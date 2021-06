Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 giugno

Una bella costellazione oggi vi regala i suoi favori, in particolare se festeggiate gli anni nella seconda decade. Mercurio e il Sole immettono in voi voglia di provare emozioni e piacere di rischiare, soprattutto se nati in seconda o terza decade. Non manca qualche seccatura in ufficio ma Saturno è al vostro fianco e farà aumentare il livello della vostra intelligenza.

Orizzonte dei transiti molto positivo, specie per chi è nato nella prima e nella seconda decade. Buone indicazioni in ambito familiare e sulla forma fisica. Plutone e Nettuno solleticano invece il gusto del piacere. Se siete single dovrete essere attenti alla ricerca della potenziale dolce metà. Urano e Nettuno, inoltre, vi permettono di trionfare in ufficio.

Mercurio vi dà un cuore leggero e forma fisica ottimale. Il Sole inoltre vi aiuta a gestire i rapporti sociali con disinvoltura. Se siete in cerca dell’anima gemella non disdegnate di cercare anche sui social media, specialmente se siete nati tra il 29 maggio e il 7 giugno. Se svolgete un lavoro a contatto con il pubblico rivestirete un ruolo fondamentale grazie alla vostra diplomazia.

Un profilo planetario oggi positivo con Urano in angolo armonico e Mercurio portatore di fortuna, oltre a Giove. Vi arriveranno soddisfazioni dalla vita sentimentale grazie a Nettuno, Venere e Giove, specie se fate parte della terza decade. Ricevete grande stima in ufficio e vince la pigrizia.

Una scena planetaria stimolante, con Urano che vi provoca per non farvi fermare un attimo se siete nati dal 2 al 7 agosto. Non vi piacciono le situazioni superficiali e i flirt in amore, quindi allontanate una persona che era interessata solo a quello. In ufficio Sole vi restituisce meriti di competenza, rigore e abilità.

Un nuovo giorno che si apre con grandi speranze e con il sorriso sulle labbra. Venere in aspetto positivo vi da dedicare molte energie alla cura del sentimento, anche perché la vostra dolce metà vi reclama specialmente nella seconda parte della giornata. Plutone e Urano sono disposti felicemente in ambito lavorativo specie per chi nasce in seconda e terza decade.

Un bel Mercurio – con il Sole – vi assiste. Venere però è dissonante e prova inquietudine nel nucleo familiare ma nulla di grave. Anche perché Mercurio vi farà organizzare un viaggio last minute che vi temprerà lo spirito se siete nati nella seconda decade. Sapete essere avvolgenti, sentimentali e dolci. Venere e Plutone negativi sollecitano l’impegno e la dedizione verso la vostra dolce metà. Avete di fronte una scadenza impegnativa a lavoro e farete di tutto per rispettarla.

Plutone, Nettuno, Giove e Venere sono i vostri assi nella manica oggi. Sprigionate un fascino mondano notevole in questa giornata, soprattutto se appartenete alla terza decade. Urano però vi invita a non perdere il timone della razionalità, se fate parte della seconda decade. Momento di svolta in ufficio: cercate di comprendere tutti i mutamenti che stanno avvenendo.

Sole e Mercurio vi contrastano ma voi possedete una sicurezza che può smuovere montagne. Giove e Nettuno vi invitano a muovervi senza esagerare in teatrali esibizioni del vostro Io. In amore Saturno fornisce la razionalità per agire e dichiararvi a una persona, specie se fate parte della seconda decade. L’attività lavorativa viene coinvolta da venti di fervido cambiamento: decisiva risulterà la programmazione.

Periodo di cambiamenti ma con una logica particolare: il regista di tale situazione è Giove, che vi dà fiducia se appartenete alla prima decade. Urano può offrirvi inoltre ottime prestazioni sportive e tono muscolare. Giove spiana i vostri passi anche in amore ma ricordate una massima decisiva: il silenzio è d’oro! Non vi date troppa pena in ufficio se un collega vi ha risposto male: andate avanti per la vostra strada.

Luna e Mercurio favoriscono i nati nella seconda decade. Non vi precludete follie gastronomiche anche perché Sole in Gemelli vi dà simpatia, socialità e frizzante umorismo. Se siete single siete invasi da una dolce voglia di tenerezza: cercate di trovare l’anima gemella, la Luna è al vostro fianco. Sole invece vi darà grandi prospettive di miglioramento in ufficio se nati nella terza decade.

Giove e Nettuno vi spalleggiano con vigore sottolineando la vostra notevole sensibilità umana e pure estetica. Venere favorisce le attività fisiche e gli sport d’acqua come il nuoto o i tuffi. Momento decisamente sì per l’amore, specialmente se fate parte della seconda o della terza decade. Risolvete oggi anche una questione patrimoniale che vi dava noia, grazie a Giove che aiuterà i nati a febbraio.