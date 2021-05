Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 maggio

Una giornata di domenica molto positiva in cui troviamo un parterre di pianeti che giocano ruoli fondamentali per famiglia, carriera e benessere economico. Venere fa risuonare in voi le note del desiderio soprattutto se siete nati dal 10 al 13 aprile, che si tratti di un flirt o di qualcosa di serio. Saturno in Acquario vi appaga sotto il profilo economico, specie se siete liberi professionisti della prima decade.

Mercurio in Gemelli vi guida nelle scelte da intraprendere, specie se fate parte della prima decade. La vostra forma fisica sarà discreta, anche se Saturno in Acquario potrebbe essere segnale di problemi cardiocircolatori se nati in maggio. Un lieve calo dell’energia passionale potrebbe essere rappresentato oggi proprio da Saturno, per i nati nella seconda decade. Recuperate l’affettività in altri livelli della coppia, anche grazie a Giove armonico per i nati nella prima decade. Sempre Mercurio vi assiste nella preparazione di esami o concorsi.

Una domenica che vi vede galoppare lesti. Saturno, Venere e Mercurio sono i vostri angeli custodi. Prendete in mano la situazione per risolvere una difficoltà pratica che riguarda la persona che avete accanto. Usando la diplomazia troverete il modo per aggiustare il problema. Mercurio vi aiuta nella preparazione di esami se siete nati nella seconda o terza decade.

La Luna in Cancro vi infonde grande capacità di allargare gli spazi emotivi e mentali. Marte continua però ad albergare nel vostro segno creando una esplosione di solarità che si scontra con l’emozionalità. Non trascurate i vostri affetti: la Luna vi darà trasporto emozionale anche in amore se nati tra il 27 giugno e il 7 luglio. Il vostro pensiero dominante per il lavoro è avere solide basi economiche: Urano in Toro ve le assicurerà se siete nati nella seconda decade.

Saturno in Acquario provoca effetti vari, specie tra i nati dei primi 4 giorni di agosto. Luna e Venere in Cancro vi assistono fornendovi sensibilità e intuito. In amore vi dedicate profondamente a chi vi corrisponde sentimenti autentici grazie a Venere e Luna, specie per i nati in luglio. Vi attrezzate a muovere le leve giuste per le vostre mete professionali, soprattutto se siete nati tra il 13 e il 19 agosto.

Aria molto vivace grazie a Marte e Plutone in Cancro e Capricorno che vi consentono di vivere la giornata in armonia, magari con una gita fuori in campagna o al mare. Giove può darvi qualche piccola scontentezza in campo sentimentale forse perché non riuscite a stabilizzarvi con il vostro partner. La situazione però può migliorare, specie se siete nati nella prima decade. Plutone è il fautore della vostra sicurezza nell’esposizione dei concetti di studio, specie se siete nati dal 14 al 17 settembre.

Mercurio e Venere vi donano intelligenza, amabilità, vitalità e simpatia, soprattutto se nati nella seconda decade. Venere è ancora benevola: i nati tra il 2 e il 7 ottobre saranno forniti di fascino e verve Marte e Plutone invece potrebbero ingarbugliare relazioni già complicate ai nati nella terza decade. Siete in fase di preparazione di esami o concorsi? Marte vi renderà più svagati del solito se festeggiate gli anni nella seconda decade.

Giove entra nel vostro segno dandovi espansività, calore umano e lungimiranza. L’intesa con la vostra dolce metà si rivela abbastanza serena. Solo i nati nella seconda decade dovranno stare attenti a Saturno e Urano che potrebbero creare tensioni. Favoriti i single della terza decade. Dovrete ascoltare il vostro istinto riguardo a un bivio lavorativo in cui vi trovate da tempo.

Saturno in Acquario è ancora nel vostro segno soprattutto per i nati a dicembre e vi stimolerà a svolgere tutte le vostre attività con buon senso. L’amore è un bersaglio mobile per voi ma affinché non diventi una cosa troppo fugace non fatevi scappare le buone occasioni. Se svolgete una libera professione e lavorate anche oggi, mostrerete la solita efficienza, specie se nati tra il 10 e il 12 dicembre.

Clima congeniale con la vostra personalità. In amore la generosità di cui date spesso provate sarà portata da Urano, Giove, Nettuno e Plutone, specie se nati in prima e terza decade. Oggi avrete mano felice nella gestione dei soldi, specie se festeggiate gli anni tra il 3 e il 7 e tra il 9 e il 13 gennaio.

Transiti soddisfacenti oggi, specialmente se appartenete alla seconda decade: presenti Saturno e Urano. Lo stesso Saturno vi donerà grande rispetto in amore, favorendo una conquista erotica. Il vostro piglio particolarmente competitivo vi darà la possibilità di dare il massimo anche nello studio.

Come al solito giornata molto buona per voi, a parte qualche piccolo disturbo da Marte che però non influisce sulla vostra tranquillità. Dopo qualche piccolo screzio con il partner recuperate subito un’intesa affiatata grazie a una cena romantica. Nello studio, seppur con qualche reticenza, sarete in grado di concentrarvi.