Oroscopo del 2 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio e Nettuno in Pesci allargano gli orizzonti mentali, ci saranno ottime prospettive in famiglia e nelle relazioni amicali, specialmente se festeggiate gli anni in aprile. L’amore diventa un bersaglio mobile oggi se siete single e appartenete alla terza decade. Ma state attenti che non diventi il classico mordi e fuggi. Se siete una coppia assaporerete grandi piaceri in serata. Nella vostra professione si profila la possibilità di posizioni di rilievo, specie se nati in marzo.

Mercurio e Nettuno vi abbracciano dal segno dei Pesci e, dopo giornate complicate, avrete una certa ribalta. Plutone in amore rende prorompente la vostra vitalità e benedice il vostro vigore fisico, specie se nati tra il 14 e il 17 maggio e tra il 10 e il 13 dello stesso mese. Avete un’instancabile voglia di lavorare, specialmente se siete nati dal 27 aprile al 2 maggio.

Giove e Saturno vi daranno alti e bassi nell’umore mentre invece Urano in Toro è il vero regista della vostra fortuna e vi farà evitare inciampi di stile. Nella primavera di quest’anno Marte fa spirare un vento di passioni specie se siete parte della seconda decade. Se invece siete nati tra il 31 maggio e il 6 giugno avrete una bella scalata e i vostri sforzi amorosi saranno ripagati. Offrite eccellenti performance a lavoro e avrete completa consapevolezza dei vostri progetti lavorativi.

Quadro dei transiti con qualche piccolo blocco ma che però non vi ostacola pesantemente. Alcuni dei vostri sogni sentimentali saranno realizzati, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 16 di luglio. Se siete nati in luglio peraltro Plutone in Capricorno vi invita a un bagno di realtà. Non fate i Superman a livello lavorativo: alcuni piani saranno ritardati e ci saranno pause e aggiornamenti da fare.

Un espansivo Sole in Ariete vi darà una clamorosa realizzazione personale. Luna in Sagittario è positiva e vi darà grinta specie se appartenete alla seconda decade. In amore vi ritrovate sulle note del desiderio e dovrete capire se le vostre emozioni vi porteranno sul terreno di una relazione duratura o di un flirt momentaneo, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 17 agosto. Luna e Venere vi faranno ottenere portentosi risultati a livello professionale.

Nonostante Mercurio e Nettuno siano contrari dai Pesci la giornata vi sorride. Trovate sempre il buono nelle persone e cercate di non prendervi tropo sul serio. Provate anche a scansare le cosiddette attrazioni fatali che la Luna potrebbe mettere sul vostro passo in campo amoroso. Lavorativamente date sfogo alla vostra voglia di produrre e dimostrare chi siete.

Una giornata che annuncia un cielo più sereno dei precedenti, pronto ad abbracciarvi benevolo e a vedervi muovere con passo misurato, elegante e da vero gentleman. Proprio in linea con le vostre corde! In amore vi incamminate sul sentiero di una nuova storia di coppia accompagnati dall’intelligenza e dalla logica, doti che tutti vi riconoscono. Questo in special modo se festeggiate tra il 28 di settembre e il 4 di ottobre. In ufficio si muovono alcune questioni che vi coinvolgono da vicino ma la fretta è cattiva consigliera. Di conseguenza, non agite di impulso, specialmente se siete nati nella prima decade.

Avete ancora il timone della situazione in mano e fate conto della vigorosa sicurezza dei vostri mezzi. A indicarvi la rotta da seguire c’è Plutone, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al giorno 16 di novembre. In amore Plutone tiene accesa la fiamma dell’ardore primaverile dell’aspetto erotico, specie se appartenete alla terza decade. Nettuno vi allarga l’universo emotivo se siete nati dal giorno 10 al giorno 14 di novembre. Il vostro dinamismo vi porta lontano se lavorate in un contesto autonomo e se fate parte della terza decade.

Una Luna trionfale nel vostro segno vi regala una giornata radiosa, con spirito lieto. Potrete raggiungere alcuni traguardi specie se nati nella seconda decade. Il cielo amoroso vi tiene per mano portandovi tante tentazioni e molti punti di evasione, specie se festeggiate gli anni dal 28 novembre al 4 dicembre. A voi la scelta se abbandonarvi a queste emozioni o riscoprire il tesoro dell’unione perfetta. Mercurio contrario non vi ferma in ambito lavorativo: sarete agili e veloci, come sempre.

Urano vi darà grande carica vitale e fiducia nei vostri mezzi, specialmente se festeggiate gli anni dal 27 dicembre al 2 gennaio. Urano, Mercurio e Nettuno dipingono la giornata amorosa su una tela con cambiamenti per la vita affettiva che saprete accogliere con pacatezza e razionalità. La vostra mente brillante e geniale si ingegna affinché un progetto di vita vada a buon fine. Gli astri vi sorreggeranno specie se fate parte della terza decade.

Respirate aria nuova grazie all’appoggio di Mercurio e Nettuno, con una giornata dallo scatto evolutivo importante. Saturno e Giove vi daranno consapevolezza di alcuni cambiamenti se fate parte di seconda e terza decade. Lo stesso Saturno vi fornirà la logica per instradarvi su nuovi affetti, con il cuore che tornerà a battere e possibilità di ritorni di fiamma. Urano oggi vi creerà nuovi contrasti lavorativi ma ne uscirete fuori grazie alla vostra diplomazia.

Quadro dei transiti odierni discreto. Un gruppo di forze planetarie rema a vostro favore a dispetto dei pianeti ancora non individuati. Un ardore erotico degno di Casanova vi pervaderà nella giornata odierna, malgrado un Marte capriccioso. Date lo spazio che si merita alla vostra vita passionale, senza farvi frastornare da impegni lavorativi o incombenze familiari. Mentre il mondo si affaccenda voi, con imperturbabile self control, vi muovete in ufficio tranquillamente, specialmente se siete nati tra il 14 e il 17 marzo.