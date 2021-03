Dal Louvre torna a Ravenna la Madonna in Trono con Bambino

Erano 160 anni che il prezioso altorilievo in marmo, che in origine proteggeva il sarcofago di Dante Alighieri, non faceva ritorno a Ravenna. Direttamente dal Louvre arriva ora in prestito, in occasione delle celebrazioni per il Sommo Poeta nel settecentesimo anno della sua morte, la Madonna in Trono con Bambino, realizzato alla fine del XIII secolo, raffigurante la Vergine seduta in trono drappeggiata all’antica con in braccio il Bambino che benedice con la mano destra. L’occasione è la mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio” a cura di Massimo Medica, in programma presso la Chiesa di San Romualdo di Ravenna dal 24 aprile al 4 luglio 2021.