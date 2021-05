Oroscopo dell’11 maggio scopri cosa ti riservano gli astri

Un quadro dei transiti abbastanza buono in cui vi prendete gli effetti di una Venere benevola e frizzante. La stessa venere che renderà stuzzicante la componente amorosa, soprattutto a livello erotico, specie se festeggiate gli anni tra il 12 e il 17 aprile. Se siete della terza decade e avete abbracciato la libera professione, Giove in Acquario vi sprona a galoppare verso territori ignoti.

Luna vi favorisce se nati nella prima e nella seconda decade. Se siete single, Plutone vi regala la sua preziosa se nati tra il 14 e il 18 maggio. In amore non vi mancherà quindi l’audacia! La vostra costante operosità lavorativa resta il segreto della vostra fortuna: in arrivo una discreta remunerazione economica.

Mercurio vi fa spiegare le vele in questa giornata di oggi mentre Venere vi aiuta a conquistare sentimentalmente la persona che vi interessa, specialmente se siete nati tra il 27 maggio e il 4 giugno. Stimolati da più parti, sarete chiamati a fare da arbitri o consiglieri in ufficio, come spesso capita.

Nettuno in Pesci vi favorisce in fatto di sensibilità e intuito, in particolar modo se fate parte della terza decade. Inoltre lo stesso Nettuno vi tenga sul terreno stimolante delle avventure amorose, che siate single oppure già in una relazione. Arriveranno anche conferme professionali per il vostro baricentro quotidiano.

Venere continua a rafforzare la sicurezza in voi stessi, soprattutto se nati a luglio. Rischiarati da un benefico ottimismo, allontanate ogni turbolenza. State vivendo un amore molto passionale e, se festeggiate gli anni in agosto, potrete trovare ancora maggiori soddisfazioni dal rapporto attuale. Galvanizzati da Mercurio e Venere, marciate a lavoro per garantirvi posizioni di prestigio.

Plutone in Capricorno vi consente di raccogliere i frutti di quanto avete seminato. Nei sentimenti siete portati a riconoscere il ruolo dell’empatia e avrete modo di ampliare le vostre esperienze se siete degli affascinanti single. Sempre Plutone vi farà rendere alla grande in ufficio se appartenete alla terza decade.

Alti e bassi oggi per il vostro segno ma Saturno spiana i vostri passi. Venere è benevole se nati in settembre mentre Marte è ostile per chi fa parte della seconda decade. Non ponetevi obiettivi particolari oggi in amore. Se siete single cercate un approdo sicuro per mettere al riparo il vostro cuore. Plutone non è positivo lavorativamente, specie per i nati tra il 14 e il 17 ottobre: pochissimi gli stimoli creativi ma qualche potenziale novità del destino all’orizzonte.

Nettuno in Pesci vi fa raccogliere quanto seminato in precedenza ma senza fretta. Se siete single potrete ricominciare a volare sulle ali dei sentimenti. Giove è al vostro fianco, specie se nati nella terza decade. A lavoro vi attende un momento in cui potrete godervi i vostri risultati, anche se Sole in Toro può mettere qualche bastone tra le ruote.

Venere in Gemelli è ostile ma solo per rendervi più combattivi del solito. Saturno e Giove in Acquario invece vi regalano grinta e volontà di fare. Giove vi regala anche una certa intelligenza in amore, oltre che un caldo abbraccio di passione. Aspettatevi una cicogna in arrivo! Il cammino in campo professionale prosegue grazie a un trascinante Giove per i nati nella terza decade.

Luna in Toro vi rasserena l’animo ma non riceverete regali: tutto ciò che volete dovrete andare a prendervelo da soli, con Plutone che poi ricompenserà i vostri sforzi. Se ancora site single Nettuno porterà a compimenti le vostre conquiste, in special maniera per chi è nato tra il 10 e il 13 gennaio. Malgrado Marte sia in contrapposizione con il vostro segno sarete in progressiva ascesa professionale, soprattutto se siete nati tra il 7 e il 12 gennaio.

Una configurazione astrale positiva: Venere e Mercurio vi donano brillantezza e agilità di ragionamento. Ottima forma fisica con tono muscolare invidiabile, specie se nati tra il 13 e il 18 febbraio. Venere peraltro vi favorisce anche nella sfera sentimentale e sessuale, specie se nati dal 31 gennaio al 10 febbraio. Contate invece su uno strepitoso Saturno per quanto concerne l’attività lavorativa.

Sotto la protezione di Luna in Toro traete giovamento dalla famiglia e dalla serenità di chi vi vuole bene. Plutone e Nettuno non vi mollano indicandovi nuove rotte da sogno. La vita amorosa reclama le vostre cure e, se siete già impegnati, custodite i vostri sentimenti. Se siete liberi professionisti il vostro lavoro richiede un salto di qualità, soprattutto tra i nati dal 24 al 28 febbraio.