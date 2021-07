Oroscopo del 10 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi garantirà una perfetta forma fisica e darà il via a svariati cambiamenti se fate parte della seconda decade. Se siete ancora single sempre Marte ma anche Venere vi favoriranno se fate parte di prima e seconda decade. Saturno in Acquario vi tende la mano in ambito lavorativo se siete nati dal 28 marzo al 4 aprile. Qualche nube, però, non mancherà.

Un dono che la Luna vi darà oggi è certamente il carisma, di cui beneficerete se festeggiate gli anni tra il 9 e il 13 maggio. Solo Venere vi sarà un po’ ostile ma nulla di grave. Sole e Luna cominciano a farvi conoscere persone se siete single e Saturno vi ricorda di non cercare la perfezione nelle relazioni specie se fate parte della seconda decade. Configurazione celeste buona anche in ufficio ma procedete con una navigazione a vista.

Venere vi favorisce se fate parte della seconda decade. Vivrete una giornata particolarmente felice specie in famiglia, con garbo e conciliazione diplomatica. Luna accende di entusiasmo ogni azione con il partner, specie se festeggiate gli anni dal 12 al 20 giugno. Luna contribuisce a far fioccare inoltre diversi riconoscimenti a lavoro per la vostra bravura, anche grazie alla protezione di Mercurio e Saturno per i nati dal 24 maggio al 7 giugno.

Plutone è contrario se siete parte della terza decade e vi fa avvertire note di nervosismo in famiglia. Giove, Nettuno e Urano però cercheranno di riempire di valori oggi il rapporto di coppia. Se il cuore è solitario vi lancerete nella giungla degli incontri. Urano favorisce i lavoratori della prima decade.

Marte e Venere vi fanno sprigionare una invidiabile sicurezza in voi stessi, specie se siete nati dal 18 al 22 agosto. Luna vi strizza l’occhio in amore se siete nati dal 2 al 9 agosto. Se invece siete nati tra il 19 e il 23 agosto è il momento di farvi trovare da un amore unico. Fase di concretezza ma anche buonsenso in ufficio, specie se appartenete alla terza decade.

Urano vi fa dono di saggezza e riflessione se fate parte della seconda decade, anche se ci sarà un po’ di nervosismo dovuto alla negatività di Giove. Una situazione complicata in ambito affettivo vi costringe a fare i duri e pure ma, anche se Plutone vi provoca, ascoltate la voce della ragione. Con intelligenza inoltre calcolate – con il sostegno di Nettuno – anche le prossime mosse in ufficio, specie se siete nati dal 12 al 15 settembre.

Saturno è pronto a darvi agilità fisica e mentale. Mercurio continua inoltre a sponsorizzarvi se festeggiate gli anni dal 17 al 22 ottobre. Non scopritevi troppo in amore, specialmente se siete nati tra il 24 settembre e il 4 ottobre. Raccogliete i frutti del vostro lavoro e attendete il prossimo step con spirito volenteroso.

Un quadro tutto sommato positivo accompagna la settimana, con i nati nella seconda decade che avranno la possibilità di migliorare le loro condizioni generali di vita. Se siete single Luna e Nettuno vi aiuteranno se fate parte della terza decade. Preparatevi a una giornata da film in ufficio, con entusiasmanti colpi di scena.

Giove continua a guadarvi imbronciato ma niente paura, ci sarà solo qualche piccolo episodio di nervosismo. Marte stende il manto protettivo su di voi e vi dà desiderio di rinnovamento. Nettuno insiste nel volervi più romantici in amore e una stupenda Venere asseconderà anche le richieste di eros. Con Marte dalla vostra parte sarete sempre in pole position in ufficio.

Luna vi contrasta ma il cielo vi sorride con tutta la sua benevolenza attraverso altri pianeti. Sole e Luna sono ostili in amore e quindi la vostra dolce metà avrà bisogno di un’enorme comprensione da parte vostra, specie se siete nati in gennaio. Non mancheranno colpi di scena positivi in ufficio.

Mercurio in Gemelli vi favorisce rendendovi ironici e sbarazzini. Marte è temerario e insieme incosciente, di conseguenza vi farà scommettere in amore su più tavoli di gioco se siete nati dal 30 gennaio al 6 febbraio. Anche Plutone vi spalleggia se siete nati dal 14 al 18 febbraio. Saturno infine vi lancia verso nuovi traguardi lavorativi se siete nati tra il 2 e il 5 febbraio.

Cielo abbastanza discreto con Giove in angolo benefico che porta serenità in famiglia. Salute fisica e morale a gonfie vele. Con Sole e Luna la vostra fama di single impenitenti sta per essere smentita perché lasciate che il cuore venga colpito da chi vi fa la corte. Urano e Giove vi pungolano positivamente per trovare soluzioni in ufficio.