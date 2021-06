Quell’angolino sperduto dell’Emilia perfetto per raccontare una storia italiana

Il paese si chiama Cavriago, si trova a due passi da Reggio nell’Emilia ed è uno di quei posti in cui sembra sia accaduto tutto. Lenin, ad esempio, la cita nel giorno della fondazione dell’Internazionale comunista dopo che da quell’“angolino sperduto” ha ricevuto un telegramma di solidarietà. E sempre di Lenin è il busto che da più di mezzo secolo svetta in un piazza del paese, attraendo fiori, discorsi, foto-ricordo, oltre che una discreta serie di imprevisti. Tutto questo però è quasi un dettaglio e, per quanto significativo (e forse anche un po’ troppo simbolico), non è certo il motivo per cui Massimo Zamboni, chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi, ha deciso di scriverci un libro.

“La trionferà” (Einaudi, pp. 234, euro 19,50) è un romanzo incentrato su una comunità (Cavriago, appunto) e su una precisa identità (il comunismo emiliano). È dunque il racconto di un’utopia, ma è innanzitutto una storia collettiva ricca di prediche e di "evangeli" ma piena pure di sudore, polvere e lambrusco.



Cavriago è affollata di uomini barbuti, di asceti socialisti e di galantuomini “scristianiati” come Alberto Cavour Bertani, “cui toccherà inaugurare nel 1888 l’usanza del funerale civile, il primo in tutta Italia, accompagnato dalle ghirlande, dalle bandiere, dalle presenze di tutti i circoli socialisti e anticlericali al suono della Marsigliese”. Ma è anche il paese in cui, dopo tanti anni di anticlericalismo, “ancora la gente si sposa in chiesa e i figli vanno alla cresima e alla comunione come se nulla cambiasse mai”, e così uno pensa subito a Nilde Iotti, nata a Reggio, figlia del ferroviere socialista Egidio ma laureata alla Cattolica di Milano grazie a una borsa di studio.