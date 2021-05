Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 maggio segno per segno

Una domenica di festa splende per voi. Mercurio in Gemelli forma uno straordinario aspetto con il vostro segno e illuminerà l’anima. Luna vi spalleggia in amore se nati dal 9 al 13 aprile e vi darà grande generosità in ambito sentimentale, oltre che con i figli se siete una madre. Una forte concentrazione nello studio vi sarà offerta da Luna, Mercurio e Urano.

Un quadro domenicale con aspetti planetari buoni, con la Luna in Ariete le madri godranno dell’affetto pieno dei loro figli ma anche di nipoti e nonni. In amore costruite tuti gli affetti con pazienza e lealtà. Disciplinati e ordinati, farete bene a lavoro se nati tra fine aprile e inizio maggio.

Domenica abbastanza luminosa e a voi molto favorevole. Venere vi dà fortuna e ottimismo se nati tra il 5 e il 14 giugno. La festa della mamma sarà vissuta in allegria e dolcezza. Oggi sarete anche oggetti di sentimento da parte del vostro partner con Saturno e Mercurio benefici che si occuperanno di amplificare le emozioni. Se siete sotto stress per la preparazione di esami e concorsi non preoccupatevi, darete il meglio specie nelle materie matematiche e giuridiche.

Il Sole in Toro vi allieterà buona parte della giornata con un discreto umore. Siete single in cerca? Guardatevi bene attorno e potrete scoprire corteggiatori quasi insperati, soprattutto nella prima decade. Mercurio in Gemelli vi dà l’opportunità di stare al passo con lo studio nelle materie economiche e scientifiche.

Una configurazione domenicale molto promettente, con la vita familiare che darà gioie inaspettate. Se nati tra il 27 luglio e il 4 agosto Saturno però vi contrasterà in Acquario in fatto di amori, rendendovi la vita affettiva soddisfacente ma con qualche imprevisto. Se siete in fase di preparazione di un esame Mercurio vi porterà fortuna.

Se siete nati tra il 10 e il 14 settembre contate su una benefica energia di Plutone in Capricorno che vi darà armonia in famiglia. Tutti i pianeti fanno il tifo per voi in amore e specie se festeggiate gli anni dal 15 al 18 settembre avrete grandi sussulti sentimentali. Se preparate concorsi pubblici Urano vi favorirà in caso apparteneste alla prima decade.

Domenica con atmosfera mondana di feste, ricevimenti e gite. Non dimenticatevi però della famiglia, specie se nati tra il 7 e il 10 ottobre. Un semplice flirt si trasforma in qualcosa di più oggi, specie se appartenete alla seconda decade. Da un po’ di tempo migliorano le vostre finanze, soprattutto se festeggiate gli anni dal 4 al 7 ottobre.

Uno scenario astrale in cui trascorrete la vostra giornata in armonia, specie se avete figli piccoli. Plutone in Capricorno vi darà la possibilità di vivere la vostra storia d’amore in maniera pacata, semplice, libera, specie per i nati tra il 12 e il 16 novembre. Se state programmando interrogazioni o esami chi è nato tra il 5 e il 14 novembre subirà qualche rallentamento nella concentrazione.

Giove in Acquario vi dà perfetta forma fisica e fascino da star. Cercate di riservare i pensieri anche alla famiglia però, specie se siete figlie. L’aria in amore è un po’ tesa per colpa di Nettuno specie se nati nella terza decade. Anche Venere si metterà contro di voi e rischierete spesso di essere fraintesi. Bruciate molte energie in fatto di denaro e la cosa ovviamente non vi giova affatto!

Nettuno in Pesci riflette influenze galvanizzanti. Urano e Sole sono super positivi in amore e per chi è nato nella terza decade ma anche per chi nasce in gennaio. Se siete single vi muovete in ambito amoroso con sicurezza in voi stessi. Urano è al vostro fianco nella preparazione di esami e concorsi specie se nati tra il 29 dicembre e il 4 gennaio.

Avvertite apporti di fortuna e benessere tramite Giove, specie in famiglia. Una relazione amichevole iniziata con una persona vivace sta scatenando un desiderio di seduzione reciproca. Questa cosa non sarà smentita, specie se fate parte della seconda decade. Plutone in Capricorno vi favorirà nel lavoro specie se nati dal 15 al 17 febbraio.

Siete uno dei segni più legati alla famiglia e oggi infatti dedicherete grande spazio e affetto a essa, specie se nati in marzo. Siete anche al crocevia di significative decisioni da dover prendere in amore. Marte in Cancro e Venere in Gemelli vi provocano nel dare nuova linfa al vostro stile di vita. Se siete single lasciatevi scuotere dal vento della passione. In campo economico azzeccate un investimento grazie a Sole in Toro che aiuterà i nati in marzo.