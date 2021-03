Oroscopo del 19 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lo Zodiaco vi sorride anche oggi. Sole, Nettuno, Venere e Mercurio si trovano nel buon segno dei Pesci e vi danno manforte. Non siate reticenti in amore ed esprimete sincera dedizione a chi sapete vi voglia bene. Se vivete un sentimento ancora non ricambiato non disperatevi e guardate le cose con ottimismo. Per i single la percentuale di possibilità di sedurre il vostro interesse amoroso è del 70%, specie se fate parte della terza decade. Un po’ di introiti vi arrivano finalmente per pagare alcune incombenze e tirate un sospiro di sollievo. Questo vale soprattutto per chi è nato dal 29 marzo al 3 aprile.

Una Venere in Pesci molto congeniale vi apre mente e cuore. Oggi in primo piano ci sono la famiglia e le preoccupazioni di stampo economico. Sole vi consentirà di essere prudenti e oculati, specie se festeggiate gli anni nella terza decade. In amore avete una personalità più sensuale e riuscirete a sedurre la persona a cui siete interessati. Se svolgete una professione riguardante la creatività artistica Nettuno vi sorreggerà, in particolar maniera se fate parte della terza decade.

Una giornata abbastanza promettente per ogni settore da parte dei transiti planetari. Giove splende in Acquario per voi consentendovi di essere dinamici e sempre al top, specie se appartenete alla terza decade. Non vi manca una grande agilità se siete sportive e sempre se fate parte della terza decade del vostro segno. La Luna vi metterà in contatto con nuove persone se siete single e specialmente nel caso in cui festeggiaste il compleanno tra il 28 di maggio e il 4 di giugno. Lavorativamente approntate ogni dettaglio per la preparazione di un evento importante: successo assicurato da Saturno, specie se siete nati tra il 29 maggio e il 5 giugno.

La Luna è in angolo solo mediamente positivo in Gemelli. Ci sarà qualche problema a casa, anche se di poco conto. Non mancheranno però intuito e sensibilità per risolverli. Usate queste doti in famiglia e nella gestione di interessi specifici. Una persona conosciuta da poco vi attira parecchio sentimentalmente: non avete paura di essere giudicati e non siate timidi, il vostro target sarà interessato a sua volta! Se svolgete una professione che riguarda vari tipi di comunicazione l’azione della Luna e di Mercurio vi aiuterà nelle mansioni di oggi.

Una configurazione planetaria di ottimo livello oggi. Marte e Luna in Gemelli vi daranno grande vitalità e vi faranno agire a ragion veduta, specie se festeggiate il compleanno dal 6 al 12 agosto. Giove in Acquario può annunciare qualche forma di possessività e dominio: fate attenzione e mantenetevi calmi e misurati, soprattutto se fate gli anni dall’8 al 16 agosto. Un’occasione lavorativa si presenterà nei prossimi giorni: valutate bene tutte le condizioni e comprendete se valga la pena o meno accettare.

Un profilo dei transiti abbastanza positivo per oggi. Plutone e Urano vi daranno forza di volontà, saldezza di carattere, capacità analitica. La Luna in angolo difficile oggi invocherà di essere ascoltata e avrete modo di esprimere in maniera semplice i vostri sentimenti alla persona amata. Tale ipotesi è più on point se festeggiate gli anni dal 27 al 31 agosto. Oggi lavoro di collaborazione con i colleghi e scambi proficui più che tentativi di competizione.

Una Luna molto propizia in Gemelli vi fa respirare aria nuova, di miglioramento emotivo generale e di innalzamento di tono e umore. In famiglia si risolveranno alcune questioni rimaste in sospeso. Se avete figlie e figli il rapporto sarà all’insegna della comprensione, specialmente se fate parte dei nati in settembre e della terza decade. Migliora anche la vostra situazione sentimentale se siete single, con una ventata di sensualità e passione tutta da sperimentare. Lavorativamente parlando oggi sarete guidati da un fiuto eccezionale e sarete in grado di capitalizzare le occasioni, specie se nati tra il 12 e il 15 ottobre.

Saturno e Urano impongono qualche piccolo stop alle vostre abituali tabelle di marcia, questo soprattutto se fate parte della seconda decade. Nulla di grave ma emergerà la necessità di prendere fiato. La famiglia in particolare vi chiede maggiore presenza: probabilmente l’avete un po’ trascurata. In amore avvertite il bisogno di un’intimità speciale e di calore umano. Desiderate molto l’esclusività nel rapporto di coppia, specie se siete nati tra il 17 e il 22 novembre. In ufficio ci sarà un po’ di stanchezza e apatia ma la vostra vena ironica è un vero toccasana: i colleghi vi ringrazieranno!

Un bel rapporto tra Saturno e Giove darà effetti benefici se fate parte della seconda decade ma pure della terza. Avrete un’intelligenza vivida ma pure una personalità votata alla sensibilità profonda. In amore date ascolto alla voce del cuore e tentate un approccio verso la persona che vi ha fatto perdere la testa. Provate anche a comprendere se siete o meno corrisposti. Sappiate essere temperanti e aspettate il momento giusto. Urano in Toro vi indirizza positivamente verso un investimento che da tempo volevate realizzare, specialmente se siete nati dall’8 al 15 dicembre.

Assetto dei transiti planetari che sta schiarendo per mostrarvi sempre più sprazzi di sereno. Nettuno in Pesci vi aiuta a capire le situazioni intorno a voi con grande percezione intuitiva, soprattutto se siete tra i nati della terza decade. In famiglia percepite molto bene gli stati d’animo dei vari conviventi e potete dunque provare a interagire con empatia. Oggi sentimentalmente parlando vi muoverete soprattutto sul piano della seduzione e del desiderio. Venere e Plutone aiuteranno questo temperamento soprattutto per i maschi della terza decade. In ambito lavorativo inquadrate molto bene una situazione che non vi dava tregua risolvendola con calma e sangue freddo.

Una giornata con alti e bassi con Urano che vi sollecita a una partecipazione più concreta in ambito familiare, in particolar maniera se fate parte dei nati in gennaio. Venere vi porta però fortuna in ambito sentimentale: arrivano nuovi flirt se non siete ancora accasati. Le coppie stabili godono di momenti di tenerezza e di comprensione delle reciproche esigenze. Chi nasce nella seconda decade può stabilizzare alcune situazioni traballanti. Se festeggiate gli anni dal 10 al 15 febbraio arriveranno guadagni lavorativi più che meritati dalle vostre attività.

Una scena dei transiti abbastanza discreta per oggi. Solo due aspetti negativi per voi, cioè Luna e Marte in Gemelli. Urano in Toro però vi spalleggia con il team Venere-Sole-Nettuno che vi darà ricettività profonda. Parenti e amici non possono fare a meno di voi. Avete una buona armonia psicofisica e chi è sportivo potrà allenarsi senza timori di affaticamento. Venere in Pesci vi dona la volontà di quiete all’interno della relazione con la vostra dolce metà, specie se fate parte della terza decade. Chi è sposato da poco assapora le gioie della vita coniugale. In ambito professionale vi attivate per seguire un progetto nuovo che un collaboratore vi ha proposto.