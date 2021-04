Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 aprile

Plutone in Capricorno non disturba un clima fondamentalmente positivo con una giornata discreta. In amore Marte in Gemelli illumina orizzonti inesplorati nel panorama erotico: a voi la scelta di varcare questi confini. Non vi difetteranno prontezza di riflessi e intelligenza. Giornata in cui potete provarvi in una buona attività sportiva, specie se appartenete alla seconda decade. Se invece siete parte della terza decade ci sarà qualche possibile disturbo alle ossa e alla muscolatura ma niente di grave. Promosse le arti marziali come judo e karate.

Un quadro dei transiti benefico e stimolante con Venere che migliora tono e umore. In amore c’è la necessità di fare il punto sulla vostra situazione affettiva se siete una coppia stabile e se appartenete alla terza decade. Il rapporto di coppia può evolvere e migliorare. In questo giorno potrete migliorare il fitness con corse in bici ma non scopritevi troppo e proteggete le vie respiratorie e la gola, specie se festeggiate gli anni dal 28 aprile al 5 maggio.

Uno scenario dei transiti abbastanza soddisfacente. La coppia Giove-Saturo in Acquario vi stimola ad agire e a essere il perno di tante situazioni in campo familiare e amicale, specie se appartenete alla prima decade. Marte in Gemelli vi darà molto fascino e vi farà sentire al centro del mondo ma è il momento di smetterla con questo atteggiamento narcisistico. Accogliete il corteggiamento che vi viene proposto e non rinchiudetevi nel vostro rassicurante guscio. Marte vi consiglia di godervi la natura e di provare sport come tennis, o barca a vela. Questo specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 18 al 21 di giugno.

Un profilo dei transiti che vede ancora il terzetto Venere-Mercurio-Sole contrario. Non vi fate frastornare dall’emotività nei rapporti familiari e amicali, specie se fate parte della terza decade. Nei rapporti amorosi di recente creazione va richiesta una complicità intelligente. Sole negativo vi pone nelle condizioni di non essere capiti, specie se festeggiate gli anni in luglio. Le coppie stabili sono vicine invece al grande passo. È arrivato il momento di fare un po’ di attività fisica per rimettervi in forma. Desiderate inoltre cambiare anche look e curare maggiormente il vostro aspetto.

Atmosfera di oggi segnata da aspetti fondamentalmente positivi. Sole, Venere e Mercurio sono i vostri paladini e vi aprono un momento di entusiasmo. Se siete single vi piace esplorare nuovi territori e non star seduti sulle vostre posizioni. Nel caso in cui siate in coppia andrete a ritmo di una musica straordinaria e delle vostre emozioni. In questa giornata d’aprile dedicatevi all’attività fisica che riguarda gambe e braccia, magari anche un po’ di corsa in bicicletta o ping pong.

Giornata molto positiva con Mercurio in Ariete che vi favorirà. Uno splendido Plutone inoltre vi assicura fortuna sentimentale ed erotica: vivrete emozioni forti. Lo stesso Plutone, insieme a Urano in Toro, vi darà tono vitale alto e prestanza fisica. Nuoto o passeggiate in montagna sono molto consigliate.

Transiti planetari belli ma con il lieve disturbo del trittico Venere-Sole-Mercurio in Ariete. Qualche incrinatura nel tono ma nulla di grave. Il vero porto sicuro saranno gli affetti con la A, cioè quelli familiari e sentimentali. Questo specialmente se fate parte dei nati tra il 24 e il 29 settembre. Potrete decidere un po’ di tempo all’attività di design oppure a qualcosa che possa riguardare il cinema, la moda o qualche altro comparto artistico.

Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno potrebbero farvi conquistare vette inattese. Certo è che Luna, Giove, Saturno e Urano vi remano contro ma non demordete. Il partner vi è a fianco per sostenere in ogni vostra iniziativa ludica e culturale, specie se festeggiate gli anni dall’8 al 14 novembre. Potrete esplorare mentalmente viaggi in paesi lontani e provare inoltre esperienze emotive irripetibile.

Profilo dei transiti abbastanza sereno, ravvivato da un umore stabile e in armonia con l’ambiente circostante. Quadro affettivo-erotico di buon profilo: accendete una nuova fiamma e vivificate la passione che vi scalda il cuore, in particolar modo se siete single della seconda o terza decade. Se fate parte della prima invece troverete il fulcro dell’armonia nella vostra relazione stabile. Pratiche sportive orientali come judo, karate e aikido si candidano a diventare vere e proprie passioni.

Nettuno in Pesci vi rende teneri e sensibili, capaci di attivare le corde dell’empatia. Plutone libera potentemente il vostro eros se siete della terza decade mentre Urano accende il desiderio che suscitate negli altri, specie se fate parte della prima decade. Forma fisica eccellente per voi oggi: moto e attività fisica – magari Pilates – vi faranno assolutamente compagnia.

Compagine celeste abbastanza serena con la vostra personalità che apparirà spiritosa ed esuberante. Urano in angolo negativo dal Toro vi stimola con una certa ansietà – se nati in gennaio – a volere momenti di tenerezza che non provate da tempo. Se nascete nella prima decade siete invece provocati da un vigoroso Saturno che vorrà farvi “investire” in una dolce metà. Prontezza di scatto e ottimo tono muscolare non vi fanno difetto oggi. Potreste provare un po’ di yoga, oppure tennis e nuoto, specie se nascete nella terza decade.

Ben 9 corpi celesti vi spalleggiano e soltanto Marte in Gemelli vi rema contro per dare pepe alla vostra esistenza. Nettuno e Plutone vi guidano verso l’appagamento emozionale. Se siete nati dal 9 al 17 marzo appare possibile che vi stiate avvicinando a coronare un sogno d’amore. Vi metterete anche alla prova con sport e gare esaltanti. Corsa, danza calcio e sci potrebbero essere le vostre discipline preferite.