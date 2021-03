Oroscopo del 22 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Un clima vivace e brioso con Giove in Acquario che dà verve e spirito, specie se siete nati nella terza decade. Venere nel vostro segno vi darà modo di superare le difficoltà che potreste incontrare sul vostro cammino. Sarete irresistibili in famiglia in particolar maniera se siete nella prima decade. Vivete la leggerezza sentimentale con grande leggerezza di tocco e genuinità. Chi ha la fortuna di avere una relazione stabile vedrà allontanarsi definitivamente lo spettro della noia. Oggi in ufficio qualcuno vuole fare il prepotente ma voi utilizzate il vostro senso di giustizia per difendere i più deboli, specie se festeggiate gli anni nella terza decade.

Nonostante Plutone e Urano favorevoli vi scoprite calmi e pacati ma non per questo non siete tenaci, ambiziosi e concreti. Resta da tenere sotto controllo la vostra salute, in particolar modo le vie respiratorie, naso e gola se festeggiate gli anni dal 9 al 15 di maggio. Sole e Mercurio abitano in Ariete e Pesci e vi consentono di vivere la dimensione emotiva con piglio vivace, allegro e senza farsi frastornare. I single vivranno importanti momenti di flirt. Lavorativamente portate ordine e disciplina in ufficio dopo alcuni contrasti tra colleghi.

Venere vi porta una ventata di benessere, gioia e allegria, nonché anche un importante senso dell’umorismo. La vita familiare appare oltremodo lieta, in particolare con figlie e figli ma anche sorelle e fratelli. In amore non pensate che chi avete puntato con tanto ardore ora sia sparito dal vostro orizzonte. Gli astri vi chiedono di fare un piccolo passo in avanti e capirete che sarà stata una mossa azzeccata. I moti planetari vi portano a gestire le questioni economiche con attenzione. Trovate confidenti, amici e familiari che vi consiglieranno in alcuni investimenti.

Moti planetari senza infamia e senza lode. Venere un po’ imbronciata ma non vi mancherà l’intuito, regalato dalla Luna. Il Sole e Plutone tuttavia non vi rendono la vita facile ma non vi fate scoraggiare. Siete di fronte a una scelta da fare in amore: dovrete prendere una posizione specialmente se siete nati dal giorno 5 al giorno 13 del mese di luglio. In ambiente lavorativo darete sostegno a un nuovo collega in difficoltà, appena arrivato.

Venere benevola dal segno dell’Ariete. Avrete una certa propositività anche grazie al Sole e a Marte in Gemelli. Giornata sì per la componente fondamentale, specialmente se siete parte della prima decade. Una persona per voi significativa sta prendendo sempre più spazio nella vostra vita quindi prendetevi cura di questo legame. Se lavorate per far rendere altre persone avrete autostima ma anche carisma e autorevolezza.

Un Marte imbronciato perché occupa il segno dei Gemelli, la giornata sarà dunque caratterizzata da alti e bassi nel tono e nell’umore. Non date peso al comportamento ambiguo di un conoscente o di un amico alla lontano. Cercate in amore – oltre alla sintonia – una buona intesa a livello mentale. Se svolgete una professione che riguarda le transazioni economiche bisogna fare attenzione a restare sempre concentrati.

Prosegue il cammino di Giove in Acquario ad allietarvi la giornata con spensieratezza e leggerezza di tocco. Ancora diverse forze celesti vi tengono il broncio ma saprete gestire i cambiamenti odierni, specialmente se fate parte della terza decade. In amore la vostra dolce metà si mostra molto comprensiva e capace di lavorare al vostro benessere, specie se festeggiate gli anni tra il 29 settembre e al 3 ottobre. Se siete single potrete tornare a fare avventure e flirt. Lavorativamente parlando la vostra serietà e l’impegno saranno al passo nei tempi previsti per svolgere gli incarichi.

Urano porta un po’ di negatività e stanchezza ma a parte questo c’è un palcoscenico di transiti quasi completamente a vostro favore. Sotto i riflettori i rapporti tra fratelli e sorelle. Uno splendido Nettuno in pesci vi darà avventure incredibili a livello amoroso, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 14 novembre. Possibile che da alcuni incontri possano emergere relazioni durature. Qualsiasi lavoro svolgiate la Luna sarà in angolo favorevole, specie per chi è nato tra il 15 e il 22 novembre.

Continua la sosta di Mercurio in Pesci che vi provoca qualche piccola e momentanea contrarietà. La vita familiare sarà un po’ teatro di complicazioni, che però riuscirete a sciogliere con il vostro buon senso e con garbo. Nulla di grave però, per mettervi in difficoltà ci vuole ben altro! Occhio in amore perché potrebbe sfuggirvi un po’ la connessione con la persona al vostro fianco. Lavorativamente siete in attesa di una risposta per un concorso o un esame? Otterrete una buona affermazione superando avversari abbastanza agguerriti.

Una giornata un po’ ingarbugliata per voi, con Sole e Luna in Ariete e nel Cancro che vi renderanno un po’ nervosi e irrequieti o addirittura eccessivamente dinamici. Questo specialmente se fate parte della seconda e della terza decade. In amore il lato fisico e passionale prevale su quello sentimentale. Nettuno e Plutone prevarranno soprattutto per chi è parte della terza decade. Sarete più sensibili e delicati se festeggiate gli anni dall’8 al 13 gennaio. In generale, saranno maggiormente favoriti i nati nella prima decade. In ambito professionale la vostra tendenza a essere puntigliosi saprà darvi una preziosa caratura in qualsiasi impegno.

Una nuova freschezza di spirito da sperimentare oggi grazie a Venere in Ariete. Il vostro cielo si illumina di gioia di vivere, simpatia e di umorismo. Ci saranno amicizie e contatti affettivi in primo piano. Clima sereno in famiglia specialmente tra fratelli e sorelle, zii e zie ma anche nonni e nipoti. In amore Venere e Saturno si mostrano benevoli e vi daranno una grande carica di entusiasmo nella relazione, soprattutto se il vostro compleanno avviene tra il 5 e il 17 febbraio. Possibili alcuni atteggiamenti scanzonati e fanciulleschi della vostra dolce metà che vi faranno sorridere. In ambito lavorativo aiutate con grande disinvoltura un collega in difficoltà, creando una nuova amicizia.

Un Marte molto congeniale al vostro segno vi renderà irrequieti e nervosi così come poco disponibili al dialogo. Possibile che ci sia maretta in famiglia, magari con conviventi più piccolini, fratelli o sorelle. Se avete animali domestici in casa non si escludono complicazioni dovute al loro carattere burbero o capriccioso. Niente di grave però. In amore un’aria un po’ troppo sbarazzina e scanzonata non si confà al vostro animo profondo e romantico. Questo clima non vi soddisfa, a prescindere che siate in una coppia stabile o in una relazione occasionale. Capitolo lavoro: se svolgete una professione che riguarda l’infanzia e l’educazione la Luna vi darà più pazienza del solito.