Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 marzo

Marte in Gemelli vi alleggerisce moltissimo la situazione in ogni campo, da quello lavorativo a quello affettivo. Soltanto i nati nella terza decade dovranno tenere sotto controllo la salute. In particolare zone a rischio come la calotta cranica, le vie urinarie, la muscolatura e la pelle, specie se soggetta ad allergie. In amore vivete una profonda sintonia con la persona che avete accanto, specialmente se appartenete alla prima decade. Se invece appartenete alla seconda, Giove e Mercurio vi daranno grandi abilità lavorative oggi.

Anche per il Toro Marte in Gemelli darà grinta e sostegno nella gestione della vita familiare. I rapporti genitori-figli in modo particolare richiederanno molta pazienza e dedizione. Se siete genitori di figli adolescenti dovrete procedere con la massima delicatezza e avviare con loro un dialogo aperto e costruttivo. La vostra salute sarà protetta da Venere. In amore Plutone in Capricorno vi aiuta a risolvere qualche piccolo screzio non grave con la vostra dolce metà, questo specialmente se siete nati tra il 9 e il 14 maggio. Con forza decisionale riuscite a mettere fine a una questione nata in ufficio giorni fa.

Uno splendido Saturno vi apre a un nuovo giorno molto promettente e pieno di iniziative, produttività e leggerezza. Chi invece nasce nella seconda decade deve affrontare un periodo delicato per colpa di Venere in Pesci un po’ con il broncio. Occhio ai malanni di stagioni che possono riguardare raffreddore o problemi a bronchi e polmoni. In amore Marte vi consente prodezze erotiche e amatorie di primo livello, soprattutto se appartenete a prima e seconda decade. L’ambiente lavorativo oggi vede scorrere le cose in maniera molto fluida: riuscirete a coordinare perfettamente tutto.

Un nuovo giorno che vi vede meno affaticati rispetto a quello precedente. La Luna e Venere in Gemelli vi alleggeriranno un po’ dagli impegni familiari e dalle incombenze domestiche. Occhio alla salute del vostro stomaco, delle ossa, della schiena e dei denti. In amore il vostro intuito vi assisterà in un’incognita sentimentale che ancora dovete comprendere. I single vivranno una stagione di cambiamenti frenetici, specialmente se nati dal 26 al 30 giugno. Lavorativamente ci sarò grande collaborazione e produrrete risultati eccellenti.

Mercurio in Acquario vi pone di fronte a qualche piccolo inconveniente passeggero nella vita quotidiana. Niente di grave ma c’è qualche difficoltà nei rapporti con la famiglia. Ci sarà da organizzare e realizzare una ricorrenza che coinvolga parenti e amici di famiglia e dovrete mettere a punto ogni cosa. Marte è molto favorevole perché occupa il segno dei Gemelli, voi però tenete comunque sotto controllo cuore e apparato circolatorio, specie se appartenete a prima e seconda decade. In amore Saturno contrario vi invita a occuparvi più della parte emotiva e sentimentale della vostra esistenza. Se siete nati in luglio fate attenzione perché rischiate di perdere affetti a cui tenete veramente per motivi di orgoglio. Alcune circostanze particolarmente favorevoli vi daranno un ruolo positivo nella vostra attività lavorativa, specialmente se avete abbracciato una professione autonoma.

Una giornata in cui darete il meglio di voi stessi, grazie anche alla forza combinata di Urano e Plutone. Se siete nati nella prima decade riceverete un’acuta ed efficiente capacità di programmazione. Se invece siete parte della terza decade ci sarà un incremento di fiducia e desiderio di farcela. Venere e Luna hanno ancora un po’ il broncio sentimentalmente parlando. Per fortuna c’è Plutone a favi riscattare, in questa fase in cui state ancora organizzando le vostre mosse. In ambito lavorativo qualcuno mette in dubbio la vostra efficienza ma voi, risultati alla mano, dimostrerete il contrario, specie se nati in agosto.

Uno spumeggiante Marte in Gemelli muta l’aria intorno a voi, se nati in settembre. Quanto avevate messo in campo per trovare una soluzione equilibrata ora darà i suoi frutti. Un ottimo stato di salute psicofisica vi accompagna in giornata, permettendovi di agire con tranquillità e disinvoltura ma anche con simpatia verso il prossimo. L’organizzazione di un weekend vi porta a trovare un accordo che vede la completa sintonia di intenti con la persona che avete accanto. Seguite i consigli che vi propone la vostra dolce metà. Se siete single accettate un invito da amici di vecchia data per poter conoscere nuove persone. In ambito professionale guadagnate molto spazio e credito e vi distinguete per talenti che solo voi possedete.

Un po’ di disturbo oggi da Urano in Toro e da Giove, Saturno e Mercurio in Acquario. L’effetto? Mettere un po’ di sale e pepe a uno scorrere quotidiano un po’ monotono e poco stimolante. Famiglia e amici sembrano un po’ toccati da questa novità, possibile quindi che dobbiate un po’ uscire fuori da questa comfort zone. Con la persona che avete accanto potrete organizzare una gita mentre se siete ancora single una bella cena galante potrebbe stimolare alcuni interessi. Se avete abbracciato la scelta di una libera professione, oggi diversificherete e amplierete i contatti, soprattutto se fate parte della terza decade.

Una bella giornata in cui gli astri vi aprono a nuove prospettive. Giove in Acquario accompagna il successo delle vostre scelte, con le amicizie che assumono un ruolo piuttosto centrale. La forma psicofisica appare ottimale grazie al team formato da Saturno e Mercurio, indice di salute nervosa e mentale. In amore sentite una grande iniezione di energia di volontà nell’esprimere i vostri sentimenti. Non vi mancherà il coraggio di dichiararvi! Saturno e Giove vi daranno creatività lavorativa, specie se siete nati dal 29 novembre al 6 dicembre.

Luna, Venere, Sole e Nettuno in Pesci vi rendono adattabili a ogni situazione e anche flessibili quando si tratta di posizioni diverse dalle vostre, questo specialmente nel caso in cui festeggiaste il compleanno dal 4 al 10 gennaio. Mercurio in Acquario vi mette in contatto con persone nuove e diverse se siete ancora single. Non tiratevi mai indietro di fronte a inviti o corteggiamenti, specie se siete nati tra il 2 e il 7 gennaio. Lavorativamente continuate a programmare la vostra ascesa professionale con calma e senza sgomitare.

Un Marte scoppiettante in Gemelli vi farà vivere alla grande questa giornata. Non vi mancherò una sensibilità empatica molto forte e sarete anche ricettivi nei confronti dei bisogni della famiglia. Tutto questo specialmente se festeggiate gli anni a gennaio. Luna in Pesci vi regala emozioni impreviste dal punto di vista sentimentale, a dispetto del tipo di relazione che state portando avanti. Saturno invece favorirà il successo nelle professioni artistiche, comunicative e creative in generale.

Marte ha cambiato segno passando in Gemelli ma non ne sentirete eccessivamente il peso se non per qualche maggiore sforzo richiesto a livello diplomatico. In primo piano nella giornata di oggi i rapporti di amicizia: mettetevi in gioco, create, rinnovatevi. Anche in amore ci sarà una bella sintonia di coppia: Luna e Venere vi garantiscono la capacità di comunicare in modo sereno con la vostra dolce metà, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Un buon accordo con i vostri collaboratori vi consentirà inoltre di concludere impegni in ufficio con notevole rapidità.