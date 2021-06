Oroscopo del 10 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Una nuova giornata che vi accoglie a braccia aperte, con Sole e Mercurio favorevoli se nati nella seconda decade. Trasparenza e onestà vi fanno buon giorno nella relazione se fate parte sempre della seconda decade. Come canta anche Arisa, “Con la sincerità adesso è tutto così semplice”. I nuovi introiti accumulati dopo un lavoro indefesso vi rendono soddisfatti.

Plutone vi trasforma in un prode condottiero capace di resistere agli agguati e agli assalti, specie se nati dal 12 al 14 maggio. Urano provoca tempeste emotive, mentre Giove e al vostro fianco dal punto di vista sentimentale. “Se un’emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione”, spiega Paola Turci. Marte è in ottima posizione lavorativa e vi darà garbo, intelligenza ed equilibrio durante la giornata.

Saturno conferma la bontà di quel che avete realizzato finora. In amore però siete a un bivio per quanto riguarda il rapporto di coppia, quindi “è arrivato il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ha dato mai” come spiega la brava Malika Ayane. Urano in Toro vi porta un meritato avanzamento di carriera se nati dal 2 al 5 giugno.

Un panorama di transiti abbastanza positivo, con Luna e Mercurio che vi sorridono. Urano e Nettuno peraltro vi rendono ancora più attivi del solito, specie se appartenete alla seconda decade: “Il cielo è sempre più blu” come cantava Rino Gaetano. In amore siete in cerca dell’anima gemella e oggi potreste trovare complicità. In ambito lavorativo avrete da sgobbare ma il successo è a portata di mano.

Sole vi dà gusto nel primeggiare in qualsiasi partita decidiate di giocare. Urano è un po’ contrastante e vi consiglia di non dedicarvi troppo ai piaceri effimeri se nati nella seconda decade. Lo stesso Urano è portabandiera di un percorso di metamorfosi dei sentimenti: come spiegato da Elisa, vedrete “Luce che cade dagli occhi”. Riuscite a lavoro a conquistare la simpatia di quasi tutti i vostri collaboratori.

Plutone vi presenta un bilancio di tutto rispetto per la giornata di oggi, specie se siete nati dal 12 al 16 settembre. Avrete una forma psicofisica eccellente e, insieme a Urano, troverete grande fortuna. In amore Venere vi aprirà il cuore a piacevoli novità: “questo cielo è già così leggero”, come canta Marco Mengoni. Una vostra brillante affermazione in campo professionale vi rende euforici.

Siete i mattatori di un’avventura, che affronterete con spirito lieto nonostante in tanti impegni, specie se festeggiate gli anni dal 4 al 10 ottobre. Plutone potrebbe dare qualche piccola difficoltà o situazione di stallo per chi è nato nella prima decade. La Luna in Gemelli vi aprirà occasioni sentimentali irripetibili mentre in ufficio incasserete la stima dei capi.

Venere è scintilla di felicità oggi, mentre in amore Urano è tecnicamente negativo e Marte in angolo positivo. Dovrete essere cauti perché, come canta Tiziano Ferro, “per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio”. Nettuno sta cercando di farvi diventare, lavorativamente parlando, un cigno mentre ancora siete un brutto anatroccolo: dategli tempo.

Saturno conduce un treno che promuove la vostra realizzazione concreta, la destinazione finale reale del vostro viaggio. Questo specie per chi fa parte della seconda decade. Giove non è molto positivo in amore per i nati dal 23 al 26 novembre quindi andateci con i piedi di piombo. Sempre i nati nella seconda decade riceveranno giustizia da Saturno dopo una giornata in cui i capi li hanno subissati di lavoro.

Una giornata stimolante e positiva con Plutone, Urano, Giove e Nettuno tutti dalla vostra parte, specie se nati tra il 10 e il 14 gennaio. Giove vi dona la nascita di un figlio o di un nipote in termini relazionali, specie se appartenete alla prima decade. Saturno vi mette nella condizione di difendere i colleghi più “deboli” in ufficio.

Luna vi guarda imboccare la via giusta su terreni fragili. Saturno sarà la vostra guida e vi sorreggerà. Come canta Zucchero, il vostro sarà “un mondo libero, un sogno libero, un canto libero”. Una nuova persona sorta all’orizzonte vi riscalda il cuore se fate parte della seconda decade ma Urano invita alla cautela. Sempre se fate parte della seconda decade e svolgete una libera professione una persona di fiducia vi darà le dritte giuste.

Panorama luminoso in cui si disegnano nuove promettenti idee, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 14 marzo. Se siete single Marte vi lancerà in un ring dove sperimentare una solida passione anche perché “non capito poi tano spesso che il cuore rimbalzi così forte addosso” canta Max Gazzè. Marte e Urano sono al vostro fianco in ambito professionale.