Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 maggio segno per segno

Una bella Venere vi accoglie con un sorriso sornione, fiducia e benessere. Marte in Cancro vi guarda però ancora di traverso se festeggiate gli anni dal 2 al 10 aprile. Sempre Venere espande il tempore degli affetti familiari e vi avvolge nel comfort di coppia se nati dal 24 al 31 marzo. Se svolgete una professione a contatto con il pubblico mettete a frutto i guadagni che vi sono giunti.

Plutone benefico spazza via alcune negatività recenti e fa sì che il vostro benessere psicofisico migliori. Il Sole inoltre illumina potentemente oggi il vostro cammino affettivo. Lavorativamente c’è un po’ di ozio fecondo che vi provoca ma cercate di reagire.

Un Giove imbronciato vi rende un po’ bizzosi se nati dal 21 al 25 maggio mentre Saturno – se nati a inizio giugno – infonde piglio e baldanza. Anche Venere e Mercurio vi guardano di buon occhio se nati nella prima decade. La stessa Venere fa fiorire passioni se appartenete a prima e seconda decade. Chi è single può contare su molte frecce per il suo arco. In ufficio volete giocare per vincere e se appartenete alla terza decade la fortuna vi assisterà.

Una giornata in cui sono poche le negatività del cielo. Plutone vi provoca un po’ ma tutto sommato niente che non possiate superare. Alcune piccole incomprensioni nel rapporto di coppia saranno superate in serata, mentre in ufficio la vostra attenzione vi garantirà risultati forse persino inattesi!

Mercurio e Venere (così come anche la Luna) fanno il tifo per voi, dandovi inoltre una grossa visione razionale della realtà. Momento di conferme per quanto riguarda l’amore grazie a Venere: si sciolgono nodi e si aprono strade. Urano vi è contrario invece se siete nati dal 27 luglio al 3 agosto quindi occhio all’attività lavorativa.

Giove in Pesci è negativo, dovrete mettere un po’ in discussione il rapporto con gli affetti. Venere anche vi guarda imbronciata e vi impone un po’ di meditazione. Decidete di trascorrere un po’ di tempo solo con il partner dopo eventi sociali e mondani a cui avete preso parte. In ufficio, dopo alcune difficoltà lavorative, assimilate le avversità e ripartite più forti di prima.

L’amicizia oggi si prende il ruolo di asso pigliatutto in ogni evento, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 15 ottobre. Qualcuno può fare la voce grossa negli scenari domestici ma tutti vi stimano e vi vogliono bene. Se siete ancora single tenete d’occhio le vostre frequentazioni recenti perché magari potreste regalarvi un attimo fuggente. Saturno in Acquario è al vostro fianco se nati nei primi di ottobre per darvi sostegno professionale.

Una Luna positiva provoca uno stato d’animo estremamente emozionale in voi. Momento di stanchezza e necessità di riposare in serata. Nettuno molto romantico in Pesci vi fa sperimentare frequenti innamoramenti ma Saturno tempera gli slanci eccessivi, specie se nati nella seconda decade. Se siete liberi professionisti o imprenditori la vostra attività gode di una fase molto produttiva.

Una giornata in cui siete pronti a dare il meglio di voi, anche se Venere è contraria per i nati dal 25 al 30 novembre. Se siete single basta guardarvi attorno per scoprire che potreste acchiappare al volo un’opportunità ghiotta, specie se siete nati tra il 15 e il 17 dicembre. Plutone è benevolo invece se fate parte di una coppia già formata. Siete in un momento di soddisfazione e pianificazione per quanto riguarda il lavoro.

Rapporti familiari e sociali ancora un po’ ostili oggi ma Plutone è al fianco dei nati della terza decade. Nettuno in Pesci vi fa riflettere sulla consistenza delle relazioni d’amore, specie se siete nati nella terza decade. Focalizzate meglio le vostre ambizioni in ambito professionale.

Saturno resta vostro amico e vi dà l’opportunità di prendere in mano iniziative a livello professionale e, in generale, fortunate. Venere oggi vi fa perdere sentimentalmente un po’ la testa, perché anche voi in fondo avete un cuore anche se siete molto razionali! Se lavorate tra il pubblico lo farete oggi con spensieratezza e intelligenza.

I nati nella seconda decade mantengono i benefici di ieri. Luna e Sole continuano infatti a mantenere intatto l’equilibrio psicofisico. Un magico Urano inoltre si preoccupa di vegliare su di voi nel cammino dei sentimenti, specie se nati ai primi di marzo. Anche Nettuno non vi abbandona: per i single è il momento di lanciarsi in una nuova stagione di emozioni. Se svolgete un’attività lavorativa autonoma troverete nuove opportunità sulla vostra strada.