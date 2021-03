Rotterdam, un “sole urbano” per ripulire gli spazi dal covid

L'installazione luminosa

Si tratta di una installazione sospesa nell'aria che genera un fascio di luce ultravioletta alla lunghezza d'onda di 222 nanometri, capace di sanificare dal coronavirus lo spazio illuminato. E si può considerare un'ulteriore modalità di protezione dell'ambiente, che si aggiunge alle attuali misure anti contagio del governo olandese. Alla base del 'sole urbano', lanciato dallo studio Roosegaarde, c’è una ricerca scientifica, della Columbia University e della Hiroshima University, che assicura che un determinato tipo di luce può eliminare fino al 99,9% del virus che circola in uno spazio pubblico, sia quello del Covid che i virus influenzali presenti nell'aria. Questa luce non può 'penetrare' la pelle o gli occhi, come confermato sulla rivista Nature e su altre riviste scientifiche, e "non crea problemi alle persone e agli animali, non produce ozono e non contiene mercurio: il suo unico compito è disinfettare le superfici e l'aria di tutti i batteri, virus e spore in pochi minuti" assicurano dallo studio.

Prototipo a Rotterdam

Per alimentare il 'globo' luminoso, non si utilizza più energia di un bollitore (700 Watt), e questa arriva sempre da fonti rinnovabili quali il sole, il vento, l'acqua, dipende dal luogo in cui viene installato. Per adesso di Urban sun c’è n’è solo uno, ed è il prototipo di Rotterdam, ma potrebbe tranquillamente essere replicato altrove, per dare un'occasione in più alle persone di incontrarsi, anche solo per fare una chiacchierata 'vis a' vis'.