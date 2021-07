Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 luglio

Marte e Mercurio vi infondono gioia di vivere, ottimismo e azione vincente. Nettuno e Urano vi fanno lanciare alla grande nelle conquiste sentimentali mentre sarà una giornata particolarmente speciale in ambito lavorativo grazie a Venere e Marte che vi favoriranno se nati tra il 23 marzo e il 2 aprile.

Costruite la vostra giornata mattone su mattone con responsabilità ma anche positivamente. Sole è in angolo armonico e vi fa ribollire lo spirito specie se siete nati in aprile. Giove e Nettuno invece vi favoriscono se siete nati nella prima e terza decade. In ufficio sarete riconosciuti per la vostra costanza.

Marte vi favorisce specie se siete nati dal 22 maggio al 2 giugno. Giove è un po’ ostile in amore ma solo per farvi riflettere sulla vostra relazione. Venere inoltre vi fa scegliere tra sentimento autentico ed effimero se siete nati nella seconda decade. E sempre Venere vi farà sprizzare energie da ogni poro in ufficio.

Gioia della scoperta – a volte prudente ma presente – è la chiave della vostra giornata. Nettuno, Sole, Venere e Luna vi sono tutti favorevoli e sarà una giornata esaltante anche per i sentimenti, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Se siete nati il 17 o il 18 luglio Plutone irrigidisce un po’ l’ambiente di lavoro.

Una giornata di impegno e rigore con Mercurio che vi darà tanta intelligenza. Cambiamenti in amore grazie a un ardente Marte specie se festeggiate gli anni dal 18 al 23 agosto. Sole vi rende efficienti e incisivi in ufficio.

Giove transita un po’ in contrasto creando alcuni contrattempi specie per i nati in agosto. Luna vi permette di mettere in campo un’infallibile sensualità in amore, specie se siete nati tra il 24 e il 28 agosto. Nella professione darete prova delle vostre qualità gratificando il vostro spirito.

Sfoggiate ancora il sorriso sulle labbra nonostante Plutone un po’ imbronciato se festeggiate gli anni dal 15 al 19 ottobre. In famiglia rasserenate un clima divenuto pesante. Se siete single Venere vi aiuterà molto oggi e non sarà difficile capire quali saranno le possibilità giuste. Sole vi guarda un po’ imbronciato in ufficio e vi impone di mostrare ancora pazienza.

Giornata decisamente positiva con Sole e Giove in ottimo rapporto per i nati della prima decade. Luna, Venere, Marte, Saturno e Urano sono tutti in angolo negativo e vi costringono a combattere. Giove e Nettuno sono però benefici e vi aiuteranno in amore. Plutone vi fa brillare in ufficio davanti a capi e colleghi.

Marte vi rende estrosi e brillanti se non addirittura fortunati. Viaggi e interessi culturali vi attireranno mentre in amore Venere aumenterà la vostra sensibilità pure se Nettuno è in angolo contrario e quindi contrastante. A lavoro sorprenderete tutti, dagli amici ai capi.

Giove e Nettuno sono in aspetto felice per la sfera pubblica ma pure quella privata. Se festeggiate gli anni dal 5 al 15 gennaio Urano e Nettuno vi daranno la possibilità di vivere nuove emozioni in ufficio. Plutone è consigliere infallibile a lavoro per i nati nella terza decade.

Marte, Luna, Venere e Urano sono tutti contrari e dovrete fronteggiare qualche provocazione in famiglia. Mercurio vi darà una mano con calore e generosità. Urano e Marte vi lanciano lampi di passione se appartenete a prima e seconda decade ma dovrete impegnarvi molto per catturarli. Saturno è positivo in ufficio per i nati nella seconda decade.

Giove, Nettuno e Plutone vi danno eccellente forma psicofisica mentre anche Sole in Cancro vi favorisce da ciliegina sulla torta. Giove e Plutone vi tengono in allerta in fatto di passione: sappiate usare delicatezza e tatto per conquistare chi sembra sfuggire. Urano vi rende super collaborativi in ufficio.