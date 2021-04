Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 aprile segno per segno

Una configurazione astrologica eccellente oggi. Luna in Leone regala grandi gioie in ambito familiare, con forma psicofisica discreta (anche se con un lieve nervosismo dovuto al poco riposo). Plutone transita ancora in Capricorno se festeggiate gli anni dal 15 al 18 aprile quindi moderate gli atteggiamenti impulsivi con la vostra dolce metà. A lavoro defilatevi da situazioni intricate. Saturno vi favorirà se nati nella seconda decade.

Un prospetto dei transiti abbastanza positivi con vitalità e capacità di generosità. Ottimi effetti anche sul fitness: praticate un po’ di corsa, tennis o calcio. La nuova posizione di Mercurio in Venere abita il vostro segno: se siete della terza decade cercate di apprezzare ciò che avete senza pretendere altro. Oggi siete tentati dal fare spese pazze ma trattenetevi, soprattutto se il vostro compleanno avviene a maggio.

Diversi corpi celesti sono dalla vostra parte. Mercurio contribuisce alle vostre iniziative personali e rende benefico il clima familiare. In amore Venere e Luna vi aiuteranno nell’organizzazione di un viaggio estivo insieme al vostro partner. Nettuno inoltre vi frena positivamente nel non portare a termine spese davvero esagerate.

Un po’ di contrarietà oggi, qualche seccatura domestica che potrebbe farvi innervosire. Ma con la vostra pazienza, il sangue freddo e la generosità riuscirete a superare questa prova, specialmente se siete nati tra il 14 e il 18 luglio. Buona anche la forma fisica. Non sempre riuscite a suscitare le reazioni e le emozioni che desiderate in campo sentimentale, quindi lavorate su incontri meno “perfetti” ma ugualmente coinvolgenti con il partner. Chi è nato nella prima decade svilupperà grandi progetti lavorativi, chi è invece nato nella terza ci sarà un po’ di confusione.

Una splendida Luna nel vostro segno vi darà una giornata particolarmente soddisfacente sotto tutti i punti di vista, in particolare nella creazione di incontri tra le persone. Attorniati dagli affetti più sinceri vi preparate a trascorre una settimana restante con la vostra dolce metà. Occhio però a Saturno e Urano contrari per i nati di prima e seconda decade. Potete spendere alcuni soldi facendo acquisti mirati: lanciatevi ma con razionalità.

Un buon cielo di aprile oggi per voi. Concentratevi anche sullo sport e sulle attività manuali come bricolage e riparazioni domestiche. Urano vi darà estro e fantasia mentre Marte e Nettuno sono a voi ostili e potrebbero creare qualche difficoltà con la vostra dolce metà. In serata potreste però ritrovare una sintonia completa. Venere in Toro vi suggerisce cautela nelle manovre economiche.

Il vostro calore umano e la capacità di prendere in mano le situazioni per risolverle sono al centro dei riflettori oggi. Giove in Acquario vi regala soluzioni geniali alle quali nessuno aveva pensato. Se avete una nuova relazione Saturno vi offrirà stabilità e prospettive, specialmente se festeggiate gli anni dal 30 settembre al 4 ottobre. Fate comunque attenzione – nonostante Giove positivo - a come muovete i vostri soldi, specie se appartenete alla prima decade.

Plutone vi porta in dono intuizione ed emozioni, Nettuno è in buon aspetto se siete nati nella terza decade e vi darà creatività. Ottimo ruolo in famiglia grazie a Plutone, specie se siete nati tra il 13 e il 17 novembre. Il vostro cuore affamato non è ancora sazio? Andate a sedurre chi ha risvegliato il vostro interesse, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. Non vi mancano le risorse economiche per lo shopping ma i nati in novembre facciano attenzione alle spese.

Profilo astrale frizzante e dinamico grazie alla Luna in Leone: provate sport anche spericolati, come per esempio il trekking, se appartenete a prima e seconda decade. Favorite anche le passioni artistiche se nati sempre nella seconda. Una vostra nuova fiamma vi appassiona ma serve pazienza così come anche sicurezza nei vostri mezzi. Giove è in angolo benefico per i nati dal 15 al 20 dicembre: affronterete egregiamente spese impreviste.

Un gioco dei transiti abbastanza variabile oggi. La Luna in Leone spiega che la famiglia richiede la vostra attenzione, specialmente i rapporti con i figli da risolvere con dialogo e ritrovata sintonia. In amore c’è un grande momento sia per i legami stabili che per quelli occasionali, specie se siete nati nella terza decade. Di solito siete capaci di rischiare sotto il profilo economico ma oggi il consiglio è di risparmiare i vostri soldi.

Per i nati di inizio febbraio Saturno darà calma interiore e saggezza, con forma psicofisica abbastanza buona. I nati in gennaio dovranno fare attenzione ai mali di stagione. Momento ottimale per tutti i single che vogliano mettere fine alla loro solitudine, soprattutto se nati tra il 15 e il 18 febbraio. Sappiate valutare bene chi vi propone affari economici e chi invece non lo fa.

Un giorno che vi trova di ottimo umore: avrete affabilità, altruismo e sensibilità. Riceverete anche una potente iniezione di sensualità e di eros grazie a Giove, specie se nati nella terza decade. Urano positivo in Toro vi fa immergere nella gioia dello shopping ma fate comunque attenzione a non esagerare, specie se fate parte della prima decade.