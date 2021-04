Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 aprile

Argento vivo addosso nella giornata odierna in cui Mercurio entra nel vostro segno e stimola potenti intuizioni. Riuscite a raccordarvi completamente con la persona amata. Il vostro carattere burbero, specie per i nati in marzo, si ammorbidisce gioiosamente. Se siete nati nella seconda decade e siete single contate sul folgorante appoggio di Venere. Oggi gli astri vi consigliano un film per ogni segno. Il vostro è “Fronte del Porto” con Marlon Brando, anche lui un Ariete.

Giornata di Pasqua molto fortunata grazie al vostro paladino Urano, ormai stabilito nel vostro segno per i prossimi 5 anni. Avrete uno splendido stato di forma fisica ma pure psicologica. In amore Plutone e Nettuno vi elargiscono una notevole passionalità, specie se festeggiate gli anni dal 12 al 17 maggio ma anche quelli dal 7 all’11 maggio. Film per voi oggi? “Per chi suona la campana”, con Gary Cooper protagonista e segno Toro.

Festa di Pasqua in allegria e armonia. Mercurio in Ariete è il vostro certificato di fascino e amabilità. Discreto stato di salute, occhio solo ai nati dal 9 al 14 giugno per qualche disturbo o malanno di stagione. Venere e Mercurio in Ariete vi rendono vivaci e mai annoiati con la vostra dolce metà. Specie se siete nati in giugno vi godete una fase di vera rinascita sentimentale. Il film consigliato per oggi è “Senso” con Alida Valli, anch’ella facente parte del vostro segno.

Ricorrenza della Pasqua gratificata dalla presenza di Marte in Gemelli, specie se festeggiate gli anni in luglio. I vostri desideri sono sul punto di realizzarsi ma vi sarà chiesto di attendere un po’. In amore qualche scaramuccia e piccoli inciampi potrebbero interessarvi e in alcuni momenti ci saranno difficoltà ma anche la chance di una svolta positiva. “West Side Story” è il film di oggi per voi. La protagonista femminile, Natalie Wood, apparteneva al vostro segno.

Quadro dei transiti di Pasqua abbastanza positivo. Marte in Gemelli sostiene felicemente ogni vostra iniziativa mentre Urano in Toro è al momento dissonante. In amore tre piani vi forniscono lo slancio necessario per dedicarvi alle imprese amorose. Se siete single non dovrete far altro che cogliere la mela ma occhio a non prenderne più di una! Il film consigliato dagli astri è “C’era una volta in America” con lo straordinario Robert De Niro, anche lui un Leone.

Pasqua abbastanza soddisfacente in cui molti pianeti vi danno manforte. In amore Urano in Toro vi invia influssi di fascino, seduzione e volontà di godervi i sentimenti, specie se siete nati in settembre. Siate però sempre prudenti, specie se siete single. “Assassinio sull’Orient-Express” è il film giusto per voi oggi, con Lauren Bacall che rappresenta al meglio il vostro segno zodiacale.

Festività di Pasqua con Saturno in Acquario che vi fa innalzare il livello di razionalità ed equilibrio, specialmente se nati nella seconda decade. In amore, attraverso un intelligente compromesso, trovate il punto di incontro in una questione pratica riguardante amici in comune, soprattutto se festeggiate gli anni dal 17 al 22 ottobre. Il film di oggi per voi è Topkapi con l’attrice greca Melina Mercouri, anche lei Bilancia.

Un quadro dei transiti molto luminoso oggi. Plutone in Capricorno vi darà uno speciale magnetismo che vi caratterizzerà per tutta la giornata, in special modo se siete nati tra il 14 e il 19 di novembre. Colpite al cuore una persona che vi aveva incuriosito da un po’: il vostro animo ardito fa il resto. Se siete già in coppia vedete fiorire progetti di lungo respiro. L’attore che meglio vi rappresenta oggi è lo Scorpione Alain Delon, in particolare nella sua interpretazione all’interno de “Il gattopardo”.

Cielo di Pasqua molto positivo con Sole e Luna entrambi benefici in Ariete. Se siete nati nella seconda decade metterete in campo grandi livelli di entusiasmo. Una nota di poesia accompagna le vostre sortite amorose con la persona che vi sta a cuore. Sarete particolarmente accoglienti, dolci e avvolgenti, specie se nati nella terza decade. Chi è single e festeggia gli anni dal 14 al 20 dicembre non si farà scappare le buone occasioni che gli capiteranno a tiro. “La ragazza con l’orecchino di perla” è il film consigliato oggi, con una bravissima Scarlett Johansson rappresentante del Sagittario.

Celebrazione pasquale serena malgrado Venere, Sole e Mercurio in ariete vi rendano un po’ inquieti, specie se nati nella seconda decade. La Luna vi apre a una celebrazione frizzante e divertente: la noia sarà bandita. Ne sentirete maggiormente gli influssi se nati tra il 22 e il 28 dicembre. Mercurio imbronciato in amore potrebbe non farvi sintonizzare pienamente con la vostra dolce metà. La vostra presenza di spirito vi consentirà di aggiustare le incomprensioni.

Oggi l’attore che può rappresentarvi meglio è Jude Law, specialmente per il film “L’amore non va in vacanza”.

Pasqua allietata da Marte che splende in Gemelli. Grande serenità e simpatia specie nella famiglia d’origine, mentre Urano in Toro darà un po’ di negatività ai nati tra il 28 e il 31 gennaio e vi suggerisce di non esagerare con il cibo. In amore siete dotati di grande passionalità ma anche di razionalità. Sia che siate già in coppia o alla ricerca di una persona vivrete un momento decisamente fortunato. L’istrionico attore Christian Bale è un Acquario come voi: ammiratelo nel film consigliato oggi, “The prestige”.

Una felice giornata di Pasqua vede diversi pianeti in angolo benefico con il vostro segno, tra cui Plutone, Luna, Giove e Saturno. Soltanto Marte in Gemelli vi contrasta ma niente paura: non vi difetteranno amabilità, creatività e adattabilità. Una bella ondata di emozioni vi invade il cuore, specie se festeggiate gli anni dal 20 al 25 febbraio. Il rapporto con la persona amata si alimenta di nuovi contenuti, di passionale ardore e di complicità erotica. Il film che vi consigliamo oggi è “L’esercito delle dodici scimmie”, con il bravissimo Bruce Willis protagonista. Proprio lui è un rappresentante dei Pesci.