Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 marzo

Un quadro dei transiti abbastanza promettente oggi. Venere e Giove ma anche il Sole e Saturno lavorano affinché la vostra vita prenda una decisione spedita e vada sui binari della coerenza e dell’equilibrio. Plutone in Capricorno vi mette alla prova, specie se fate parte della terza decade. Venere e Giove vi tengono fedele compagnia anche in amore. Chi ha una relazione stabile potrà contare su un momento di grande sintonia, specie se si festeggia il compleanno tra l’8 e il 14 di aprile. Urano, pianeta del lavoro, si trova in posizione benefica: arriveranno novità in campo professionale, specie se avete scelto di abbracciare un lavoro autonomo e se siete nati nella prima decade.

Oggi un felicissimo Mercurio in Pesci vi vedrà alle prese con varie incombenze familiari. Con il vostro infaticabile spirito riuscite, come sempre a venirne a capo, conquistandovi la palma del segno che ha più pazienza in questa giornata. Una nota di passionalità travolgente vi viene generata dagli astri oggi: troverete una scia di eros alla quale non saprete dire di no, soprattutto se festeggiate gli anni tra il 9 e il 17 maggio. A lavoro siete in cammino verso la conquista di posizioni di sempre maggiore rilievo.

Discreti transiti planetari anche oggi. Il duo di Venere e Sole splende in Ariete e vi consente di avere equilibrio psicofisico e freschezza mentale. Se avete relazioni sentimentali che sono in corso d’opera potete dedicarvi alla loro costruzione, guidati da istinto e un po’ di fortuna. Se svolgete una professione che riguarda il transito di denaro o il commercio in generale, Saturno vi sostiene convinto, specie se appartenete alla prima decade.

Configurazione celeste in fase di espansione positiva. Mercurio in Pesci vi è amico ma Venere in Ariete è invece in angolo dissonante. Non vi mancano però ricettività e la capacità di essere empatici. L’organizzazione delle prossime gite pasquali vi appassionerà se fate parte di una coppia. Se siete invece single un incontro quasi casuale nel pomeriggio vi aprirà la strada verso una nuova relazione, specie se siete nati dal 3 al 7 luglio. Vi calate con entusiasmo in una nuova avventura professionale dove sarete chiamati a dare il meglio di voi stessi. Questo specialmente se festeggiate gli anni a giugno.

Luna, Venere, Sole e Marte combinano passaggi felici e fortunati per il vostro segno. Vitalità, energia e un pizzico di protagonismo non vi faranno difetto. Tutto questo in modo più incisivo se fate parte della prima decade. In amore siete audaci e portati verso nuovi territori da esplorare. Se siete single vi mettere alla prova per scoprire quanto piacete. I nati della seconda decade siano tuttavia prudenti: Saturno è ostile e potrebbe ostacolare le mosse. Un incarico lavorativo di grande prestigio potrebbe capitare sulla vostra strada: non dite di no alle sfide e accettate con entusiasmo.

Trama odierna che vi vede in un’ottima condizione psicofisica e pure di discreto buonumore. La vostra amabilità è esaltata in famiglia ma Mercurio e Nettuno seminano un po’ di zizzania se fate parte della seconda decade. Plutone in Capricorno vi consente di costruire il futuro di coppia con pacatezza, equilibrio e razionalità, specie se festeggiate gli anni dal 14 al 17 settembre. Una rete di operazioni professionali da condurre con i vostri collaboratori di fiducia vi stimola molto sotto il profilo professionale.

Transiti odierni che promettono equilibrio, serenità e anche una discreta allegria. Giove innalza i vostri entusiasmi e immette un raggio di fiducia nella vostra dimora familiare. Ottimi i rapporti con i vostri genitori. Non mancano scambi comunicativi ma anche quiete e armonia. In amore ricercate l’unione perfetta di due anime nel vostro percorso. Questa esperienza vi impone saggezza e riflessione. Venere e Plutone in angolo dissonante vi invitano a non dare nulla per scontato a livello di affettività e a procedere a passi cauti, specie se siete parte di prima e terza decade. Una buona occasione di investimento vi stimola a destinare i vostri quattrini in una zona sicura. Il momento è propizio per operazioni in campo finanziario.

Un Giove birichino incrina il quadro dei vostri transiti, specie se siete parte della terza decade. Anche Urano in Toro vi contrasta. In amore le forze celesti vi vogliono appassionati e coinvolti. Tra oggi e domani vivrete un’impresa amatoria che vi vedrà lanciati su tutta la linea. Lavorativamente parlando risolvete, con garbo e gentilezza, una questione scomoda che aveva coinvolto due colleghi.

Sole e Luna si trovano in angolo benefico: aumenterà quindi il vostro entusiasmo e anche la voglia di condividere emozioni con gli altri. Risolverete con il vostro equilibrio alcune questioni complesse a livello familiare. In amore non vi manca il gusto per l’avventura: se siete single non ci saranno problemi di sorta e non vi farete fermare dinanzi a nulla, specie se siete parte della prima decade. Se svolgete una professione che muove interessi economico-finanziari la Luna vi conduce a risolvere situazioni operative molto importanti.

Piano degli aspetti planetari che vi dà buone indicazioni. Mercurio e Nettuno si muovono in angolo benefico e vi danno la possibilità di offrire consigli concreti agli altri ma che torneranno utili anche a voi stessi. In amore una componente passionale oggi prevarrà su quella romantica. Una bella avventura vi capita a tiro e voi cedete alla tentazione. In ambito professionale ci saranno progetti di lavoro molto importanti per chi appartiene a prima e seconda decade. In particolare i nati nella prima decade potranno generare aspetti esaltanti ma non dovranno fare il passo più lungo della gamba.

Un piano dei transiti eccellente per oggi, nonostante Urano continui il suo viaggio nel secondo contrastante del Toro. Non vi curate di un clima caotico che si respira in casa ma procede nell’occuparvi delle vostre cose. In amore Nettuno e Mercurio sono molto positivi, specie se siete parte della prima e della seconda decade. Urano imbronciato però può confondervi le idee. Vi attivate – a livello lavorativo – in maniera costruttiva per raccogliere una proposta molto allettante. Sappiate coglierla al volo specie se festeggiate gli anni dal 10 al 13 febbraio.

La lettura planetaria di oggi vi fa salire sul podio dei segni più fortunati di giornata. Tutti i pianeti eccetto Marte vi guardano sorridenti. In amore non vi spaventate della potenza dei sentimenti di una relazione che sta bussando alle porte del vostro cuore. Non arretrate proprio ora: è la giusta occasione per tastare il polso di questa nuova passione. Un benefico Mercurio vi apre la strada verso prestigiose collaborazioni lavorative, specie se siete nati tra il 3 e il 12 marzo.