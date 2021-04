A Pasqua adotta un agricoltore e sostieni le tradizioni italiane. FOTO

Dal peperone Pontecorvo DOP di Frosinone al Morbidone dell’Oratino, dallo zafferano di Navelli fino ancora al carciofo violetto di Niscemi in Sicilia e al cannellino di Atina in Ciociaria. Con una donazione in ore lavoro destinate alla semina, all'aratura, alla trebbiatura e alla raccolta è oggi possibile adottare una delle tradizioni agroalimentari italiane. Si chiama Coltivatori di Emozioni ed è la prima piattaforma italiana di social farming

a cura di Costanza Ruggeri