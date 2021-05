Oroscopo del 23 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una domenica che stempererà alcune tensioni grazie a Venere, Nettuno, Saturno e Urano in ottimo ambito familiare. Questo specialmente se fate parte della seconda decade. Non vi attaccate a questioni di principio con il vostro partner. Marte è dissonante specialmente se appartenete alla seconda e può rendervi polemici su questioni ideologiche o politiche. L’erotismo invece funziona e ristabilisce pace. Se siete nati tra il 10 e il 17 aprile non portate progetti troppo in là nel tempo.

Un cielo domenicale con posizioni astrali in contraddizione. Marte vi regola la vita con praticità e buonsenso. Se siete nati nella seconda decade avrete ottimi rapporti con figli e fratelli/sorelle ma non lanciatevi in imprese troppo complicate sul piano emotivo. In amore ci sarà bisogno di grande delicatezza per ascoltare ciò che ha da dire la vostra dolce metà. Se svolgete una professione creativa avrete a disposizione un notevole estro, se nati nella terza decade.

Saturno e Marte vi favoriscono in questa giornata, in particolare nella sua seconda parte. Dopo una fase un po’ catatonica di relazioni e scambi oggi sarà necessario fare la vostra parte per non rischiare di chiudere le vie di comunicazione definitivamente. Questo specie se nati tra il 29 maggio e il 4 giugno. Non esagerate troppo nello spendere soldi, specie se fate parte della seconda decade.

Configurazione estremamente positiva per voi, specie in ambito familiare. Allontanate alcune nubi passeggere, anche nella relazione le cose vanno meglio grazie a Giove e Marte che sostengono i nati di prima e terza decade. Se festeggiate gli anni dal 27 giugno al 4 luglio riuscite a regolare i vostri conti con una gestione di grande livello.

Un profilo di transiti discretamente positivo, in particolare per i nati in luglio, grazie a Sole, Mercurio e Venere. Il vostro temperamento coinvolgente ed esuberante vi stimola a portare la vostra dolce metà verso nuovi confini, nel vostro mondo. Urano è contrario quindi fate attenzione alle spese se siete nati tra il 29 luglio e il 5 agosto.

Un panorama che vi vede in piena forma fisica, specialmente se siete nati in agosto. Marte felicissimo vi dona grande sintonia con la vostra dolce metà del cuore. Non vi negate l’eventualità di una gita fuori porta o di un piccolo viaggio. Sarete in grado di avere (e dare) un’intelligente visione della realtà a chi vi chiede consigli.

Ottime posizioni planetarie oggi, in particolare con Mercurio, Sole, Venere e Saturno sarete molto attivi e avrete voglia di fare. Penalizzato invece il settore familiare per via di Marte contrario ma solo se appartenete alla seconda decade. Intesa a tutto tondo con il vostro partner: ci sarà alchimia di intenti e di sensi. Se nati tra il 27 settembre e il 5 ottobre sarete svelti e rapidi in qualsiasi attività domenicale.

Luna vi fa sentire a vostro agio nella forma fisica e nel rapporto con il prossimo, specie se festeggiate gli anni dal 27 ottobre al 5 novembre. Necessario che si trovino vie di dialogo costruttive con il vostro partner, specie se nati tra il 9 e il 14 novembre. In questo Marte sarà di grande aiuto. La quiete domenicale non vi rende meno infaticabili: riuscirete a finire con notevole rapidità gravosi impegni domestici.

Fase molto positiva con Saturno che vi dà volontà e combattività, specie se nati a dicembre. Si aggiunge anche la Luna con brillantezza mentale, prontezza di spirito e ottime doti comunicative se siete nati tra il 23 e il 27 novembre. Sole è però dissonante e creerà qualche piccolo malessere con la vostra dolce metà. Nulla di così grave, però, specie se nati nella prima decade. Anche di domenica sarete dinamici se avete abbracciato la libera professione.

Un po’ di fiatone in questo fine settimana: Marte vi ha affaticato in campo familiare e sociale ma niente di grave, riuscirete a riemergere. Plutone vi dona un fascino prorompente con la persona che avete al vostro fianco, specie se nati nella terza decade. Se svolgete una professione di commercio o vendita otterrete grandi vantaggi se nati in prima o seconda decade.

Luna, Venere, Mercurio, Saturno e il Sole sono tutti dalla vostra parte per regalarvi una giornata umoristica, fresca e tranquilla. Qualche piccolo nervosismo solo tra i nati della prima decade per un’overdose di impegni familiari. Urano vi tiene il broncio nel campo dell’amicizia e dell’eros. Se siete single volete assolutamente ritrovare quel calore genuino che tanto vi manca. Se svolgete un’attività artistica la vostra creatività sarà soddisfacente, in particolar maniera se nati tra il 5 e il 7 febbraio.

Alti e bassi oggi. Si può abbassare il livello sensibilità e questo potrebbe un po’ complicare i rapporti con la famiglia. Giornata in cui l’amore vi pungola: Sole, Mercurio e Venere possono determinare qualche piccolo ritardo gli appuntamenti che il partner però potrebbe tollerare. Se siete responsabili di altri colleghi fate attenzione a come gestite i rapporti oggi, specie se fate parte della prima decade.