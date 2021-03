Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 marzo segno per segno

Si forma l’equinozio nel vostro segno e arriva per tutto lo Zodiaco questo importante avvenimento. Da domani il giorno comincerà ad aumentare nel numero di ore. Addirittura 9 corpi celesti si coalizzano per favorirvi e per dare maggiore sensibilità al vostro Io. Attenzione tuttavia se siete nati nella terza decade: Plutone in Capricorno rende le vostre armi lievemente spuntate. In amore c’è una fase di entusiasmo, di dinamismo e di avventure appaganti. La vostra natura fresca e vibrante ha gioco facile in campo amatorio, in particolare se appartenete alla seconda decade. Un nuovo impegno lavorativo per oggi non vi disturba, anzi vi esalta, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nuovi scenari si dipingono in cielo per voi dal punto di vista familiare, amicale, affettivo. In amore il vostro carattere pacioso ma molto determinato affascina e seduce la persona che volete conquistare. Urano vi darà forza morale e coraggio di agire, in special modo se festeggiate gli anni dal 27 al 30 aprile. Se svolgete una professione che ha a che fare con l’immagine, la fotografia e la moda oggi avrete una buona chance per far notare quanto valete.

Siete dotati di carisma e brio ma anche di verve intellettuale. Siete la perfetta dimostrazione, insomma, di quanto il vostro segno possa risultare camaleontico. Fino a quanto resterete? Date spazio alla parte sentimentale e non solo, pure a quella erotica e sessuale. Specialmente se siete nati nella terza decade avrete rotazioni di partner che vi coinvolgeranno corpo e anima. Se festeggiate gli anni tra il 7 e il 14 giugno diversi pianeti vi renderanno facile lo scorrimento della giornata lavorativa.

Venere e Sole potrebbe darvi armi spuntate per oggi. A sorreggervi però ci sono Nettuno e Urano, rispettivamente in Pesci e in Toro. In questa giornata non vi conviene fare scelte impegnative a livello amoroso. Ci saranno però successi strepitosi per i single che sono nati dal 12 al 14 luglio. Lavorate anche oggi che è sabato? Dovrete applicarvi correttamente a tutti gli aspetti della giornata, in particolare se siete nati in prima e seconda decade.

Configurazione planetaria fortunata sotto tutti i punti di vista. Ottimi i rapporti familiari e quelli con gli amici. In amore procedete spediti verso una impresa che sapete già di aver realizzato. Il Sole in Ariete vi rende spavaldi e temerari più del previsto, specialmente se siete nati dal 7 al 17 agosto. Lavorativamente avrete il vostro solito piglio coinvolgente e aiuterete quelli che invece si mostreranno pigri.

Avvertite il cambiamento dell’equinozio di primavera in maniera rilevante. Il vostro temperamento viene mossa in maniera nuova da tutto questo. Se siete single largo ai nuovi amori, così come anche se la vostra storia pare logora e rattoppata. Gli astri vi stimolano a prendere in mano la vostra vita. Anche lavorativamente cominciate la giornata con la vostra diligenza e precisione: diventerete anche più disinvolti con il passare del tempo.

L’equinozio di primavera vi rende un po’ accentuati alcuni difetti, come l’esitazione e la freddezza caratteriale. Non vi sbilanciate e cercate di valutare tutti gli aspetti prima di prendere una decisione. Se appartenete alla prima decade non date peso al comportamento di un convivente, come un figlio o un genitore che vi appare distante. Se siete single non vi chiudete in situazioni che non prevedevate. Un nuovo corteggiatore può incuriosirvi più del solito e vi darà maggiore spensieratezza. Usate il mondo dei social per divertirvi e conoscere gente nuova. Un nuovo progetto di lavoro vi entusiasma ma, al tempo stesso, aumenta il vostro senso di responsabilità. La vostra programmazione vi metterà in una botte di ferro.

Continua la sosta di Plutone in Capricorno, segno con il quale avete buoni rapporti astrologici e condividete la simbolica signoria di Marte, forza virile per eccellenza. In amore Nettuno transita in angolo magnifico in Pesci, specie se fate parte della terza decade. La forza dell’eros prevale sul sentimento. Non sapete dove lasciare il vostro denaro? Non lasciatevi scappare la possibilità di un affare fruttuoso.

Traete i massimi vantaggi dall’equinozio di primavera. Aumenta il livello del vostro tono così come dell’umore e dell’ottimismo. Sole, Plutone e Saturno ma anche Venere e Giove sono tutti dalla vostra parte. In amore un nuovo interesse vi sta facendo un po’ sbalestrare. Siete un po’ meno lucidi e razionali, quindi prendetevi un momento di pausa per riflettere. Venite inoltre a capo di una questione d’ufficio legata a un collega arrivato da poco.

Non vi manca nulla: avete sicurezza nel modo di procedere e in qualsiasi scelta da compiere. Sappiate tesaurizzare questo momento davvero straordinario. Prendetevi cura della vostra relazione senza dare nulla per scontato e impegnandovi costantemente e in maniera costruttiva. Lavorate anche di sabato? Non vi date preoccupazione se i capi non vi hanno dato la giusta importanza. Si è trattato soltanto di una distrazione. Le cose cambieranno soprattutto per chi è nati dal 13 al 18 gennaio.

L’equinozio di primavera vi regalerà ottimismo, capacità di empatia e voglia di primeggiare, oltre che il desiderio di affermarvi senza tuttavia prevaricare sugli altri. Avrete anche una buona salute psicofisica e una buona funzionalità dell’organismo. Attenzione però a non eccedere troppo nei piaceri enogastronomici. Non vi sbilanciate inoltre sulle vostre posizioni politiche e ideologiche se siete nati a gennaio. Un caldo slancio sentimentale vi caratterizza nell’espressione dell’amore che provate per la vostra dolce metà: ve lo fornisce Venere. In ambito lavorativo porterete a casa risultati importanti che vi regaleranno stima e considerazione dai piani alti.

Nel giorno d’inizio della primavera astronomica molti pianeti abitano felicemente nel vostro segno. Urano in Toro invece vi favorisce se siete nati a febbraio. Venite investiti, seppur parzialmente, dalla carica di energia vitale e decisionista che vi farà diventare più grintosi. Il vostro carattere romantico e insieme avventuroso è esaltato dalla presenza di Nettuno che si concentra prevalentemente su chi festeggia gli anni dal 9 al 14 marzo. Potreste assistere alle contraddizioni tipiche del vostro segno di volere una relazione stabile ma, al contempo, una costante voglia di evasione. Non vi sembrerà vero ma arriveranno in ambito professionale introiti inaspettati, specie se fate parte della terza decade.