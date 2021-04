Oroscopo del 5 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Una Pasquetta che vede la comitiva Sole-Mercurio-Venere nel vostro segno, con Marte in Gemelli. Tutti vi propongono un periodo di buon umore e di innalzamento del tono, che ovviamente inficia positivamente anche sui rapporti con gli altri. Discreto lo stato di salute, specie se festeggiate gli anni tra il 15 e il 20 aprile. In amore se siete single Saturno vi stimolerà a confrontarvi con nuove occasioni, specialmente se appartenete alla seconda decade e pure se non siete più giovanissimi. Quale attore vi impersona meglio oggi secondo gli astri? Il bravissimo Matthew Modine, protagonista di “Full Metal Jacket” e del vostro stesso segno.

Festa di Pasquetta gratificata da ottimi transiti planetari. Qualche lieve nervosismo potrebbe arrivare dai rapporti amichevoli e familiari ma niente di grave. Luna in Capricorno vi prometterà amabilità e partecipazione attiva, specie se nati tra il 14 e il 19 maggio. In amore si accende la curiosità per una conoscenza fatta di recente, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Le storie di lunga data vivono un momento di serenità, specie se nati tra il 9 e il 14 maggio. L’attrice giusta per rappresentarvi oggi è Natasha Richardson, un Toro, specialmente ne “La contessa bianca”.

Anche oggi prosegue il favore degli astri. Tanti pianeti nel segno dell’Ariete vi forniscono forza caratteriale e verve. Avrete i riflettori puntati su di voi, specie se festeggiate gli anni a giugno. Riuscite peraltro a mettere insieme la parte erotica e quella emotiva oggi, specialmente se nati dal 5 al 13 giugno. Exploit erotici di livello per chi è nato in maggio. L’attrice Gemelli da segnalare oggi è Carey Mulligan, protagonista del film “Non lasciarmi”.

Un cielo di Pasquetta piuttosto radioso per il vostro segno. Urano e Nettuno vi daranno splendidi effetti sulla salute psicofisica, sull’umore e sui rapporti con l’ambiente familiare, soprattutto se siete nati tra il 28 giugno e l’1 luglio ma anche tra il 12 e il 14 luglio. In amore ritrovate completa sintonia con la vostra dolce metà. Chi è single grazie a Urano e Nettuno si gode intriganti conquiste. Niente facili sentimentalismi però, specie se siete nati dal 14 al 18 giugno. L’attore del vostro segno che maggiormente vi rappresenta è l’adrenalinico Tom Cruise, in questo caso come protagonista di “Eyes Wide Shut”, sempre di Kubrick.

Un po’ di svogliatezza oggi perché non tutto quello che si è succeduto vi ha soddisfatto. Giove in Acquario è in angolo ostile e può creare facili equivoci con familiari e amici ma tranquilli, niente di grave. La persona che vi fa battere il cuore è predisposta a darvi emozioni molto intense: assecondatela e non fate i capricci. Se nati tra il 10 e il 13 agosto potrete vivere momenti fantastici da single. L’attrice giusta per la giornata di oggi è senz’altro Charlize Theron, in particolare nella sua performance in “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”.

Aspetti magnifici accompagnano questa giornata. Urano in Toro e Plutone in Capricorno vi sorreggeranno e terranno per mano per giocare ogni partita. In amore sarete arditi e propositivi e non vi farete fermare da nulla e nessuno. Se festeggiate gli anni dall’8 al 13 settembre potreste assaporare consistenti successi! Chi nasce nella seconda decade non si lasci intimorire da avversari che stimoleranno le loro capacità combattive in amore. Sean Connery, attore Vergine e protagonista del film “Marnie”, rappresenta alla grande il vostro segno oggi.

Pasquetta oggi vi propone altre possibilità di ricreazione rispetto alle solite. La vostra tendenza a entrare in crisi rispetto a una scelta si propone di nuovo, per via di una Luna in angolo dissonante se siete nella terza decade. Sarete costretti a prendere posizione a un certo punto. In amore un gruppo di pianeti in Capricorno e Ariete vi rende un po’ nervosi e irrequieti con la persona amata, senza un motivo chiaro e spiegabile, specialmente se festeggiate gli anni tra il 28 settembre e il 4 ottobre. Se siete single otterrete una conquista erotica inattesa, specie se fate parte della seconda decade. Il genio di Montgomery Clift in “Un posto al sole” rappresenta al meglio il vostro segno come consiglio cinematografico.

Una Pasquetta che vi vede ai primi posti dei segni fortunati della giornata. Luna in Capricorno suggella un trend di ottimismo e di freschezza delle idee ma pure di capacità di persuasione. Plutone e Nettuno in campo amoroso oggi sono bendisposti e vi consentono di dare sfogo in modo sereno ai vostri bollenti spiriti, che siate in una coppia fissa o in una relazione occasionale. Avrete anche un’ottima forma psicofisica, specialmente se festeggiate gli anni dal 26 ottobre al 5 novembre. La star che vi rappresenta a livello zodiacale oggi è Monica Vitti, specialmente nel film “Polvere di stelle”.

Lunedì frizzante e avventuroso come piace a voi. Venere, Sole e Mercurio in Ariete ma anche Giove e Saturno in Acquario vi danno ottimismo per iniziative per le quali arriveranno poi consensi unanimi. Specie se appartenete alla prima e alla seconda decade beneficerete di un tocco di estro. In amore colpite al cuore una persona che avevate puntato da tempo e che vi faceva girare la testa. Se siete della seconda decade sappiate tuttavia agire con intelligenza e senza fretta. L’attore che sicuramente rappresenta al meglio il vostro segno oggi è Franco Nero, impareggiabile nel film “Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica”.

Pasquetta brillante e dinamica per voi. Urano in Toro vi rende gaudenti, sensuali e amabili, soprattutto se festeggiate gli anni tra il 27 e il 31 dicembre. Armonia in famiglia grazie al team di pianeti in Ariete, che però al tempo stesso vi dà qualche calo nell’umore. Sentimentalmente sapete di essere una cosa sola con la vostra dolce metà e l’intensità emotiva toccherà vette inesplorate se nati tra il giorno 8 e il giorno 13 di gennaio. Chi è in una relazione ancora non seria potrebbe ritrovarsi in realtà in una situazione pronta a decollare. L’attore Capricorno di oggi è il leggendario Humphrey Bogart in “Acque del Sud”.

Una giornata di Pasquetta serena con i vostri cari e gli amici di sempre. Marte in Gemelli, Venere, Sole e Mercurio in Ariete e Giove e Saturno in Acquario vi tengono alto l’umore. Se ci sarà un po’ di stanchezza sarà invece a causa di Urano in Toro, specie se nati tra il 28 gennaio e il 2 febbraio. In amore ritrovate una vecchia fiamma che riaccende il desiderio. Se siete single potrete riannodare alcuni nodi del rapporto antico. Vanessa Redgrave è l’attrice Acquario suggerita dagli astri oggi, specie nel film “Blow up”.

Aria di Pasquetta segnata dal favore degli astri. Nettuno in angolo positivo vi consente di vivere una giornata nelle vostre corde, specie se nati tra il 9 e il 15 marzo. Sarete sensibili, affettuosi, premurosi. Avrete anche un affiatamento profondo con la vostra dolce metà: Nettuno infatti splende in Pesci mentre Urano in Toro vi darà ricettività. Luna e Plutone vi daranno affettività, mentre Venere, Mercurio e Sole in Ariete vi daranno adattabilità. L’attrice Pesci Elisabeth Taylor in “La bisbetica domata” è il consiglio degli astri oggi per il vostro segno.