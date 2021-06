Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 giugno segno per segno

Un effervescente Sole in Gemelli vi rende vivaci e briosi. Marte però è dissonante e quindi sarete lievemente nervosi se festeggiate gli anni in aprile. Mercurio in Gemelli sostiene le vostre iniziative sentimentali e rassoderà bene il rapporto di coppia. Una buona intesa con un collega vi facilita un compito stressante a livello professionale.

Venere, Marte, Giove e Nettuno sono tutti a vostro favore, con anche Luna che vi dà una condizione fisica e psicologica davvero eccellente. Non siete di solito un segno sentimentale ma vi contraddistinguete per una solida affettività. Oggi avvertite un bisogno di sentirvi legati profondamente a qualcuno. Solidi e pazienti, risultate vincenti in ufficio se nati dal 10 al 14 di maggio, grazie a Marte e Giove.

Scena radiosa nel vostro mese che riserverà sorprese stimolanti e novità. Bel progetto insieme alla famiglia, mentre il Sole vi darà brillantezza e vivacità. L’amore per voi significa prima di tutto sorriso e gioco, quindi così sarà il vostro rapporto oggi. Sveltezza fisica e mentale a lavoro se siete dei liberi professionisti.

Una vivace Venere vi rende lucidi, attenti e capaci di anticipare le mosse altrui. Alcuni equilibri familiari si ripristineranno e troverete di nuovo la concordia con tutti, grazie a Urano e se nati dal 2 al 5 luglio in particolar maniera. Venere vi chiede maturità e rigore in campo amoroso mentre a lavoro lasciate da parte le polemiche sterili.

Una configurazione astrologica abbastanza promettente per oggi, specie in famiglia. Venere vi darà una felice predisposizione ai rapporti affettivi e il vostro calore umano è coinvolgente. Luna vi aiuterà se appartenete al sesso maschile e se festeggerete gli anni dal 26 al 21 luglio. Grande professionalità in ufficio, soprattutto se nati ad agosto.

Progetto dei transiti estremamente fortunato, con Luna e Urano alleati fondamentali. Venere vi rende particolarmente attraenti e magnetici, specie se fate parte del gentil sesso e festeggiate gli anni dal 30 agosto al 4 settembre. Inoltre un vecchio amore si riaffaccia nella vostra vita. Luna e Plutone vi daranno mano delicata e ferma a lavoro se nati tra il 12 e il 18 settembre.

Saturno e Mercurio sono entrambi positivi per voi e amplificano la vostra voglia di socievolezza e comunicazione. Una nuova condizione di spirito e mente vi permette di rivolgervi all’amore in maniera nuova, specie se festeggiate gli anni dal 24 settembre al 5 ottobre. Se nati invece tra il 15 e il 18 ottobre Mercurio e Plutone bloccheranno un po’ qualche vostra iniziativa professionale.

Marte in Cancro e Nettuno in Pesci vi sorreggono nella giornata odierna, che vi vedrà fare scelte importanti sia in privato che in ambito familiare. La vostra attitudine tenera e affettuosa è oggi sotto i riflettori positivi in amore! Marte vi protegge invece in ambito professionale.

Degni di nota sia Plutone che Mercurio, i quali vi favoriranno oggi in svariate maniere. Sensibili e delicati, avvertite un grosso desiderio di intimità e di quiete oggi con la persona che amate. Se svolgete una professione che riguarda le transazioni economiche occhio a non commettere qualche passo falso, specie se nati nella prima decade.

Urano e Venere sono oggi fondamentali per la vostra riuscita. La costanza e la fedeltà sono le qualità che più spesso manifestate in amore, specialmente se nati tra il 25 e il 31 dicembre. La vostra dolce metà apprezza moltissimo il carattere che avete. Impegno indefesso a lavoro che vi fa guadagnare la stima di colleghi e capi.

Mercurio, Plutone, Saturno, Giove e Sole sono dalla vostra parte ma Luna e Urano bloccano psicologicamente e concretamente alcune vostre iniziative. Sole in Gemelli vi intenerisce molto nell’ultimo periodo quindi se avete un amore che vi sta coinvolgendo ascoltate bene il vostro cuore! Saturno vi favorisce a lavoro se nati tra il 30 gennaio e il 6 febbraio.

Giornata radiosa anche se senza particolari novità. Urano vi darà ottime condizioni di salute e di appagamento emotivo. La vostra propensione alla tenerezza è ormai nota e manifestate un mix di dolcezza e capricciosità che però vi rende adorabili. Attenzione però a non esagerare negli atteggiamenti infantili, specie se nati tra il 7 e il 13 marzo. Luna in Toro vi rende lucidi e attenti nelle attività professionali.