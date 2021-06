Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 giugno.

Giornata con entusiasmo sia fisico che mentale. Mercurio vi rende inoltre fiduciosi nel domani e favorisce l’armonia familiare. L’intimità nel vissuto di coppia è il tratto dominante della giornata, specie se avete cominciato da poco una storia. Se ancora siete single non è escluso che si aprano per voi scenari intriganti. La vostra voglia di andare lontano sarà decisiva in ufficio.

Festa di San Giovanni in cui ci saranno diversi stimoli dettati da Sole e Plutone, che vi proteggeranno. Anche Nettuno sarà assolutamente favorevole per voi. Fate attenzione a usare il massimo dell’equilibrio e del buonsenso però. In amore Giove vi favorisce con eros e passione se nati dal 21 al 27 aprile. Urano è al vostro fianco a lavoro.

Espansivi e dotati di calore umano, vi godete questa giornata in leggerezza e armonia. Alcune contrarietà saranno inoltre allontanate. Ottima forma fisica per voi. Mercurio peraltro vi darà la possibilità di essere in piena intimità con la vostra dolce metà. Grandi stimoli pure a lavoro.

Urano è favorevolissimo e vi regala una giornata particolarmente fortunata. Plutone però vi rema contro se fate parte della terza decade. Niente di grave, in verità. In amore sarete espansivi e gioiosi grazie a Giove e Nettuno, che vi daranno anche una grande carica di sex appeal. Sole inoltre vi regala un ottimo stato fisico per performance indimenticabili! Sempre Giove e Nettuno vi accompagneranno nel percorso lavorativo.

Configurazione astrale che spiega come serva maggior impegno in famiglia. Marte è nel vostro segno e vi regala una serata speciale insieme alla vostra dolce metà. Non vi preoccupate dei capricci altrui e sappiate perdonarli. Giornata che vi farà riflettere molto a lavoro: Luna aiuterà le vostre mosse se nati nella seconda decade.

Buona posizione di Marte e del Sole, che vi favoriscono. Urano e Plutone sono altri due alleati che porranno le basi per numerosi successi. In particolare Urano vi darà la possibilità di aprire il vostro cuore se fate parte della seconda decade. Diversi pianeti inoltre vi sostengono in campo professionale.

Luna vi lascia un senso di dolcezza un po’ estraneo e vi fa lanciare verso contatti sociali altrimenti sempre lontani. Perfetta sintonia nel rapporto di coppia, avrete un grande trasporto emotivo. Ottime avventure per i single di settembre. Un progetto professionale vi viene presentato e lo accettate in maniera entusiasta.

Giove e Nettuno sono molto congeniali. Sarete i beniamini della vostra famiglia e potrete vantare una forma psicologica eccellente. Momento d’oro anche per i sentimenti. I due pianeti citati precedentemente sono in angolo armonico per i nati di prima e terza decade. Luna in Sagittario spiana i vostri passi in ufficio.

Plutone vi porta razionalità e fermezza di propositi. Anche Marte vi offre personalità e soluzioni vincenti se appartenete alla prima decade. Una profonda alchimia si verificherà insieme alla vostra dolce metà, specialmente se la vostra storia è appena nata oppure se festeggiate gli anni dal 7 al 13 dicembre. La buona posizione planetaria vi permette di effettuare grandi imprese in ufficio.

Nettuno e Giove sono in angolo positivo per i nati di prima e terza decade e daranno ottimi risultati soprattutto in ambito familiare e nel benessere privato. Tirate fuori un po’ di emotività e manifestate il vostro bisogno di amore: Giove vi assiste se siete nati a dicembre. Urano invece sostiene i lavoratori nati nella seconda decade.

Urano è contrario se siete nati dal 2 al 7 febbraio e vi obbliga a prendere alcune decisioni forti e impegnative, specialmente in ambito familiare. La persona che avete accanto avverte un po’ il bisogno di maggiore emotività da parte vostra: non fatevi trovare impreparati, anche perché Mercurio è al vostro fianco. Nell’aria c’è una nuova partecipazione a un lavoro importante, specialmente nel caso in cui siate liberi professionisti.

Giove vi regala un cielo sereno, anche se alcune contrarietà sono persistenti seppur defilate. Momento sì per le situazioni sentimentali grazie a un sorridente Sole, soprattutto se siete nati dal 24 febbraio al 4 marzo. Plutone rafforza la passione nelle coppie di lungo corso se siete nati nella terza decade. Se svolgete un lavoro autonomo Giove sarà favorevole.