Oroscopo del 13 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio e Sole vivificano l’ambiente sociale con brio e intelligenza. Venere un po’ imbronciata vi invita a porvi in ascolto delle esigenze della dolce metà, specie se festeggiate gli anni dal 3 al 9 aprile. Sempre Sole e Mercurio saranno artefici di progressi in campo professionale se nati tra il 29 marzo e il 2 aprile.

Se siete nati dal 29 aprile al 7 maggio avrete un po’ di tempo libero rigenerante. Siate però meno impassibili in amore e guardate gli altri con gli occhi del cuore. Giove e Nettuno vi prepareranno sorprese emotive. Se lavorate anche di domenica vi assicurerete una grande svolta.

Vivacità di spirito vi caratterizza oggi grazie a Plutone e Mercurio. Siete portati al relax assoluto, mentre in amore potete e dovete invece dare di più. Non lasciatevi inoltre sfuggire un fruttuoso investimento da poter realizzare!

Una ventata di freschezza viene rappresentata da Venere che vi dà sensibilità ed empatia se nati tra il 25 giugno e il 3 luglio. Urano è molto positivo ed è vostro alleato dandovi lucidità e razionalità. Grande linfa erotica per oggi grazie al duo formato da Giove e Nettuno. Sempre Venere inoltre vi darà enorme voglia di produrre, creare, realizzare.

Urano in Toro vi favorirà se siete parte della seconda decade. Ci saranno nuovi amici invece grazie a Mercurio e Sole. In amore cercate di far emergere il vostro temperamento espansivo e generoso ma moderandovi in base alle esigenze della dolce metà. Questa domenica vi dedicate inoltre a un’intensa fase di programmazione per il lavoro dei prossimi giorni, se siete liberi professionisti.

Luna e Venere vi danno la possibilità di sorridere mentre Urano, Luna e Plutone vi sorreggono in amore portando corrispondenza di amorosi sensi. Il relax non vi esalta quindi cercate di fare comunque qualcosa a casa. Poi uscirete per fare le ore piccole fuori!

Saturno, Mercurio e Sole sono tutti dalla vostra parte. Marte inoltre vi favorisce a livello affettivo se siete nati tra il 26 e il 29 settembre. Una grande relazione vi fa dimenticare gli effimeri rapporti trascorsi: ora veleggiate insieme alla vostra dolce metà verso un orizzonte luminoso. Saturno è al vostro fianco anche per un bilancio dell’attività lavorativa.

Plutone, Nettuno, Venere e Giove sono alleati in questa giornata, specie se fate parte dei nati tra il 7 e il 12 novembre. Plutone vi fa approfondire un rapporto d’amicizia con cui svilupperete poi iniziative varie. Il terreno erotico è altrettanto fortunato poiché Giove e Plutone vi forniscono le armi giuste per sedurre chi volete. Giove vi aiuterà anche se dovrete fare qualche affare economico.

Grande entusiasmo nella giornata odierna ma occhio a regolare le abitudini alimentari, soprattutto se siete nati tra il 25 novembre e il 3 dicembre. Mercurio e Saturno vi dà grandi novità nella sfera sentimentale e familiare, specie se fate parte della prima decade. Plutone vi fa inoltre ritagliare un momento per la svolta conclusiva per i vostri impegni.

Nettuno e Saturno sono per voi molto positivi e vi daranno un weekend ricco di soddisfazioni. Mercurio e Sole vi annunciano però di non fare tabelle di marcia perché renderebbero le cose stressanti. Giove e Plutone vi fanno osare in campo erotico, mentre oggi sistemerete anche delle questioni di tipo patrimoniale in famiglia.

Mercurio e Sole vi sfidano a mettere in campo tutte le vostre virtù diplomatiche oggi. Questo perché una questione patrimoniale v’interessa e dovrete risolverla. Vi darà una mano anche Saturno in Acquario per questo. Vivete un forte desiderio di cambiamento e metamorfosi sentimentale: ancora una volta è Saturno ad aiutarvi nel capire cosa fare. Lavorativamente farete quadrare i conti anche oggi.

Vi svegliate radiosi e animati da spirito lieto, specie se fate parte della prima decade. Giove vi invita a esibire conferme del vostro valore, così come fa anche Nettuno che vi darà solide basi. La serena condivisione di un rapporto a volte vi stanca o vi annoia. Venere vi impone però il rispetto delle regole e la serena condivisione. Volete imporvi in campo lavorativo e durante la domenica programmate le mosse future.