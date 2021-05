Oroscopo del 17 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Il Sole in Toro cambia gli scenari del vostro cielo con grinta ed entusiasmo a volontà, specie se fate parte della terza decade. Se cercate l’anima gemella guardatevi attorno. I single nati dal 16 al 19 aprile stiano attenti ai colpi di testa. Mercurio vi sorride in ambito lavorativo se fate parte della seconda decade.

Sole e Urano vi fanno mettere all’opera sciogliendo alcune tensioni in campo lavorativo e familiare. Nettuno in Pesci vi proporrà però di correggere il tiro per quanto riguarda ambizioni troppo alte. Se siete single è arrivato il momento di non restare più soli grazie a Plutone in Capricorno che vi farà uscire allo scoperto, se appartenete alla prima decade. La professione vi impegna anima e corpo ma attenti a non farvi risucchiare troppe energie, specie se nati dal 21 al 25 aprile.

Venere vi fa innalzare il livello di sensibilità e di intuito, specialmente se appartenete alla terza decade. In amore il vostro cuore ha ripreso a battere ma restate comunque prudenti, specie se nati tra prima e terza decade. Mercurio e di nuovo Venere, insieme a Saturno, vi favoriscono in ufficio se festeggiate gli anni dal 21 al 24 maggio.

Sole in Toro vi obbliga a riorganizzarvi e riprendere alcuni fili di situazioni lasciate in sospeso in ambito familiare. Lo slogan di oggi è “fantasia al potere”, soprattutto se siete in coppia per poter amare più intensamente di prima. Nettuno è sempre fedele in campo professionale e vi avvantaggerà.

Saturno in Acquario vi è ostile e farà incrinare tono e umore. In famiglia dovete tenere il timone del controllo se nati tra il 31 luglio e il 5 agosto. Gli astri proteggono i vostri interessi affettivi, con Venere e Mercurio che vi scuoteranno un po’ se nati in prima o terza decade e se siete single. La vostra buona stella è Venere: vi sorregge e regala gioie lavorative.

Scena planetaria discreta ma non eccellente. Sole e Urano in Toro sono fedeli alleati ma Mercurio, Venere e Nettuno sono invece discordanti e apriranno potenziali problemi familiari, sociali o professionali. In amore mostrerete di essere capace di un grande investimento. Se invece siete in una storia di lunga data sfodererete le vostre armi segreti per difendervi dai cedimenti. Plutone – se festeggiate gli anni tra il 13 e il 16 settembre, vi assicura prudenza nelle spese.

Saturno continua a stabilire un orizzonte stabile e pacato, sfumando i contrasti. Gli eventi recenti hanno dimostrato quanto siete stati razionali con la persona amata. Non intestarditevi tuttavia nel voler conseguire quello che non è possibile ottenere. In ufficio aiuterete un amico che si trova in difficoltà.

Marte in Cancro vi avvicina ai vostri simili e vi dà una saggezza che arricchisce la vostra spiritualità. Nettuno illumina inoltre la vostra consapevolezza se nati nella terza decade. C’è bisogno che facciate sentire la vostra voce nel rapporto di coppia, anche perché Saturno è un po’ imbronciato per i nati dal 30 ottobre al 4 novembre. Un nuovo incarico assegnatovi in ufficio vi aiuta a superare un momento di monotonia lavorativa.

La Luna ritorna a sorridervi e vi regala grande maturità e capacità di mettere ordine, prendendo le giuste decisioni. Venere in Gemelli vi fa battere il cuore come un tamburo, che stiate vivendo relazioni di lunga data o qualcosa di più effimero. Svolgete una professione legata al commercio? Nettuno contrario vi invita a non fare passi più lunghi della gamba, specie se siete parte della terza decade.

Saturno vi ha dato la possibilità di tenere i piedi ben piantati a terra, specialmente se siete nati tra il 2 e il 4 gennaio. Nettuno in Pesci rende i vostri spiriti bollenti, specie se nati tra il 9 e il 12 sempre di gennaio. I single sperimenteranno grandi avventure. Se svolgete una professione connessa alla legge o alla giustizia riceverete una promozione, in particolar maniera se nati nella seconda decade.

Venere è molto positiva per il vostro segno e vi invade con grande voglia di vivere. In amore il dialogo aperto farà sì che la relazione – specie se nati tra il 27 gennaio e il 4 febbraio – possa scorrere in maniera perfetta e intelligente. Nettuno vi sostiene lavorativamente dal segno dei Pesci e vi darà capacità di mediazione.

Vi sentite stimolati da tanti cambiamenti avvenuti di recente e quindi in grado di portare a termine una rivoluzione per gli ambiti di professione, famiglia e sfera privata. Gli astri in amore consigliano di ribaltare le situazioni servendovi di un po’ di estro mentre in ufficio non mancherete d’impegno, come vostro solito!