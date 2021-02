Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 febbraio

Venere in Acquario è vivace e tenderà a rendere scoppiettante il vostro quotidiano, intenerendo al contempo la vita in casa specie se crescete bimbi o ci sono nipotini. Non vi stancate mai, siete un vulcano di energie in eruzione, specie se fate parte della terza decade. La vostra vita sociale ne beneficia, occhio però a qualche parola un po’ troppo veemente in famiglia. In amore, quando volete, siete dolcissimi. Oggi l’occasione di dimostrarlo non è ancora persa, specie se fate parte della terza decade arietina. Nel lavoro il senso della fermezza e del dovere verranno seguiti con inflessibile dominazione, in particolar modo se festeggiate gli anni tra il 15 e il 20 del mese di aprile.

La giornata nasce sotto ottimi auspici planetari, con Luna, Urano e Marte nel vostro segno pronti a spalleggiarvi positivamente. Molta creatività specialmente se siete nati tra il 21 e il 29 aprile. Respirerete un’aria nuova, avvertite che intorno a voi tutto sta cambiando e vi avvalete di questi mutamenti per un’evoluzione, soprattutto se siete nati dal 9 al 12 di maggio. Fondamenta solide in famiglia e sarà presente anche una felice espansione del rapporto esclusivo di coppia. Lavorativamente parlando oggi troverete un particolare spirito di concordia da parte dei colleghi e questi vi aiuterà molto.

Venere in Acquario fa arrivare aria nuova nella vostra vita. Volete cambiare tutto, dal lavoro ai rapporti ma per adesso andateci cauti! Non dimenticate di avere Nettuno, l’astro dei cambiamenti, in angolo contrario. Quindi cautela! Venere in amore vi infonde la necessità di mettere solide basi al vostro rapporto di coppia, o comunque di chiarire una storia sentimentale ed erotica che non ha nome o collocazione. La vostra fermezza e lucidità vi assisteranno facendovi vincere su tutta la linea, soprattutto se festeggiate gli anni nella terza decade. In ambito professionale vi affidate all’intuito per risolvere brillantemente una situazione economica traendone poi cospicui vantaggi.

Riceverete diversi interessi spirituali o politici che colmano le vostre esperienze intellettuali. Li condividerete con conoscenti, prossimi a diventare amici. Plutone contrario in Capricorno non vi farà però esprimere le vostre opinioni in modo netto. Attenzione a non irrigidirvi troppo in famiglia specialmente se siete della terza decade. In amore, se da poco avete iniziato una storia, sappiate attendere i tempi di maturazione del sentimento: tutto il resto potrebbe rivelarsi controproducente. Occhio a non farvi trascinare dalla negatività di Plutone se fate parte della terza decade. Successi erotici per i nati nella prima e nella seconda, invece. In ambito lavorativo tanti esami da superare oggi, tra piccole e grandi cose. Ma ce la farete.

Inizio di giornata un po’ faticoso per voi ma in seguito un soffio di leggerezza dato dal Sole esalterà in maniera benefica la vostra personalità. Non mancheranno senso dell’umorismo e amabilità con il prossimo. Come pure molto eros: siete trasgressivi e disinibiti oggi, ne sentirete maggiormente gli effetti se festeggiate il compleanno tra il 14 e il 22 agosto. Grandi successi per i single. A lavoro vi scoprite estrosi e molto creativi, al di là del fatto che si tratti di un’attività autonoma o dipendente.

Un gruppo di pianeti nel vostro segno contraltare dei Pesci vi stimola a dare una svolta alla vostra vita. Nettuno e il Sole vi provocano un processo di trasformazione che attraversa ogni aspetto e sfaccettatura della vostra realtà. A tratti vi sentirete confusi ma in altre occasioni invece euforici. Sentirete un gran bisogno di venirne fuori in maniera protagonista, perché volete primeggiare ovunque, soprattutto se Plutone immerge in questo stato chi tra voi è nato sotto la terza decade. In amore cercate di curare un po’ di più il vostro rapporto di coppia: la dolce metà reclama infatti attenzioni maggiori, specie se festeggiate gli anni dal 7 al 12 settembre. A lavoro siete volitivi come mai prima d’ora, state scalando una montagna sulla quale potervi insidiare e guardare tutti dall’alto.

Profilo di giornata in linea di massimo positivo ma lievemente disturbato da Plutone in Capricorno che può provocare un po’ di adrenalina. Canalizzate gli entusiasmi nella giusta direzione, specialmente se festeggiate gli anni nella terza decade. La vostra immagine pubblica cambia positivamente e fa di voi persone ancora più stimate di prima. In famiglia riceverete sicurezze e stabilità, mentre potreste vivere con più incertezza l’aspetto mondano. Se siete single il vostro universo si colora di nuovi personaggi, corteggiatori e amicizie: tra loro arriverà l’amore! A voi la forza di accoglierlo. In ambito professionale ci sono alcuni cambiamenti: potreste indirizzare le vostre competenze su un ambito diverso ma più creativo. Nasce o si rafforza un’importante collaborazione, specie se siete nati dal 2 al 9 ottobre.

Un parterre planetario di tutto rispetto vi tiene fortunata compagnia nella giornata odierna. Vi adattate a nuove situazioni createsi in ambito familiare rimodellando poi equilibri positivi. La vostra innata virtù diplomatica vi aiuta a dirimere una spinosa contesa tra amici. Se siete ancora single la vostra personalità di certo non passa inosservata. Vivrete una intensa fase di compagnie variate, di flirt, di legami condivisi sportivamente. Lavorativamente vorreste volare alto ma il senso di responsabilità vi tiene ancorati con i piedi per terra, in particolar modo se siete nati tra il 31 ottobre e il 3 novembre.

Firmamento planetario abbastanza positivo. Venere e Giove in Acquario sono i vostri astri più solleciti, che vi aiuteranno a emergere in vari aspetti della vita. Attenzione ai toni che a volte possono essere un po’ troppo veementi in famiglia e con gli amici. In amore Saturno è un formidabile attivatore di energie passionali. Se festeggiate gli anni tra il 27 e il 30 novembre potrete vivere la vostra natura avventurosa in modo pieno e soddisfacente, così come pure se festeggiate il compleanno tra il 15 e il 20 dicembre vi divertirete un mondo! Capitolo lavoro: superate alcune difficoltà in ufficio perché altre prove vi si prepareranno. Ma sosterrete egregiamente tutti i compiti.

Plutone prende tutto lo spazio del vostro cielo gratificandovi con grinta, creatività e voglia di non passare inosservati, soprattutto se festeggiate nella terza decade. In amore ci saranno ottimi influssi planetari che vi guarderanno sorridenti, specie se nati in gennaio. I pianeti accendono il vostro sex appeal incorniciandolo di un fascino un po’ malinconico. Stavolta però non fuggirete da passioni irrinunciabili perché capitano solo una volta nella vita. A lavoro vi giocate una partita importante sapendo di avere già la vittoria in tasca. Se siete nati a dicembre non dimenticate chi vi ha fatto arrivare dove siete ora.

Mercurio vi accompagna all’inizio di questa nuova giornata regalandovi socievolezza, gioco e senso dell’umorismo. Con il sorriso ravvivate un ambiente familiare non sempre in accordo dando una verve trascinante anche agli altri. In amore Venere rende esplosivi i vostri slanci passionali e dona fortuna nelle conquiste, in special maniere se festeggiate il compleanno nella terza decade. Nettuno benefico per i nati invece nella seconda decade. Professionalmente Giove vi guarda in maniera positiva e innalza il livello del vostro entusiasmo, che peraltro trasmettete a tutti i colleghi. I collaboratori più stretti vi dimostreranno tutto il loro affetto, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

La Luna vi ravviva spirito e forma fisica. Potrete sentirne i benefici in modo indubitabile poiché vi donerà – specie se siete nati proprio in questo periodo – buona resistenza ai virus e ai malanni di stagioni come influenze, raffreddori o problemi di respirazione. In famiglia c’è aria di instabilità e qualcuno vuole fare la voce grossa. Mostrate diplomazia e fermezza se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 7 marzo. In amore Giove, Marte e Mercurio riporteranno i sentimenti in primo piano. Anche la Luna vi assiste sospingendo il vento della passione. A lavoro pian piano si prospetta una strada che vi vede essere in primo piano: sappiate essere strategici, non ve ne pentirete!