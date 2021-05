Oroscopo del 20 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere continua a favorirvi, così come Urano in Toro che non vi pone particolari ostacoli. La stessa Venere vi stimola anche a rimanere dietro alle situazioni sentimentali che avete vissuto o state vivendo. Saturno e Mercurio, insieme al Sole, vi daranno la concentrazione per lo studio, specie per le materie scientifiche.

Giove e Plutone sono notevolmente positivi soprattutto per prima e seconda decade. Chi nasce in quest’ultima è ispirato anche da Nettuno. In amore scansate le attrazioni fatali e muovetevi con passi felpati verso una meta precisa. Se siete liberi professionisti o imprenditori Plutone vi favorirà se nati tra il 13 e il 16 di maggio.

Una giornata molto brillante e vivace oggi, specie se siete donne della seconda decade. In famiglia ottimi rapporti con figli e fratelli/sorelle. Saturno vi fornisce la logica per farvi avviare scenari affettivi, specie se fate parte della prima decade. Urano in Toro vi crea le circostanze giusta per farvi inserire nei cambiamenti lavorativi previsti.

Fase astrale allegra e brillante. Urano in Toro vi è congeniale regalando ottima forma fisica. Venere invece favorirà i rapporti in famiglia. Marte infine vi darà fascino se appartenete alla seconda decade. Il vostro amore reclama un po’ di presenza e vi fa rintanare tra coccole e tenerezze. Nettuno è in ottimo aspetto lavorativo se festeggiate gli anni tra il 12 e il 14 luglio.

Luna in Vergine vi fa partire lanciati a mille verso una giornata in cui vi guadagnerete una pagella da primi nella classe. Se siete single Urano è dissonante per i nati dal 29 luglio al 5 agosto. I vostri amici più cari stenteranno oggi a riconoscervi per via dell’impegno che mettete a lavoro, unito a una costanza invidiabile.

Urano sfida il vostro acume se nati tra il 30 agosto e il 4 settembre: resta al vostro fianco a testare la vostra personalità nelle scelte più importanti. Plutone intreccia per voi straordinari giochi di desiderio se festeggiate gli anni dal 14 al 17 settembre. A lavoro saprete fare un ottimo gioco di squadra: le amicizie vi torneranno poi utili in futuro.

Inaugurate la giornata con spensieratezza grazie al duo di Mercurio e Venere positivo. La vita sociale sarà effervescente. Siete un po’ stanchi dei flirt? Forse è il momento di essere colpiti dalle frecce di Cupido! Saturno è molto positivo in tal senso, specie se festeggiate gli anni in settembre. In ufficio giornata un po’ noiosa.

Marte vi favorisce e Mercurio non vi ostacola. Giove inoltre è benefico e vi fa promotori di una grinta incredibile. Plutone fa fluire dentro di voi una componente essenziale di erotismo, specialmente se fate parte della seconda decade. Avete racimolato un gruzzoletto e volete capire come gestirlo? Il consiglio di un amico sarà prezioso.

Saturno è vivace e vi dà una giornata frizzante e briosa. Solo Mercurio può non favorire i rapporti con i figli, specie se nati dal 10 al 14 dicembre. Una splendida configurazione astrale accompagna le vostre scelte affettive. Calore espansivo e slancio passionale contraddistingueranno questa giornata con il partner. Saturno vi darà grande concentrazione se state preparando esami o concorsi.

I pianeti sono quasi tutti bendisposti nei vostri riguardi, salvo qualche temporale improvviso. Plutone e Nettuno vi sorreggono in amore benedicendo il vostro vigore fisico e la vostra passione. Questo vale soprattutto per i nati in gennaio. Avete oggi un’instancabile voglia di lavorare, di produrre e creare ricchezza.

Una scena di giornata piuttosto ambigua. Urano vi blocca un po’ nello spirito se nati a gennaio. Mercurio invece stimola il vostro spirito pimpante e giocoso. La vostra dolce metà chiede maggiore presenza. Non stupitevi se troverete un rapporto un po’ più distaccato al momento: a tutto c’è rimedio. Saturno vi consente di svolgere un buon lavoro in ufficio se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio.

Un frizzante Mercurio fa appannare un po’ la vostra vitalità ma nulla di grave, Giove metterà a posto le cose se appartenete alla prima decade. Dovrete prendere decisioni in famiglia, anche lungimiranti. Giove vi fa sentire perfettamente a vostro agio nelle situazioni affettive, specie se siete nati dal 19 al 23 febbraio. Se fate parte della terza decade però cerca di essere più flessibili. Saturno vi rende efficienti nello studio se festeggiate gli anni tra il 2 e il 5 marzo.