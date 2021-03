Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 marzo segno per segno

Moti planetari che evidenziano una posizione molto bella della Luna in Sagittario, che minimizza pure la dissonanza di Plutone in Capricorno se siete parte della terza decade (ovviamente nulla di grave, però fate attenzione ai mali di stagione, specie per denti e ossa). In amore Giove vi infonde entusiasmo, dinamismo e solarità nella vita amorosa. In particolare l’erose ne viene vivacizzato e arricchito da elementi di novità, in particolar maniera se siete nati tra il 5 e il 14 aprile. I nati nella seconda e terza decade facciano attenzione a non esporsi troppo lavorativamente parlando. Chi è nato nella prima avverte invece un grande desiderio di restaurazione.

Inizio di giornata non entusiasmante per voi perché Mercurio in Acquario vi può creare qualche difficoltà e alcune incomprensioni sia in famiglia che nel posto di lavoro. Questo accadrà in particolare se festeggiate gli anni dal 3 al 13 maggio. Fate attenzione a non entrare in polemiche politiche o ideologiche, seppur con la vostra profondità intellettuale e una forza persuasiva suadente. Sole e Nettuno in Pesci vi daranno dolcezza e altruismo verso la persona amata. Non vi curate troppo di chi vi rimprovera in ambito professionale e procedete tranquillamente verso la meta.

Lettura astrale molto fluida con una giornata bella e produttiva all’orizzonte. La vostra socievolezza e la capacità di creare sinergie con gli altri non eviterà qualche baruffa in famiglia, che però non incrinerà il rapporto tra le parti e il buon umore. Occhio a non esagerare con le posizioni politiche specie se siete nati tra il 7 e il 13 giugno. In amore con il vostro tatto riuscirete a risolvere una questione delicata che interessa la famiglia della persona amata. Incassate la sua stima e dedizione. In ambito lavorativo continuate a macinare una grande quantità di mansioni senza stancarvi, specie se siete parte della prima decade.

Giornata all’insegna della fortuna con Venere che vi rende appagati in famiglia e in armonia pure con gli amici. Recuperate un po’ di equilibrio. Qualche nuvola passeggera invece in amore ma attraverso la strada della conciliazione e del dialogo risolverete i problemi, specie se siete nati tra il 10 e il 13 luglio. Lavorativamente siate più indulgenti nei confronti di alcuni colleghi pigri: ricordate quante volte siete stati voi a essere rimproverati!

Profilo dei transiti discreto. Fate però attenzione perché la Luna potrebbe rendervi un po’ troppo dirompenti a livello di personalità. Tenetevi quindi al riparo da discussioni politiche e ideologiche, così come anche religiose. In amore un bel Marte in Gemelli vi stimola al cambiamento, sia che abbiate un rapporto fisso sia se stiate vivendo un rapporto occasione. Per chi appartiene alla prima decade serviranno scelte giuste per attuare una rivoluzione. Con carisma e vigore creativo affrontate la giornata lavorativa anche se i transiti in tal senso sono un po’ dissonanti. Se siete nati tra il 15 e il 22 agosto avrete grandi chance per affermarvi.

Disegno scoppiettante per oggi. Urano continua a sorridervi specie se fate parte della prima decade. In particolare chi è nato dal 24 al 26 agosto dovrà però stare un po’ in guardia per via di Marte in Gemelli un po’ dissonante. Non fatevi tirare in ballo in situazioni che potrebbero farvi inalberare! Sentimentalmente vivrete una serata all’insegna dell’intimità di coppia, con fervore ed entusiasmo. Accettate le persone e le situazioni che capitano con essa piuttosto che cercare sempre di perfezionare tutto. Sarete chiamati a interessarvi di un progetto lavorativo che richiedete tutte le vostre competenze e i vostri talenti.

Saturno è felicemente predisposto nel segno dell’Acquario e vi darà sensibilità, intuito e ricettività di tutto ciò che accade attorno. Il vostro classico senso di giustizia oggi viene tirato in ballo di frequente da un appello stimolante che proviene da Plutone in Capricorno. Fate attenzione a come esponete le vostre riflessioni: non siete in un tribunale e non fate parte della giuria. In amore vi avvicinate alla vostra dolce metà con entusiasmo e poesia. Le relazioni nate da poco sono vivificate da una grande fase di serenità. Se svolgete una professione che si occupa del rendimento di altre persone sarete oggi avvantaggiati da Giove: vi donerà il savoir-faire necessario per farvi ascoltare con dolcezza.

Una stupenda Venere in Pesci contribuisce a far sì che i vostri orizzonti si allarghino e schiariscano rispetto ai giorni scorsi, specialmente per i nati nella terza decade e per chi festeggia il compleanno tra il 9 e il 13 novembre. La vita sentimentale appare appagante e gioiosa. Plutone è propizio nell’amico Capricorno e vi invita a porre basi solide per le esperienze amorose recenti o anche meno. I nati nella prima decade stiano attenti: Urano e Saturno sono contrari e potrebbero generare passi falsi in amore. Lavorativamente parlando gli astri assecondano le vostre più brillanti ambizioni, senza distinzioni di decade.

Diversi transiti planetari che portano doni irrinunciabili. Primo fra tutti è Giove, che vi dà energia vitale, dinamismo e voglia di vincere. Fate attenzione però affinché le vostre ragioni non si scontrino con quelle degli altri, specie se siete nati intorno al 12 dicembre. Saturno in Acquario vi favorisce in amore e fa sì che i vostri legami amorosi possano essere guidati da senso di appartenenza, comprensione e fedeltà. Solo i nati nella prima decade facciano attenzione alla negatività di Marte e Venere rispettivamente in Gemelli e Pesci. Saturno e Giove invece orbitano favorevolmente a livello lavorativo, specie se svolgete una professione autonoma.

Transiti planetari inizialmente negativo ma che poi diventerà positivo. Venere in Pesci migliora il tono e l’umore, specie se siete nati in dicembre. Di base restate sempre sobri, silenziosi e impassibili ma oggi persino più aggressivi e vigorosi. Vi ritrovate in sintonia sentimentalmente con la persona amata: i dubbi che avevate in passato sono ormai completamente dissolti e dileguati. Urano continua a sostenervi lavorativamente parlando, in particolare se il vostro compleanno lo festeggiate tra il 5 e il 9 di gennaio.

Costellazione dei transiti planetari discreta. Venere si trova in angolo positivo in Pesci. Socievolezza e capacità di essere in sintonia con le persone a cui volete bene sono i doni che il cielo astrologico vi porta. La vostra vis polemica e ideologica potrebbe però far capolino nel corso di questa giornata. In amore il caloroso Giove vi fa esprimere un lato molto giocoso e affettuoso del vostro carattere, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 14 febbraio. Professionalmente parlando i capi vi stimeranno per le vostre virtù di mediazione e per lo svolgimento delle vostre mansioni.

Cielo di marzo che continua a essere abbastanza radioso. Venere nel vostro segno somma la sua positività a tutte quelle che sono già esistenti e presenti nello Zodiaco che vi gratificano a tutto fondo. Sole e Nettuno risplendono nel vostro segno e vi rendono particolarmente idealisti. Attenzione però perché Marte si muove in angolo dissonante, in special modo per i nati nella prima decade. In amore la fortunata combinazione tra Urano, Sole e Venere dà slancio alle vostre iniziative sentimentali. Una persona conosciuta tempo fa si è rifatta viva e questo vi pone in una situazione di scelta. Sarà il vostro cuore a farvi prendere la decisione giusta. Con efficienza e un pizzico di fantasia risolvete un problema in ufficio.