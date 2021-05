Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 maggio

Un quadro di transiti abbastanza discreto con Saturno, Venere, Giove e Mercurio che fanno il tifo per voi, spalleggiandovi senza esitazione. Marte e Plutone sono negativi ma vi disturbano solo lievemente. Siete ancora single? La primavera vi fa affinare lo stile per rendervi più eleganti e seducenti. Se attendete degli introiti lavorativi i guadagni che riceverete giustificheranno gli sforzi.

Una scena zodiacale altalenante, specialmente nel rapporto genitori-figli: ci saranno tensioni. Saturno in Acquario è dissonante e vi porta a non percepire gli umori di oggi del partner. Sarà un colloquio aperto e affettivo a risolvere tutto, specie se nati nella terza decade. Se siete invece nati dal 13 al 16 maggio cercate di entrare a contatto con le giuste persone a lavoro.

Mercurio e Giove sono i vostri talismani fortunati e vi alleggeriranno la giornata sia nell’ambito pubblico che in quello privato. Il vostro slogan? “Io mi diverto”! Vi godete anche una giornata piacevole con il vostro partner all’insegna delle avventure e delle sperimentazioni. Se esercitate un’attività in cui conta molto l’immagine, Mercurio vi darà consensi se nati tra il 23 e il 31 maggio.

Nettuno in Pesci vi regalerà grande spensieratezza e mobilità, nonostante la nota pigrizia di voi Cancro. In amore mostrate cuore impavido e la fortuna vi assisterà, specie se siete single e se fate parte dell’ultima decade del vostro segno. Le vostre ambizioni professionali saranno soddisfatte dopo l’indefesso lavoro di oggi.

Ottimi influssi celesti specialmente da Mercurio, che vi regalerà leggerezza e ironia. Un viaggio programmato con il partner è vicino a realizzarsi e questo fa rinvigorire il rapporto di coppia. Mercurio tifa per voi anche a lavoro, tra grandi ambizioni e azioni concrete.

Marte in Cancro divide la giornata in due. Nella prima parte mettete a punto le idee, nella seconda le realizzate con il vostro talento pragmatico. Grande consapevolezza fisica e intellettuale per quanto concerne l’amore, specie se siete single e dovete conquistare. In ufficio potreste scoprirvi a sposare una causa che non credevate possibile seguire.

Una configurazione astrologica contrassegnata da cambi di tono e umore. Plutone e Marte sono dissonanti e vi invitano all’elusione. Saturno in Acquario invece non vi abbandona mai e vi regala la solita capacità d sdrammatizzare. Usate la vostra solida saggezza per mettere alla prova una persona conosciuta da poco in ambito amoroso. In ufficio riceverete una nuova responsabilità che aumenterà il carico dei vostri impegni. All’inizio farete fatica, poi vi adatterete alle nuove dinamiche.

Plutone e Nettuno vi permettono di non fallire in tutti i campi. Avrete dei bivi a livello familiare ma voi prenderete sempre la strada giusta. Se festeggiate gli anni dall’1 al 9 novembre, Saturno, Urano e Sole vi obbligano a saggiare l’effettiva validità del vostro rapporto di coppia. A lavoro le vostre parole d’ordine sono rigore e serietà.

Grazie a Saturno godete di una giornata serena e spigliata, con Plutone in Capricorno che vi darà anche molto dinamismo. Se nati in dicembre dovrete prendere una scelta non semplice in campo amoroso. Se svolgete inoltre un’attività indipendente a livello lavorativo, Saturno sarà al vostro fianco, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

Prospetto dei transiti con Sole e Nettuno che sono magnificati nel vostro aspetto. In amore il vostro cuore ha intenzione di accelerare i suoi battiti e troverà presto qualcuno con cui farlo! Plutone vi permette successi addirittura impensati in ufficio, specialmente se appartenete alla seconda decade del vostro segno.

Una costellazione planetaria di composizione varia. Giove inserisce gioia di vivere e volontà di agire mentre Urano imporrà il germe del dubbio per i nati nella seconda decade. Frizzanti e coinvolgenti, riuscite a trascinare il vostro partner con uno spirito lieve e un po’ birichino. Giorno di maggio nel quale potete contare anche su Giove e Saturno in ambito lavorativo.

Marte in Cancro vi pervade di mistica: una forte esigenza spirituale si impossesserà di voi. Riuscite a chiarire un equivoco con il vostro partner: l’amore è la fiamma della vostra vita, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il vostro temperamento controcorrente è eccitato da un’impresa di lavoro con cui intendete misurarvi.