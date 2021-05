Oroscopo dell’8 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una costellazione planetaria che si contraddistingue per elementi di novità e stimolazione positiva. La parola magica di questo sabato è “emozione”: riattiverete le fiamme del sentimento con la vostra dolce metà. Urano e Mercurio vi daranno invece grande favore se siete obbligati a lavorare anche nella giornata di oggi.

Una scena astrologica molto positiva la vostra. Plutone – se nati nella terza decade – genera una straordinaria vigoria nel corpo. In amore sarete promotori di grande erotismo: brillerete e vi mostrerete irresistibili in tal senso. Se siete nati tra il 17 e il 20 maggio avete un ambizioso piano lavorativo da concretizzare.

Saturno in Acquario oggi vi porta bene se nati in maggio. Vita familiare serena, così come anche la vostra forma fisica. Occhio però a qualche problema di stomaco o della pelle se nati nella terza decade. La parola fortunata di oggi è senz’altro “Intimità”, quella che cercate di creare costantemente con il vostro partner senza però trascurare voi stessi. Meditate anche su come investire una somma di denaro importante.

Un profilo dei transiti abbastanza buono. A osteggiarvi c’è però la Luna, anche se di poco. La parola giusta per oggi è “attrazione”, un appello costante che risuona nella vostra testa al pari di un richiamo. Avrete molto sex-appeal se nati tra il 10 e il 13 luglio grazie a Nettuno. Se svolgete un lavoro connesso alla musica sempre Nettuno vi aprirà a spazi di grande creatività, specie se nati nella terza decade.

Un brillante Mercurio in Gemelli vi darà una splendida giornata, specie se nati in luglio. “Sintonia” è la parola chiave di oggi, con lo stesso Mercurio e la Luna che stabiliscono un’alleanza positiva per il rapporto di coppia. Saturno in Acquario però vi contrasta specie se nati dal 28 al 31 luglio. Ancora Mercurio vi consente di maneggiare denaro con abilità, specie se fate parte di seconda e terza decade.

Nettuno è in angolo dissonante ma in generale gli astri sono tornati a sorridervi. La parola giusta per oggi è “concordia”, soprattutto per chi intrattiene un rapporto ed è nato nella terza decade. Riscoprire il richiamo dell’eros sarà oggi fondamentale. Oculatissimi nella gestione del denaro, vi distinguete per essere sempre consiglieri competenti.

Giove in Acquario vi ribadisce che l’allegria viene dal cuore, specie per chi è nato tra il 17 e il 22 ottobre. “Complicità” è la parola giusta di oggi e vi renderà capaci di aprire porte nuove. Mercurio vi aiuterà a perfezionare l’arte della seduzione. Nella gestione delle finanze muovetevi con prudenza, specie se nati nella prima decade.

Piccoli contrasti in cielo per via del Sole contrario, qualche potenziale schermaglia con fratelli e sorelle in famiglia. Oggi dovrete basare il vostro rapporto su due input. “Fusione di intenti” e “prospettive future”. Gli astri vi aiuteranno, in particolare Plutone con l’eros e Marte con la sicurezza in voi stessi. Occhio alla frenesia di spese pazze perché Sole contrario potrebbe innescare valutazioni sbagliate.

Luna, Saturno, Plutone e Giove sono tutti benefici. Lo slogan di oggi è “Ardore”: lanciatevi con slancio e fiducia nel domani, anche se questo vuol dire fare progetti di unione stabile se non di matrimonio. Questo vale soprattutto per i nati tra il 30 novembre e il 3 dicembre. Cercate anche di non buttare via il vostro denaro, specie se appartenete alla seconda decade.

Un cielo sereno variabile in questo weekend: Luna in Ariete è un po’ dispettosa e potrà creare qualche problema in famiglia. Plutone invece vi spalleggia in amore seppure con qualche astralità ostile e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 18 gennaio. Vi preparate anche a un significativo progetto lavorativo, specie se siete nati tra il 5 e il 12 gennaio.

Un quadro complessivamente vivace in questi giorni. “Seduzione” è il termine di riferimento: Mercurio, Giove e Saturno combineranno fuochi d’artificio nella vostra relazione, specie se nati nella terza decade. Mettete a segno anche un ottimo risultato professionale se avete lavorato in questo sabato.

La Luna in Ariete vi dà influssi benefici se nati tra il 14 e il 19 marzo. La parola d’ordine di oggi è “Desiderio”, cioè l’ingrediente che saprà miscelare i sensi e costituire una passione durevole. Vi avviate a colmare di attenzioni la persona amata per creare un nido d’amore, soprattutto se nati tra il 7 e il 12 marzo. Se avete abbracciato una libera professione non preoccupatevi di lavorare qualche ora in più: non ve ne pentirete!