Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 aprile segno per segno

Energia smagliante grazie a Mercurio, Saturno e Giove per quanto riguarda oggi, con una salute ottimale e la possibilità di fare sport all’aria aperta. Venere in Toro vi rende seducenti e vi dà notevole spigliatezza erotica, specie se nati nella seconda decade. Chi ha relazioni di lunga date le vive e se le gode alla grande. Un po’ di rivoluzione in campo professionale, specialmente se festeggiate gli anni dal 5 al 12 aprile.

Giornata variabile ma comunque soddisfacente oggi in vari campi. Occhio a Saturno negativo che potrebbe rendervi un po’ irritabili e poco propensi alla mediazione. Armonia in casa e con gli amici. La vostra dolce metà dovrebbe mostrarsi più vicina, sia a livello emotivo che erotico, dopo qualche piccolo contrasto. Non vi fate trascinare da polemiche inutili in ufficio.

Profilo dei transiti con una buona posizione di Saturno che vi renderà floridi per quanto riguarda prospettive future e rapporti amichevoli, specie se nati tra il 4 e il 10 giugno. Sentimenti al top in questa giornata, soprattutto se siete una coppia ma pure se invece siete single della seconda decade. Grande carica passionale ed erotica per i nati tra prima e seconda decade. Attivate con successo le vostre energie per risolvere un problema lavorativo, soprattutto se nati nella terza decade.

Una giornata lievemente faticosa per via di un Plutone contrastante: ne soffrirete soprattutto in ambito familiare. Nessuna preoccupazione invece per ciò che riguarda la forma fisica. Oggi grande consonanza di intenti con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade. Riuscite a trovare anche la quadratura del cerchio in ufficio se nati tra il 29 giugno e il 3 luglio.

Un giorno pieno di energie e con salute psicofisica sempre smagliante. La famiglia in particolare vi pone di fronte ad alcune scelte, specie se siete genitori. Venere e Mercurio in Toro vi stimolano a essere profondi nella vostra relazione. Nel lavoro invece dovreste alzare un po’ il livello di guardia se nati tra il 26 e il 31 luglio.

Un cielo lievemente capriccioso oggi. Nettuno in Pesci provoca piccole contrarietà per i nati in agosto ma non lasciatevi frastornare da certe cose (come l’emotività in famiglia), soprattutto se siete parte della seconda decade. Plutone in Capricorno vi farà sintonizzare ottimamente in amore ma gli astri vi suggeriscono di non chiedere troppo al rapporto. In ufficio gestite confronti e concorrenti con una lucida strategia.

Quadro planetario con Saturno e Giove che portano un alleggerimento dello spirito. Luna in Scorpione vi apre a nuovi contatti. La forma fisica è decisamente buona specie se per i nati in ottobre. Per chi invece è nato nello specifico tra il 2 e il 10 dello stesso mese ci sarà grande complicità erotica nel rapporto. Astri positivi vi stimolano poi ad agire in campo professionale, in special modo se appartenete alla prima e alla terza decade.

Plutone in Capricorno è vostro alleato e in serata anche la Luna arriverà a transitare nel vostro segno alzando il livello di buonumore. Il fuoco della passione si impossessa di voi, specie se nati dal 10 al 17 novembre. Le vostre capacità lavorative saranno invece messe in luce se il vostro giorno di nascita è compreso tra il 24 e il 27 ottobre.

Luna in Scorpione vi fa vivere una giornata discreta ed equilibrata, specie se siete nati tra il 2 e il 7 dicembre. In famiglia ci saranno momenti di armonia ma occhio ai figli perché dovrete non far mancare loro un po’ di sostegno. Che siate in coppia o in una relazione aperte oggi avrete la possibilità di arricchire il rapporto con contenuti affettivi. A lavoro organizzate l’agente in modo impeccabile per far rientrare ogni impegno.

Un prospetto planetario discreto con il Sole benefico che garantisce ottimo tono vitale e capacità gestionale, specie per i nati tra il 10 e il 13 gennaio. Nettuno vi aiuterà a rivoluzionare in meglio la forma fisica. In amore il vostro sex appeal è alle stelle ma avvertite anche un grande bisogno di tenerezza dal vostro partner. Vi distinguete invece per il carattere in ufficio.

Cielo abbastanza radioso oggi, con Giove in ottimo aspetto se siete nati nella terza decade. Tra le amicizie scoprirete una persona che si rivelerà preziosa. Siete anche nello stato d’animo migliore per dare amore, soprattutto se site single e siete nati in febbraio. Sempre per i nati tra il 3 e il 7 del medesimo mese arriveranno gratificazioni economiche imminenti.

Moti planetari che vi danno novità interessanti e situazioni piacevoli e dinamiche. Oggi in particolare però una giornata calma e senza particolari preoccupazioni, anche se dovrete mettere un po’ di ordine in famiglia. Siete un segno sentimentale e romantico quindi questa parte di voi emergere prepotentemente. Luna in Scorpione vi invita anche a cercare una comunicazione intellettuale con il partner, specie se nati nella seconda decade. Pragmatici e volitivi, siete vero carro armato nei compiti d’ufficio.