Oroscopo del 20 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Un profilo dei transiti astrologici positivo oggi. Riuscirete a risolvere ogni incombenza piccola o grande con logica e senza fatica. Continua trionfale anche il transito di Marte in Gemelli: il vostro rapporto di coppia ne beneficerà soprattutto se fate parte della terza decade. Giove vi rende veloci come il vento a lavoro se festeggiate gli anni dal 15 al 18 di aprile.

Il Sole rimarrà nel vostro segno per molto tempo e vi darà comfort facendovi scoprire la facilità di comunicazione con gli altri. Chi fra di voi è nato nella seconda decade riceve un Saturno un po’ imbronciato. Non è ancora il momento di fare passi importanti in amore, specie se siete una coppia giovane. Se siete liberi professionisti il quadro lavorativo è in evoluzione, in particolare per i nati nella terza decade.

Diversi pianeti promuovono la vostra allegria e il bisogno di divertirvi. Potreste ricevere però qualche piccola contrarietà in famiglia. Se siete cuori solitari questo giorno di aprile vi farà fare delle conoscenze nuove, magari predisposte a un colpo di fulmine: questo in special maniera se siete nati tra il 2 e il 6 giugno. Se vi trovate in una relazione stabile Sole in Toro vi offrirà serenità. A lavoro se svolgete una professione connessa alla parola e all’informazione rinnovate i vostri metodi di espressione.

Cielo moderatamente positivo, con solo qualche pianeta che cerca di mettervi i bastoni tra le ruote. Luna e Nettuno sono in posizione felice e vi permettono di aggirare gli ostacoli con facilità. Il team di Venere, Mercurio e Sole è tornato positivo in Toro e vi predispone a un atteggiamento pacato e tranquillo in amore. Avventure previste invece per i nati tra il 14 e il 17 luglio. Sarete in ufficio organizzati, pazienti e disciplinati.

Una giornata scoppiettante con diversi pianeti che vi favoriranno: avrete in pratica solo l’imbarazzo della scelta! Sole, Mercurio e Venere però vi sono ostili, specie se fate parte della prima decade. Occorreranno programmazione, fatica e collaborazione per ottenere successi in ogni campo. In amore curate maggiormente la parte emotiva della relazione mentre in ufficio sarete piuttosto rapidi nelle mansioni specie se nati nella terza decade. Se invece siete nati nella seconda, fate attenzione a non raccogliere sfide che vi farebbero solo perdere tempo.

Scenari diversi per voi a partire da oggi, specie se fate parte della prima decade. Mercurio in Toro vi darà manforte nelle situazioni quotidiane e sarete dotati di una nuova forza reattiva, così come di una rinvigorita ambizione dopo giorni in cui avete messo da parte la vostra componente sentimentale, oggi è arrivato il momento di rientrare pienamente nella sfera affettiva. Grandi exploit erotici per i single della prima decade e ottimi successi in ufficio grazie a Mercurio, sempre per i nati nella medesima decade.

Il Sole in Toro non è in posizione totalmente positiva ma almeno non vi disturba più di tanto. In miglioramento anche la situazione in ambito familiare. La forma fisica riprende quota e in particolare gli uomini potranno riprendere a fare sport di squadra. Giove e Saturno sono in posizione favorevolissima in amore. Non tiratevi indietro di fronte a conoscenze occasionali! I rapporti di collaborazione lavorativi sono inoltre vivificati da volontà di reciproco scambio. In particolare se svolgete una professione che riguardi il contatto con il pubblico avrete totale riuscita dei vostri intenti, specie se festeggiate gli anni dal 18 al 22 ottobre.

Alti e bassi oggi per voi, con Mercurio e Sole un po’ contrastanti specialmente per chi di voi appartiene alla prima decade. Nettuno e Plutone saranno invece dalla vostra parte se nati a novembre. Sole in Toro vi darà generosità e genuinità in campo amorevole mentre a lavoro dovrete chiarire una questione lasciata in sospeso da un vostro superiore.

Il quadro dei moti planetari si presenta piuttosto buono e Giove in Acquario vi dà la chance di esprimere a pieno le vostre prerogative. Fitness eccellente grazie a passeggiate all’aria aperta o in bicicletta. Siete molto tentati da una conoscenza recente, in special modo se fate gli anni a novembre: non siate timidi e lanciatevi alla conquista! Se svolgete una professione connessa alla comunicazione o alla vendita la Luna sarà benefica per i nati tra il giorno 3 e il giorno 13 dicembre.

La Luna ritorna neutra: migliorano i rapporti con i figli. Se siete nati nella prima decade è necessario conservare i nervi saldi e far fronte a un po’ di stanchezza fisica. In amore siate voi a fare il primo passo – specie se nati a gennaio – altrimenti rischierete di dovervene pentire. Provate invece a smussare i contrasti che si presenteranno a lavoro, specie se appartenete alla terza decade.

Un nuovo giorno molto vivace per voi grazie anche alla nuova posizione di Sole in Toro. Saranno particolarmente buoni oggi i rapporti con gli amici di infanzia e tutti quelli di vecchia data. Giove benevole vi fa ritrovare un po’ di passione a livello sentimentale e anche le pulsioni erotiche, soprattutto se nati tra il 29 gennaio e il 3 febbraio. Si raddoppiano anche le vostre energie lavorative se fate parte della prima decade.

Sole in Toro infonde vigore e benessere. Ottimi i rapporti con parenti, amici e conviventi. Organizzate un futuro viaggio estivo con la vostra metà anche se Marte tecnicamente ostile potrà crearvi qualche intralcio. Se fate parte della terza decade però avrete a controbattere Nettuno, che vi sosterrà. Domani avrete una fitta agenda di impegni a lavoro ma anche energia da vendere per affrontare il nuovo giorno, specie se nati a febbraio.