie se festeggiate gli anni dal 15 al 20 gennaio. Venere è ancora oggi molto favorevole in amore, soprattutto in serata. Un’isola come la Grecia o il Giappone sono mete perfette per le vostre vacanze.

Pianeti positivi oggi specie in ambito amoroso. Successi clamorosi per i nati tra il 9 e il 13 febbraio, mentre chi è nato tra il 15 e il 18 dello stesso mese potrebbe cadere in qualche atteggiamento un po’ possessivo. La Svezia e l’Olanda possono essere ottime mete da visitare in estate.

Giornata abbastanza discreta specie da un punto di vista familiare con Giove, Urano e Nettuno ma pure Plutone che vi favoriscono. Luna è disarmonica in amore ma il momento è ugualmente positivo per via del legame tra Plutone e Nettuno nel vostro segno. Tra le mete consigliate per voi città come San Pietroburgo e Mosca oppure Lisbona.