Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 aprile

Marte in Gemelli vi alleggerisce di alcuni malumori, specie se fate parte della terza decade. Giove in Acquario vi darà splendido aspetto se nati tra il 15 e il 20 aprile. Siete single? Marte vi darà qualche soddisfazione personale. Se invece siete in coppia potrebbe esserci qualche polemica con la dolce metà. Il film che meglio si collega oggi al vostro segno è “Un’arida stagione bianca” con l’Ariete Marlon Brando.

Tante soddisfazioni in famiglia oggi. Venere vi intenerisce e vi regala concordia con gli altri. Stato ottimo di bellezza specialmente per le donne. Un nuovo interesse sentimentale vi ha imprigionato il cuore. Con la vostra esuberanza vi lanciate in gesti di generosità totale! Siete studenti medi o universitari? Oggi Nettuno vi faciliterà l’assimilazione delle materie.

Una configurazione astrale abbastanza positiva per il vostro segno. In casa e in famiglia sarete il centro del microcosmo e il fulcro di ogni rapporto. Nettuno in posizione severa per i nati nella terza decade vi dà qualche sbandamento caratteriale a livello sentimentale. Se siete sotto esame o in fase di studio Giove e Marte vi doneranno memoria eccezionale.

Un’ottima posizione di Venere e Luna vi amplifica l’intuito e la voglia di emozionarvi. Se fate parte della terza decade sarà facile farlo soprattutto guardando un film o leggendo un libro. Venere e Urano uniranno inoltre passione e sentimento durante la giornata con il vostro partner. Nettuno in Pesci vi sarà benefattore per esami e concorsi da affrontare.

Una giornata con il sorriso grazie ai moti planetari, specie se nati nella seconda e terza decade. Salute molto buona seppur con qualche acciacco. Attenzione però ai mali di stagione! Venere-Urano come tag team può far scoppiare il classico colpo di fulmine oggi, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. La Luna invece vi guardare favorevolmente: risultati strepitosi se siete sotto esame.

Grandi soddisfazioni in campo familiare e amicale oggi. Discreta l’atmosfera che si respira in questi ambiti, specie con figli e nipoti. Oggi sarete anche capaci di avvicinarvi alle esigenze della vostra dolce metà, specie se nati tra il 6 e il 12 settembre. Un ottimo intreccio celeste per tutte le decadi vi consente di comprendere i concetti più difficili di materie per un concorso.

Giornata di quiete e serenità. La vostra famiglia richiederà attenzione e voi sarete generosi con tutti. La parte emotiva del sentimento risulterà più in evidenza di quella erotica. Se siete single raccoglierete oggi consistenti successi, specie se appartenete alla seconda decade. Plutone non vi favorisce in ambito di studio e in fatti concentrazione se siete sotto esame e parte della terza decade.

Il vostro ingrediente più prezioso per oggi si chiama fantasia, specie per chi è nato nella terza decade. Lo userete in ogni settore, dalla famiglia al lavoro. Se festeggiate gli anni dal 30 ottobre al 5 novembre la parte passionale del rapporto prevarrà su tutto il resto, questo anche grazie a Luna e Plutone. Saturno e Giove invece vi remano contro dall’Acquario e farete un po’ di fatica con lo studio.

Transiti abbastanza buoni purché non apparteniate alla terza decade. In questo caso Nettuno e Marte saranno contrari e dovrete proteggere le vie respiratorie. Oggi sarete anche abbastanza gelosi in amore, specie se nati tra il 28 novembre e il 5 dicembre. Entusiasmanti novità erotiche invece per i single. Se dovete dare esami o concorsi potete fare affidamento su una buona concentrazione grazie a Saturno.

La razionalità logica irradia la vostra vita: riuscirete a uscire da situazioni difficili anche grazie al sostegno di Urano e Plutone. In amore Mercurio vi vuole delicati e comprensivi con il partner specialmente se siete nati tra il 25 e il 29 dicembre. Nettuno – se nati tra il 9 e il 13 gennaio – vi donerà inoltre la capacità di capire numerosi argomenti in fase di studio.

Una condizione generale più che positiva per voi oggi, specialmente se festeggiate gli anni a febbraio. Una sola raccomandazione: non esagerate con il cibo! Se siete ancora single il team di Giove, Marte e Saturno vi creerà le possibilità per interessanti flirt, in particolare un incontro si rivela molto interessante se fate parte di prima o seconda decade. Grandi capacità di concentrazione grazie a Saturno e Marte.

Uno splendido cielo primaverile per voi, anche grazie a Venere in Toro che vi dà serenità. Tirate fuori i vostri sentimenti in ogni ambito possibile e non rabbuiatevi se il partner è un po’ per conto suo. La vostra dolcezza e il vostro fascino lo riporteranno sui vostri binari! Se state preparando esami o concorsi sarete particolarmente disciplinati, specie nelle materie scientifiche.