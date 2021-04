Oroscopo dell’8 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Moti astrologici benefici, con Marte positivo in Gemelli. Due pianeti volitivi ed energici come Sole e Saturno sono dalla vostra parte. Avrete dunque forma fisica eccellente e potrete contare sulle vostre prerogative migliori. Cautela però a mostrare i vostri impeti. La vostra dolce metà non può di certo lamentare una mancanza di passionalità da parte vostra. Siete particolarmente focosi e del tutto genuini. Non si tirino indietro i single che potranno fare nuove conoscenze oggi. La settimana lavorativa prosegue in splendida forma, anche se qualche collega farà più di voi non fateci troppo caso.

Giorno di aprile che vi vede brillare di autentica carica umana. Luna in Pesci vi dona simpatia e affabilità, coniugando brio e intelligenza d’animo oltre che con la bellezza fisica. Marte in Gemelli vi spinge inoltre ad armonizzare l’ambiente in famiglia. In amore siete molto accondiscendenti con il vostro partner ma attenzione a non andare troppo oltre. Per fortuna Plutone – specie se festeggiate gli anni dal 14 al 17 maggio – vi infonde sicurezza in voi stessi. I single di prima e terza decade sperimenteranno strepitosi successi erotici. Urano si trova nel vostro segno e favorisce la giornata lavorativa.

Un Sole radioso insieme a Giove in Acquario sono in angolo fortunato e vi disegnano una giornata da non dimenticare. Aumenta la vostra simpatia così come pure la socievolezza. Siete in cerca dell’anima gemella? Non dovete far altro che guardarvi attorno e puntare l’attenzione su chi vi interessa maggiormente! Se siete una coppia vivete un momento particolarmente stabile. Saturno sarà invece vostro benefattore in ufficio.

Il Sole dissonante in Ariete non vi danneggerà più di tanto. L’ingresso di Luna in Pesci vi dona ottima forma psicofisico. Tenete solo d’occhio i piaceri del cibo che sono lì in agguato. La vostra dolcezza regala momenti di vera fusione emozionale con il partner, non vi manca un’intelligenza molto vivida che vi fa comprendere le ragioni altrui. Tutto questo specialmente se festeggiate il compleanno dall’11 al 15 luglio. Se invece festeggiate gli anni dall’11 al 14 luglio e dal 26 al 30 giugno si apriranno vere e proprie rivoluzioni in ambito lavorativo.

Venere vi vuole primi della classe in ogni campo. Giove, Saturno e Urano vi contrastano però se siete nati in agosto. Se volete dare una sterzata in amore è giunto il momento di osare, soprattutto se festeggiate gli anni dal 14 al 18 agosto. Lavorativamente fate un po’ di buon viso a cattivo gioco: Mercurio vi aiuterà a indovinare le scelte giuste.

Urano e Plutone vi favoriscono da segni amici. Giornata con particolare armonia e sintonia con le persone e l’ambiente circostanti. Sappiate però non pretendere troppo dal destino e proporzionate aspettative e realtà. Plutone vi trasforma in condottieri arditi di imprese amorose se festeggiate il compleanno tra il 14 e il 17 di settembre. Timidezza completamente svanita! Se siete single non fatevi prendere dai dubbi e lanciatevi in alcune conquiste. A lavora ci sarà un po’ di competizione con un collega ambizioso. Urano e Plutone vi sostengono se siete nati in prima e terza decade.

Cielo di primavera gratificato dalla presenza di Marte in Gemelli che vi porterà buonumore e una bella verve da esibire gioiosamente. Qualche piccolo disagio domestico se siete nati tra il 10 e il 17 ottobre. In amore un bel Saturno in Acquario vi donerà eccellenti doti di logica nel rapporto con il vostro partner se avete una relazione stabile. Giove vi donerà la possibilità di vivere flirt appassionati se siete single e nati in settembre. In ambito lavorativo potrebbe saltare fuori il vostro carattere forte e autoritario, specie se siete nati in ottobre.

Un po’ di negatività da parte di Urano se siete nati in ottobre. Plutone invece vi tiene per mano nel segno amico del Capricorno facendovi aggiustare del tutto alcune questioni messe da parte. La vita familiare richiederà pazienza e senso di adattamento. Plutone è vostro benefattore anche in amore. Se siete single il vostro carisma risplenderà, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 13 novembre. Se avete una relazione stabile organizzate con cura un viaggio insieme alla vostra dolce metà. Se inoltre svolgete un’attività indipendente ci saranno diversi campi nei quali lanciarvi.

Saturno splende per voi in Acquario e il Sole vi fa mostrare padronanza nei vostri mezzi. Questo in special maniera se festeggiate gli anni dal 9 al 14 di dicembre. Giove in aspetto molto positivo dall’Acquario vi fa inserire un tocco di magia nelle relazioni: sarete estremamente coinvolgenti con il vostro partner. Il Sole in Ariete – se nati dal 30 novembre al 5 dicembre – vi consentirà di aguzzare l’ingegno in ufficio.

Una splendida Luna in Pesci vi metterà in pole position rispetto a tutti gli altri segni. Oltre a Luna anche Plutone, Urano, Giove, Saturno e Nettuno vi sosterranno al meglio. Sempre la Luna vi consentirà di ascoltare attentamente tutto ciò che l’amore ha da dirvi, specie se siete nati nella terza decade. Raggiungerete vette di intesa mentale ed erotica incredibili con il vostro partner. Efficienti e precisi, anche oggi date prova della vostra professionalità in campo lavorativo.

Corpi celesti benefici su un orizzonte tutto da scoprire per voi oggi. L’atmosfera che si respira tra voi e la vostra dolce metà peraltro è molto serena, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 13 febbraio. Dovrete sbrigare però un po’ di più in ufficio a causa di un’incombenza lavorativa improvvisa, specialmente se nati tra il 27 e il 31 gennaio.

Siete ancora uno dei segni che lo Zodiaco vuole come trionfatore assoluto. Un ottimo Plutone, coadiuvato da Luna e Nettuno, vi fornirà vere e proprie iniziative di inventiva. Siete single? Gli astri vi consigliano di variare le vostre frequentazioni abituali e di lanciarvi nell’arena di nuovi incontri, persino nel mondo dei social media. Un Urano fortunatissimo e prodigioso vi promette scintille. Quadro astrologico buono anche in ufficio, con Mercurio al vostro fianco se fate parte della terza decade.