Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 giugno

Un cielo radioso accompagna questa giornata grazie a Mercurio, che vi dà vivacità in campo sociale e mondano se festeggiate gli anni nella seconda decade. Fate solo attenzione a non esagerare con i piaceri della tavola se fate parte della terza decade. Giove vi darà una grande mano in amore se nascete a marzo. Marte invece vi rende più collaborativi in ufficio.

Venere, Giove e Sole sono molto congeniali e vi portano prudenza, compostezza e gentilezza. Avete un orizzonte sereno davanti a voi oggi. Plutone vi darà grande fascino erotico ed enorme audacia in campo sentimentale, specie se fate parte del sesso maschile. Venere e Giove vi favoriscono, così come Mercurio e Nettuno in ambito lavorativo.

Sarete piuttosto irresistibili oggi grazie a Mercurio: gioia di vivere e facilità nelle relazioni sociali saranno alla base della giornata, specialmente se festeggiate gli anni dal 30 maggio al 9 giugno. Venere rimescola un po’ le carte sotto il profilo sentimentale mentre in ufficio anche se siete pieni di impegni arriverete alla meta.

Plutone vi provoca qualche lieve contrasto a livello familiare se siete parte della terza decade. Luna invece vi sollecita nell’aumentare il desiderio di socialità nella vostra vita. Il vostro cuore chiede di essere ascoltato quindi non mettetelo in stand-by! Se siete single colmate questo desiderio. In ufficio ci sarà aria di scocciatura ma non fateci caso e concludete tutto con rapidità di esecuzione.

Urano è dissonante e vi provoca qualche piccolo problema se siete nati nella seconda decade. Qualche disattenzione nei rapporti con genitori e amici: possibil dissapori e fraintendimenti, non per forza grave. Un caloroso Marte vi guida nella strada dell’amore e della passione. Se svolgete una professione in ambito commerciale o economico state molto vigili oggi perché Luna può rendervi distratti.

Una bella giornata con pacatezza, sobrietà e autocontrollo a farla da padrone. Più concreta partecipazione in famiglia richiesta dal Sole. Venere invece vi rallegra la vita sentimentale, che siate in fase di relazione o di rapporto occasionale. Questo vale soprattutto se siete nati dal 9 al 14 settembre. Se svolgete una professione indipendente le vostre qualità organizzative saranno lodate.

Mercurio vi fa mettere in tasca una qualità fondamentale: l’ascolto sensibile. Sarete infatti moto empatici oggi e senza superficialità. Grande sintonia in amore con la persona amata, specialmente se siete parte della seconda decade. Le vostre virtù diplomatiche aiutano a ritrovare il sereno anche sul posto di lavoro.

Sole e Venere – insieme a Giove e Nettuno – vi daranno grande energia fisica ma pure mentale, specialmente se festeggiate gli anni a ottobre. Luna vi apre a esperienze sentimentali molto gradevoli: non abbiate paura di dichiararvi con chi vi ha colpito. Chiudete questa giornata lavorativa con efficienza e personalità.

Un orizzonte radioso oggi con Luna molto congeniale dallo Scorpione. Non esagerate però con i piaceri gastronomici perché Giove è dissonante per i nati dal 23 al 26 novembre. Configurazione amorosa molto promettente: sarete accoglienti e dolci con il vostro partner e potrete anche lanciarvi in iniziative umanitarie e di beneficenza. Mostrate grande infaticabilità a lavoro grazie a Marte.

Venere e Sole sono ancora non armonici quindi non vi daranno completa lucidità nelle scelte e nei rapporti. D’altro canto, però, Plutone, Luna, Urano e Giove sono tutti dalla vostra parte dandovi benessere e bellezza fisica, anche con la complicità di Nettuno. Pacatezza e volontà di venirsi incontro saranno le vostre carte fondamentali oggi in amore, specie se appartenete alla seconda decade grazie a Urano. Efficienza e rispetto dei tempi esemplari in ufficio, grazie alla Luna.

Mondanità inedita per poi se festeggiate gli anni dal 22 al 30 gennaio, seppur con Urano in angolo dissonante che non eleva la vostra forma fisica da discreta a ottima. Lo stesso Urano si mette un po’ di traverso anche in amore specie per i nati dal 30 gennaio al 5 febbraio. La vostra capacità di maneggiare il denaro vi tornerà molto utile in ufficio oggi.

Luna vi darà la possibilità di godere di più delle persone che vi stanno a cuore e di sviluppare nuovi interessi. Non trascurate un interesse sentimentale che qualche tempo fa aveva toccato le corde della vostra intimità. Con fermezza di polso mettete un po’ a posto un collega di lavoro che si era mostrato invadente.