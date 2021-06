Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 giugno

Un’atmosfera gratificata da vivacità e senso dell’umorismo grazie a Sole e Mercurio. Grande armonia in famiglia, specie tra fratelli e sorelle. Mercurio in gemelli in particolare vi dà grandi soddisfazioni in amore, specie se nati dal 6 al 13 aprile. I single sfrutteranno la loro carica erotica per conquistare nuove persone! Se state preparando le ultime interrogazioni Marte contrario non vi aiuterà a memorizzare.

Qualche stanchezza fisica e psicologica oggi ma niente di grave. Saturno non vi fa riposare come vorreste, specie se fate parte della seconda decade. Fate un po’ di attività fisica per riprendervi! Urano e Luna vi obbligano a essere più pacati e pazienti con la persona amata mentre Giove benefico vi aiuta nelle materie scientifiche.

Buone prospettive e forma psicofisica eccellente oggi. Sole e Mercurio vi daranno una grande mano, mentre Giove e Nettuno sono contrari e creeranno problematiche familiari. Se nati dal 6 al 9 giugno coltivate il nuovo rapporto sorto da poco con attenzione. Mercurio vi aiuta se state preparando esami.

Un quadro di transiti positivo con Venere che aiuterà il vostro segno. Nettuno, Giove e Urano daranno rapporti d’amore basati sulla poesia, specie per i nati dal 6 al 15 luglio. Non da escludere un matrimonio per i più affiatati! Venere vi aiuta nelle materie linguistiche e umanistiche oggi.

Urano vi sta un po’ strapazzando e avvertite un po’ di stanchezza. Saranno però ottimi i rapporti con la famiglia e le imprese sportive (in quest’ultimo caso se nati nella terza decade). Venere vi dà fortuna nel rapporto di coppia specie se nati dal 4 al 7 agosto mentre il Sole vi farà stare concentrati a livello di studio.

Plutone, Venere, Marte e Urano sono tutti a vostro favore. L’unico che vi contrasta e Giove ma niente di serio. Coltivate la bellezza del vivere con la vostra dolce metà e non vi lasciate tentare da altro se non da visite in posti verdi o con il mare, specie se siete nati a settembre. Urano vi consentirà di andare forte in informatica, specie se nati a settembre.

Sole è la ragione di una giornata indimenticabile. Non esisterà altro che allegria! Mercurio e Sole vi danno lo sprint per proporvi a chi vi piace, specie se festeggiate il compleanno dal 4 al 7 ottobre. Influssi positivi di Saturno e del Sole nello studio, mentre Marte non aiuterà gli studenti della terza decade.

Marte è in aspetto molto positivo e per la vostra energia non ci saranno limiti, specie se nati dal 10 al 18 novembre. Urano è dissonante e non vi porta a una sintonia completa con il partner. La vostra memoria proverbiale potrebbe non accompagnarvi alla perfezione oggi.

Plutone e Saturno si impegnano per darvi divertimento e soddisfazioni, mentre invece Giove e Mercurio vi contrastano a fine di bene, per ricordarvi dei parenti che hanno bisogno di voi. La Luna è il pilota di una rivoluzione amorosa che avverrà se siete nati a dicembre. I nati nella seconda decade invece troveranno grazie a Saturno la giusta concentrazione scolastica.

Cielo con pianeti che vi provocano e stimolano. Forma fisica abbastanza buona. Giove in Pesci vi dà la capacità di entrare in contatto sincero e profondo con chi amate. Se siete single con disinvoltura cercherete di trovare un partner. Se nati tra il 9 e il 12 del mese di gennaio dovrete sostenere alcune interrogazioni decisive.

Sole e Mercurio vi regaleranno una giornata indimenticabile, sia in famiglia che nelle amicizie. Sole peraltro vi darà un grosso bisogno di desiderio amoroso, specie se nati a febbraio. Se invece festeggiate gli anni dal 29 gennaio al 4 febbraio Saturno vi aiuterà ad affrontare le interrogazioni di fine anno.

Luna vi dà occasione di tenere il vostro protagonismo in primo piano, specie se nati tra il 7 e il 12 marzo. Chi nasce nella seconda decade avrà Mercurio contrario in ambito familiare. Il vostro cuore vuole essere ascoltato, specie se siete uomini della prima decade. La ricerca della dolce metà esige però consapevolezza. Plutone e Nettuno vi aiutano per le materie scientifiche e matematiche.